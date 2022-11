Standsicherheit in Gefahr? Nantesbucher Kirche gesperrt - Streit um Baustelle und Hangkante

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Streit in Nantesbuch: Rechts die Kirche und die Hangkante. Der Vorwurf lautet, dass der Nachbar bei den Arbeiten an einer Stelle Kirchengrund abgetragen hat und die Kante bis auf zwei Meter an die Mauer herangerückt ist. Beim zweiten Problem geht es um den Zugang. Er führte dort den Hang hinauf, wo der Bauzaun steht. © Wolfgang Schörner

Gesperrt ist derzeit die Nantesbucher Kirche – „bis ein Statiker eine Gefährdung der Standsicherheit ausschließen kann“. So steht es auf einem Zettel an der Kirchentür. Die Kirchenverwaltung macht dem Nachbarn wegen einer Baustelle Vorwürfe. Auch ein Weg zur Kirche sei verschwunden. Der Nachbar hält dagegen.

Penzberg – Johannes Bauer, einst Stadtratsmitglied und seit Jahrzehnten Organist in der Nantesbucher Kirche, berichtete diese Woche in der Penzberger Bürgerversammlung, dass die Nantesbucher Kirche gesperrt worden sei und dort womöglich im Advent keine Gottesdienste stattfinden könnten. Der Grund sei, dass der Nachbar gleich neben der Kirche den Hang abgetragen habe, was Probleme mit der Statik verursachen könnte. Außerdem sei dabei der einzige Zugang zur Kirche verschwunden.

Bürgermeister nimmt Stellung: Weg muss wieder hergestellt werden

Im Rathaus ist die Sache bekannt. Die Abtragung, erklärte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU), wäre genehmigungspflichtig gewesen. Die Baukontrolle des Landratsamts sei im Oktober vor Ort gewesen, der Bauherr habe die Arbeiten einstellen und einen Statiker beauftragen müssen, um die Standsicherheit der Kirche zu prüfen. Über den verschwundenen Weg zur Kirche sagte er, dieser sei ein städtischer Weg. Er müsse „so wieder hergestellt werden, dass er uneingeschränkt nutzbar ist“.

Was bei der Nantesbucher Kirche genau geschehen war, beschrieben zwei Tage danach vor Ort Bernhard Meurer von der Iffeldorfer Kirchenverwaltung St. Vitus und Kirchenpfleger Hans-Peter Gaugele gegenüber der Heimatzeitung – die St.-Vitus-Vertreter deshalb, weil Nantesbuch zwar politisch zu Penzberg, aber kirchlich zur Iffeldorfer Pfarrei gehört.

Kirchenverwaltung: Hangkante bis auf zwei Meter an Kirche herangerückt

Demnach sei der Hang bis auf zwei Meter an die Seitenwand der Kirche heran abgetragen worden. Auch ein Meter Kirchengrundstück sei dem zum Opfer gefallen. Drei Meter breit ist auf der Seite der Streifen, der noch zur Kirche gehört. Es sei nicht auszuschließen, dass die Kirche dadurch statische Probleme bekomme, erklärte er.

Meurer berichtete, dass er die Abtragung zufällig Mitte Oktober entdeckt habe und sich danach mit Stadt Penzberg und Landratsamt in Verbindung gesetzt habe. Das Landratsamt habe als Reaktion vom Bauherrn gefordert, dass er einen Antrag für die Abtragung vorlege und einen Statiker die Standsicherheit des Hanges und damit der Kirche prüfen lasse. Parallel schaltete St. Vitus auch das Bistum Augsburg ein. Die Kirche habe man bis auf Weiteres geschlossen. Das bleibe so lange der Fall, bis ein Statiker deren Standsicherheit bestätigt. „Wir brauchen dazu eine schriftliche Aussage“, erklärte Meurer.

Hangabsicherung notwendig - laut Kirche gibt es aber einen Haken

Ihm zufolge liegt seit wenigen Tagen das Schreiben eines Statikers beim Landratsamt vor, wonach eine Hangabsicherung notwendig ist. Das Landratsamt fordere eine schnelle Umsetzung. Für die Kirchenverwaltung hat das allerdings einen Haken. Schaue man sich die Zeichnung des Statikers an, sehe man, dass sich die Hangbefestigung auf Kirchengrund befinden soll. „Das ist nicht akzeptabel“, sagt Meurer.

Weg verschwunden - laut Kirche einziger öffentlicher Zugang

Die Hangabsicherung und die Statik der Kirche sind nicht das einzige Problem, das die Kirchenverwaltung umtreibt. Es geht auch um jenen Zugang zur Kirche, der durch die Arbeiten am Hang verschwunden ist. Da wird die Sache etwas kompliziert: Gottesdienst-Besucher nehmen normalerweise den Weg auf der anderen Kirchenseite zum Eingang. Dieser ist, was wenige wissen, aber kein öffentlicher Weg. Er führt über das Grundstück des nördlichen Nachbarn. Das Kirchen-Grundstück endet bereits an der Kirchturm-Mauer.

Der Weg, der verschwunden ist, liegt auf der anderen Seite (nicht zu verwechseln mit dem Zugang zur Sakristei). Er führte, kaum sichtbar und unbefestigt, den Hang hinauf. Es ist der Weg, von dem Bürgermeister Korpan sagte, er sei städtisch und müsse wieder hergestellt werden. Darauf pocht auch die Kirche. Denn dieser Weg sei der einzige gesicherte, öffentliche Zugang. Jener auf der anderen Seite sei nur geduldet.

Hang bei der Kirche: „Das war keine böse Absicht“

Nachbar Peter Höck vom „Märznhof“ weist die Vorwürfe zurück. „Die Herren haben das aufgebauscht“, sagt er. Es sei alles geregelt. Höck steht auf seinem Grundstück, vor ihm der Hang und oben die Kirche. Er habe, im hinteren Bereich, eine alte Mauer weggerissen, um sie durch eine schöne Steinmauer zu ersetzen, das alles auf seinem Grund. Und wieso ist die Kante dann an einer Stelle auf zwei Meter an die Kirchenmauer herangerückt? Höck erzählt, dass er dort vor einigen Jahren auf Wunsch der Kirchenverwaltung zwei Bäume entfernt habe, die nah an der Kirchenmauer standen. Nun, bei den Arbeiten am Hang, seien auch die verbliebenen Wurzelstöcke entfernt worden und dabei Erdreich nachgerutscht. „Das war keine böse Absicht“, sagt Höck. Er werde den Hang absichern. Auf Nachfrage sagte er, er werde dies auf seinem Grund machen. Das Material erwartet er in Kürze. Dann würden die Arbeiten beginnen.

Zugang über Hang - Nachbar widerspricht Stadt

Was den Weg zur Kirche betrifft, der bei den Arbeiten am Hang verschwunden ist, widerspricht Höck der Stadt Penzberg. Dieser Weg sei nicht im Grundbuch eingetragen und habe auch keine eigene Flurnummer, sagt er. Es sei sein Grundstück. Könnte es trotzdem eine Lösung geben? Höck antwortet, dass er den Weg wieder herstellen werde, an der Stelle oder mit einem Bogen über den hinteren Bereich, wo sich noch ein alter Unterstand befindet. Aber wäre dies ein öffentlicher, gesicherter Weg oder nur geduldet? Das, sagt Höck, würde er dann mit der Stadt über das Grundbuch regeln.