„Sehr ruhig, wunderbar gelegen“: Wohnmobil-Urlauber geben Bestnoten für Penzberg - Stadt sieht Prognose bestätigt

Von: Wolfgang Schörner

Der neue Wohnmobil-Stellplatz auf der Penzberger Berghalde am Rande des Volksfestplatzes wurde am Montag eröffnet. Schon an den ersten Tagen parkten dort viele Urlauber – deren Kommentare sind durchweg positiv. © Wolfgang Schörner

Bei Wohnmobil-Urlaubern findet der neue Stellplatz auf der Penzberger Berghalde großen Anklang. Seit Montag ist er geöffnet. In den ersten Tagen waren entweder alle oder fast alle der zwölf Plätze belegt. Die Durchreisenden sind auch hochzufrieden, wie eine Umfrage ergab. Einer sagt: „Ich würde zehn von zehn möglichen Punkten geben.“

Penzberg – Es ist Mittwochvormittag: Ein Pärchen mit Kleinkind packt am neuen Penzberger Wohnmobilstellplatz gerade seine Sache ins Fahrzeug. Die Eheleute, beide 39 Jahre alt, kommen aus dem Raum Stuttgart. Sie sind auf Tour durch Deutschland und verbringen jeden Tag woanders. Auf einen Campingplatz an den Osterseen sei kein Platz mehr gewesen, erzählen sie. Über eine App hätten sie – wie übrigens alle Befragen – von Penzberg erfahren. Befragt nach seinem Eindruck sagt der 39-Jährige: „Es ist einer der schöneren Plätze.“ Mit viel Grün drumherum und sehr ruhig. „Das war sehr angenehm heute Nacht.“ Super sei, dass es Toiletten gibt. Denn, so fügt er an: „Es gibt auch Plätze ohne Sanitäreinrichtungen.“

„Ich würde zehn von zehn möglichen Punkten geben“

Ein paar Meter weiter hat ein Ehepaar aus der Nähe von Heidelberg sein Wohnmobil geparkt, er 58, sie 59. Sie seien auf der Durchreise zum Mondsee in Österreich, erzählen sie. Für eine Nacht haben sie in Penzberg Halt gemacht. „Der Platz ist sehr gut, sehr ruhig, wunderbar gelegen, wie in einem Freizeitpark, man kann hier spazieren gehen und Sport machen“, lobt der 58-Jährige. Alles sei da: Strom, Wasser, Müllentsorgung. Und in der Nähe könne man einkaufen. Der Preis von zehn Euro für 24 Stunden sei „akzeptabel“. Mehr, fügt er an, dürfe es aber auch nicht sein, da Strom und Wasser ja noch hinzukämen. Sein Fazit: „Ich würde zehn von zehn möglichen Punkten geben.“ Wenn die Stadt den Platz vergrößern würde, könnte sie damit viel verdienen, sagt er.

Ein Makel gibt es aber: Raser in der schmalen Gasse

Ein Problem hat der gebürtige Münchner dennoch – mit jungen Autofahrern. Früher, als es noch keine Abgrenzung gab, nutzten manche den Volksfestplatz zum Driften. Der 58-Jährige hat nun beobachtet, dass junge Leute zum Stellplatz hochfahren und in der gerade mal 50 Meter langen Gasse zwischen den Wohnmobilen beschleunigen. „Das ist gefährlich, da muss sich die Stadt was einfallen lassen“, sagt er. „Sie sollte Schwellen einbauen“, schlägt seine Frau vor.

Etwas weiter sitzt eine Frau aus München mit ihrer Tochter an einem Campingtisch vor ihrem Wohnmobil. „Es ist wunderschön, sehr zentral und ruhig“, sagt sie und lobt, dass es eine Toilette sowie Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe gibt. Die 35-Jährige und ihr Ehemann sind ebenfalls auf Durchreise, ohne konkretes Ziel. Ein, zwei Nächte wollen sie bleiben.

„Über zehn Euro am Tag kann man nicht meckern“

Die Ruhe lobt auch ein 62-Jähriger aus Augsburg, der mit seiner Frau auf dem Weg nach Italien ist. Auf anderen Stellplätzen würden ständig Autos rein und raus fahren. Auch die Landschaft sei „wirklich schön“. Gut findet er, dass die Stromsäule nicht nur Ein-Euro-Münzen wie an anderen Orten nimmt, sondern auch Zwei-Euro-Stücke und Zehner. Außerdem: „Der Strom ist nicht überteuert.“

Am hinteren Ende parkt ein Wohnmobil aus Berlin. Davor steht eine 33-Jährige. Sie und ihr Ehemann wollen nach Bichl ziehen, die Wohnung ist aber noch nicht bezugsfertig. Der Platz sei super, sagt sie, viel Natur und Wege zum Laufen, Ruhe und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Auch die Preise seien gut. „Über zehn Euro am Tag kann man nicht meckern. Man findet nichts billigeres.“. Und mit Blick aufs nahe Berghalden-Stüberl: „Der Platz könnte für die Gaststätte eine Goldgrube sein.“

Berghalden-Besucher: Abgegrenzter Parkbereich für Pkw

Gut findet die Berlinerin, dass die Stadt für die Einheimischen, die zum Beispiel zum Beachvolleyballplatz oder zu den Stockbahnen wollen, einen eigenen Pkw-Parkplatz abgegrenzt hat. Weil dort aber doch mal das eine oder andere Wohnmobil parkt, schlägt sie vor, bei der Zufahrt zum Pkw-Platz eine Höhenbegrenzung anzubringen. „Die Einheimischen sollten der Parkmöglichkeit nicht beraubt werden.“

Tourismus-Beauftragte der Stadt sieht ihre Prognose bestätigt

Bestätigt sieht sich jedenfalls Eleonore Hofmann. Die Tourismus-Beauftragte der Stadt Penzberg hatte vor der Eröffnung prognostiziert, dass der Wohnmobil-Parkplatz voll ausgelastet sein wird. Sie ist selbst regelmäßig vor Ort. „Es fühlen sich alle sehr wohl.“ Über die positiven Kommentare freut sich Hofmann, die das Konzept für den neuen Platz erstellt hat. Neben vielen deutschen Gästen hat sie auch Urlauber aus den Niederlanden, Italien und Spanien gesehen.

Parkscheinautomat fehlt noch - er soll in Kürze installiert werden

Hofmann hat die Infos auf vielen Webseiten und Apps eingespeist. Was noch fehlt, ist ein Parkscheinautomat. Er soll in Kürze installiert werden. Derzeit parken die Urlauber kostenlos. Auch eine zweite Stromsäule und eine Infotafel mit Stadtplan werden noch aufgestellt. Den Vorschlag mit der Schwelle, die Autofahrer bremsen soll, will Hofmann mitnehmen. Die Höhenbegrenzung zum Pkw-Parkplatz sieht sie eher skeptisch. Es könnte ja sein, dass nachts noch ein Wohnmobilfahrer kommt und alle regulären Plätze besetzt sind. Man müsse beobachten, ob es überhandnimmt, sagt sie. In Zukunft soll ohnehin regelmäßig kontrolliert werden.

In Kürze wird es allerdings eine kurze Unterbrechung der Wohnmobil-Idylle geben: Während des Volksfests ist der Platz geschlossen, wegen des Aufbaus voraussichtlich schon ein paar Tage vorher.