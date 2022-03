Nein zur Schlossbichl-Brücke für Radler: Die Spannweite wäre enorm - nun werden andere Optionen geprüft

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Die nötige Höhe für eine Brücke über die Straße „Am Schlossbichl“ wurde im vergangenen Jahr nachgestellt, im Hintergrund der Schlossbichlpark. © Stadt Penzberg

Nichts wird es aus einer Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die viel befahrene Straße „Am Schlossbichl“. Bei der Spannweite würde sie alle Brücken im Stadtgebiet – und auch die Edenhofer Brücke – in den Schatten stellen, erklärte das Stadtbauamt zu einem Vorschlag der PM-Fraktion. Nun werden andere Möglichkeiten geprüft, die Stelle zu entschärfen.

Penzberg – Den Vorschlag für eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke hatte die Fraktion von „Penzberg miteinander“ im vergangenen Sommer als Antrag bei der Stadt eingereicht. Mit einer Brücke, so die Fraktion, könnte eine bessere und sicherere Radverbindung vom Schlossbichlpark nahe dem Gymnasium und der Realschule über die viel befahrene Straße zum künftigen Familienbad und zum Sportstadion geschaffen werden. Die PM-Fraktion bat damals die Stadt, die Brücken-Idee zu prüfen (wir berichteten).

Das Ergebnis liegt nun vor. Es wäre ein „sehr aufwändiges Bauwerk“, erklärte Stadtbaumeister Justus Klement in der jüngsten Bauausschusssitzung. Bei der Spannweite würde es „alle Brücken im Stadtgebiet in den Schatten stellen, inklusive der Edenhofer Brücke“, sagte er. Ihm zufolge war bereits im vergangenen Sommer mit einem provisorischen Brückenprofil die Höhe des Bauwerks dargestellt worden. Die lichte Höhe über der Straße, sagte er, würde 4,50 Meter betragen – damit auch Lastwagen unten durchfahren können. Darüber käme dann noch die Brückenkonstruktion. Damit Fahrradfahrer mit einer geeigneten Steigung auf diese Höhe kommen und auch die Barrierefreiheit gewährleistet ist, wäre die Auffahrtrampe auf der Schlossbichlpark-Seite rund 90 Meter lang. Auf der nördlichen Seite würde die Rampe über dem geplanten Sperrbauwerk am Damm liegen, hieß es. Seitens der Verwaltung könne man eine Brücke nicht befürworten, schloss Klement – eine Empfehlung, der der Bauausschuss einstimmig folgte.

PM: „Wir wollen nichts Unmögliches oder Unfinanzierbares“

„Wir wollen nichts Unmögliches oder Unfinanzierbares“, räumte Marin Janner (PM) ein. Man sollte aber den Zweck des Antrags im Auge behalten, fügte er an: Damit der Radverkehr eine echte Alternative zum motorisierten Verkehr werde, brauche man kreuzungsarme Achsen in alle Richtungen. Man gebe viel Geld für den fließenden Autoverkehr aus. Was neue Radverbindungen betrifft, gebe es aber nur die Pläne für den „Bahnbogen“.

Janner forderte deshalb, die Querung am Schlossbichl deutlich zu verbessern, und zwar zusätzlich mit einem Zebrastreifen. Stadtbaumeister Klemenet hatte zuvor vorgeschlagen, die Querung zu optimieren, indem der Fahrbahnrand nach Norden verlegt wird.

Querung der viel befahrenen Straße verbessern

Johannes Jauß, stellvertretender Ordnungsamtsleiter, bestätigte, dass es sich um einen stark frequentierten Übergang handle, insbesondere durch Schüler. Aus verkehrsrechtlicher Sicht würde er den Anforderungen genügen. Man prüfe aber gern, ob ein Zebrastreifen möglich ist, so Jauß. Zu den Erfolgschancen äußerte er sich nicht. Er verwies darauf, dass an der Prüfung auch die Fachbehörden beteiligt sind. In der Vergangenheit, erklärte er, habe man solche Situationen eher mit einer Ampel gelöst.

Schlossbichl-Querung: Ampel oder Zebrastreifen?

Eine Aussicht, die John-Christian Eilert (Grüne) nicht behagte: „Ampeln sind Loose-Loose-Situationen.“ Beide Seiten würden verlieren, weil entweder Autofahrer oder Fußgänger warten müssten. Er sehe ein, dass eine Brücke sehr teuer ist, so Eilert. Es gebe aber Kommunen, die 300 Euro pro Jahr und Person für den Radverkehr ausgeben. Man könne auch Brücken bauen, die weniger aufwändig sind. Er fragte vor diesem Hintergrund, ob der Schlossbichl-Höhenzug einbezogen werden könnte. Was laut Klement aber auf Kosten der dortigen „wertvollen Bäume auf dem historisch wichtigen Rücken“ geschehen würde – womit der Vorschlag wieder vom Tisch war. Wenig begeistert von einem Zebrastreifen war indes Ludwig Schmuck (CSU). Die Leute würden fälschlicherweise meinen, dass er am sichersten sei, Am sichersten sei aber eine Ampel, sagte er.

Am Ende entschied sich der Ausschuss einstimmig dafür, die Möglichkeiten für eine Verbesserung der Querung prüfen zu lassen. Untersucht werden soll dabei auch die Zebrastreifen-Variante.