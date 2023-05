„ÜberMorgen“: Neue Initiative will Penzberg kinderfreundlicher machen - nicht nur die Radwege

Fahrrad-Demo und Rad-Aktionstag

Von Franziska Seliger schließen

Die Bedürfnisse von Kindern in Penzberg sollen mehr Gehör finden: Dafür will sich der noch recht junge Verein „ÜberMorgen“ einsetzen. Weil die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr ein zentrales Anliegen der Gruppe ist, lädt sie für kommenden Samstag, 6. Mai, zu einer Fahrrad-Demo und einem Aktionsnachmittag ein.

Penzberg – Die Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr verbessern und sich für mehr Radmobilität einsetzen: Das waren die Anliegen, aus denen heraus Lisa Staub, Regina Klostermann und weitere fünf junge Eltern aus Penzberg Ende vergangenen Jahres den Verein „ÜberMorgen“ gegründet haben. Zwei wichtige Anliegen, hat Penzberg doch beim Fahrradklima- Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) kürzlich eine miserable Note erhalten. Die Stadt landete, wie berichtet, mit der Schulnote 4,5 auf den 441. Platz von 474 Orten vergleichbarer Größe.

Noch steckt der Verein „ÜberMorgen“ in den Kinderschuhen

Staub und Klostermann erzählen, dass die Gruppe ursprünglich, lediglich das Ziel verfolgte, die „Kidical Mass“ – eine Fahrraddemo, bei der für fahrrad- und kinderfreundliche Ortschaften geworben wird – nach Penzberg zu holen. Im September 2022 gelang ihnen das bereits. An der Demo nahmen laut Klostermann rund 150 Kinder und Erwachsene teil. „Aber wir haben schnell gemerkt, dass wir auch über das Thema Radmobilität hinaus einen Beitrag dazu leisten möchten, dass Kinder in Penzberg sichtbar sind und gesellschaftlich teilhaben können“, erklärt die Juristin. Noch stecke ihr Verein „ÜberMorgen“ aber in den Kinderschuhen. Ganz bewusst habe man bisher nicht um neue Mitglieder geworben. Das solle erst in Kürze geschehen, wenn der Verein im Vereinsregister eingetragen ist.

Ideen für Spielplatz an Berghalde und Kinderbibliothek

Untätig waren die sieben Gründungsmitglieder aber nicht. Außer der „Kidical Mass“ haben sie im März eine Kunstrad-Aktion in den Penzberger Schulen und Kindergärten gestartet und am Konzept der geplanten neuen Kinderbücherei in der Rathauspassage mitgearbeitet, erzählt Staub. Damit die neue Bücherei ein Ort zum Wohlfühlen wird, an den alle Kinder gerne kommen. Auch Ideen für den Spielplatz auf der Berghalde habe ihr Verein im Zuge der geplanten Umgestaltung des Freizeitgeländes vorgestellt, so die Szenenbildnerin und Mutter zweier Kinder, die jede Menge Ideen hat, was ihr Verein in Zukunft noch für die Kinder der Stadt bewegen könnte.

Auf Wunschliste steht Neugründung eines Jugendparlaments

Unter anderem möchte Staub gerne in einer offenen Kreativwerkstatt Workshops für Kinder anbieten; etwa zu Kinderrechten oder Stadtentwicklung. „Um die Auseinandersetzung zu fördern“, erklärt sie. Auch kreative Kurse für Kinder wären toll; etwa ein Tanzworkshop. Die Neuetablierung eines Jugendparlamentes oder regelmäßige Kindersprechstunden beim Bürgermeister stehen ebenso auf der Wunschliste des Vereins wie Mehrgenerationenprojekte mit anderen Organisationen; beispielsweise dem Seniorenbeirat. Auch Projekte wie „MiniMünchen“ oder das „SpielMobil“ können sich die Vereinsmitglieder in kleinerem Rahmen gut in Penzberg vorstellen.

„Aktive Teilhabe der Kinder“

Ihr Ziel: „Eine aktive Teilhabe der Kinder im gesellschaftlichen und politischen Leben. Dass sie gehört werden mit ihren Bedürfnissen“, so Klostermann. Um derartige Pläne in die Tat umzusetzen, wolle man mit möglichst vielen Vereinen und Organisationen in der Stadt zusammenarbeiten. Bei der „Kidical Mass“ etwa arbeite man bereits mit dem ADFC und der Ortsgruppe des Bund Naturschutz zusammen. Auch mit einzelnen Stadträten und Rathausmitarbeitern sei man im Kontakt, so die Juristin und dreifache Mutter.

Bei der Verwirklichung ihrer Ziele sei es ihr und den anderen Vereinsmitgliedern wichtig, realistisch zu bleiben und keinen Utopien hinterherzulaufen. Beispielsweise beim Radverkehr: Ihnen sei bewusst, dass für ein durchgängiges Radwegesystem oft der Platz fehle. Ihre Forderung deshalb: Die Autofahrer sollen ihr Tempo drosseln und die Straße mit Radfahrern teilen. „Uns ist klar, dass das kein leichter Weg ist“, so Staub. Aber für die Kinder wollen sie ihn gehen.

Wer sich für die Arbeit des Vereins interessiert und als Mitglied engagieren möchte, kann sich per E-Mail an hallo@penzberg-uebermorgen.de wenden.