Baupläne gegenüber dem Bahnhof: Neuer Anlauf nach „Befreiungsschlag“

Von: Wolfgang Schörner

Seit 2015 liegt der Grundstücksstreifen an der Philippstraße gegenüber dem Bahnhof brach; hier der Blick von der Bahnhofstraße. © Wolfgang Schörner

Seit fast sieben Jahren liegt die Fläche gegenüber dem Penzberger Bahnhof brach. Nun gibt es einen neuen Anlauf an der Philippstraße – mit mehr Aussicht auf Erfolg, weil es offenbar eine Lösung für die Parkplatzfrage gibt. Einen ersten Eindruck, was auf dem Grundstück in der Innenstadt passieren könnte, gab es im Bauausschuss.

Penzberg – Seit Jahren wird diskutiert, was auf dem Grundstück gegenüber dem Bahnhof entstehen könnte. 2015 hatte Johann Thierer, Geschäftsführer der „MTP Wohn- und Gewerbebau“ aus Günzburg, erstmals Pläne vorgestellt. Im Stadtrat und in der Öffentlichkeit waren sie immer umstritten. Kritisiert wurden Größe und Aussehen. Eigentlicher Knackpunkt, der eine Realisierung verhinderte, war aber die Parkplatzfrage. Weil der Grundstücksstreifen an der Philippstraße sehr schmal ist, konnte für die erforderliche Tiefgarage keine Ein- und Ausfahrt entstehen.

Bauherr kauft weiteres Grundstück hinzu - Lösung der Parkplatzfrage

Mittlerweile scheint zumindest dieses Problem gelöst. Johann Thierer hat den dahinter liegenden Grundstücksstreifen dazugekauft, der an der Bahnhofstraße das orangefarbene Nachbarhaus einschließt und vor dem Bankgebäude endet. Der Unternehmer bestätigt dies auf Nachfrage. Aus den bisherigen 850 Quadratmetern wurden 1600 Quadratmeter. Nun ist eine Tiefgaragen-Zufahrt an der Philippstraße möglich. Das Projekt sei „flügge geworden“ mit dem Erwerb des Nachbargrundstücks, sagt Thierer. Im Vorfeld habe er alles lange und akribisch abgeklärt. Auch alle Abstandsflächen würden eingehalten.

Stadtbaumeister spricht von „Befreiungsschlag“

Der neue Entwurf des Bebauungsplans wurde nun im Bauausschuss behandelt. Der Geltungsbereich umfasst, wie bereits vor einem Jahr beschlossen, das gesamte Quartier, das von Philippstraße, Bahnhofstraße und Postgasse eingerahmt ist. Stadtbaumeister Justus Klement sprach von einem „Befreiungsschlag“, den es 2021 hinsichtlich der Grundstücke gegeben habe. Das Verfahren könne nun reaktiviert werden. Gezeigt wurden in der Sitzung auch Visualisierungen. Demnach würde es sich um ein viergeschossiges Gebäude handeln, dessen oberste Etage ein zurückgesetztes Staffelgeschoss ist. An der Ecke zur Bahnhofstraße hat das Haus ein Geschoss mehr. Laut Klement wäre die Bebauung ein Geschoss höher als bei der vorherigen Planung.

Unternehmer plant unter anderem Kurzzeitwohnen

Unternehmer Thierer sagte auf Nachfrage der Heimatzeitung, dass an der Ecke von Philipp- und Bahnhofstraße bis zu 800 Quadratmeter Ladenfläche entstehen sollen. Außerdem ist Platz für Büros und Praxen vorgesehen. Geschaffen werden sollen auch etwa zwölf Wohnungen in den rückwärtigen Gebäudeteilen. Einen „erheblichen Anteil“, nämlich 18 Einheiten, plant Thierer für Kurzzeitwohnen. In Penzberg, sagt er, bestehe dafür ein riesiger Bedarf. Kontakt aufnehmen will er auch zu dem neuen Verein „Innovationsquartier Penzberg“, der einen Coworking-Platz schaffen will und nach einem Standort sucht. Vielleicht gebe es da Anknüpfungspunkte, so der Unternehmer. Das KfW-40-plus-Projekt, erklärte er, werde keine fossilen Brennstoffe für die Heizung benötigen. Es gebe eine „maximale Photovoltaik-Ausstattung“.

Nicht zu seinem Grundstück gehört das leer stehende, alte Wohnhaus gegenüber dem Bahnhof. Dennoch zeigte die Visualisierung im Ausschuss, dass die neue Gebäudezeile auch diese Fläche einschließt. Thierer erklärte, dass dies ein anderes Projekt mit eigener Nutzung und Erschließung sei, man sich aber abgestimmt habe.

Weiterer Knackpunkt: Nähe zu denkmalgeschützter früherer Gaststätte

Ein weiterer Knackpunkt in der Vergangenheit war die Nähe zur denkmalgeschützten ehemaligen Gaststätte an der Philippstraße. Vor zwei Jahren übten das Landesdenkmalamt und der Penzberger Denkmalverein massive Kritik am damaligen Plan. Stadtbaumeister Klement erklärte nun in der Ausschusssitzung, man müsse kein Hellseher sein, um zu sagen, dass die Stellungnahme wieder so ausfallen werde. Er schlug vor, dort den früheren Biergarten zum öffentlichen Platz zu machen, um dem Denkmal-Gebäude mehr Wirkung zu verschaffen – was, wie er auf Nachfrage anmerkte, natürlich nur mit Einverständnis des Besitzers geschehen könne. Die Idee sei ein „Wunschgedanke“, so Klement.

Groß diskutiert wurde in der Sitzung nicht. Martin Janner (PM) sprach von einem „sehr massiven Komplex“, der Folgewirkung für die Entwicklung der Bahnhofstraße habe. Sebastian Fügener (Grüne) bezeichnete den Informationsgehalt der Vorlage als gering und verwies auf die nächste Verfahrensrunde. Am Ende billigte der Ausschuss einstimmig den Bebauungsplanentwurf. Er wird nun öffentlich ausgelegt.

Wann gebaut wird, sollte der Plan im Laufe des Jahres Rechtskraft erhalten, ist allerdings offen. Normalerweise wolle er immer so schnell wie möglich bauen, sagte Thierer. Die aktuelle Rohstoffknappheit, die Lieferprobleme und die Preise ließen derzeit aber keine Prognose zu.