Neujahrsempfang erstmals ohne amtierendes Stadtoberhaupt - SPD sieht sich weiter als „wichtige Kraft“

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Schwarze Sessel, rote Tischdecken: (v.l.) SPD-Chef Clemens Meikis, dritter Bürgermeister Hardi Lenk, Fraktionschef Adrian Leinweber und Landtagskandidat Dominik Streit am Freitag beim Polit-Gespräch auf der Bühne. © Wolfgang Schörner

Seit über 50 Jahren gibt es den Neujahrsempfang der Penzberger SPD. Am Freitag fand er in der Stadthalle allerdings erstmals ohne amtierendes SPD-Stadtoberhaupt statt. Nach der Wahlniederlage 2020 hatte es wegen Corona nur Online-Empfänge gegeben. Mehr als 100 Gäste kamen zum Neustart.

Penzberg – Die Wahlniederlage 2020 gegen die CSU war beim SPD-Neujahresempfang am Freitag kein Thema mehr. Es war in der Stadthalle beinahe so wie früher. Beibehalten wurde auch das Talkshow-Format aus der Vor-Corona-Zeit. Was anders war: Russland hat die Ukraine angegriffen, es herrschte Inflation und eine Energiekrise, was bei den Reden immer wieder einfloss. Ehrengäste beim Neujahrsempfang waren die Vorsitzende der Bayern-SPD, Ronja Endres, und Landtagskandidat Dominik Streit.

Leistungsfähigkeit an Wohnbau und Familienbad zu sehen

Ihren Blick auf die Kommunalpolitik richteten dritter Bürgermeister Hardi Lenk und SPD-Fraktionschef Adrian Leinweber, beide seit über 20 Jahren im Stadtrat. Auch wenn die SPD in Penzberg keinen ersten Bürgermeister mehr stelle, sei sie weiter „eine wichtige Kraft“, sagte Leinweber. Als bedeutenden Punkt nannte er die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, wie es westlich der Birkenstraße geschieht. Das griff auch Lenk auf. Die Stadt baue über 140 neue Wohnungen. Bereits jetzt befänden sich 250 Wohnungen in ihrem Eigentum, zudem besitze die Stadt für über 1000 Wohnungen das Vergaberecht. Dies, sagte Lenk, sei einmalig. In der Umgebung finde man so etwas nicht so schnell. Was die Leistungsfähigkeit Penzbergs zeige, so Leinweber, sei auch der Bau des Familienbads, während andere Kommunen Bäder schließen. Als wichtigen Baustein Penzbergs nannte er zudem das Ehrenamt als „Basis unserer Demokratie“. Er danke allen, die sich einbringen, das sei unbezahlbar, sagte der SPD-Fraktionschef.

„Zeitenwende“: In Penzberg war dies die Bergwerksschließung

Auf die Frage von Moderator und SPD-Chef Clemens Meikis, was ihn 2022 in der Politik gefreut habe, nannte Lenk die Stadtratspolitik. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, sagte er, beginne man, wieder mehr zusammenzuarbeiten und zusammenzustehen, egal welches Parteibuch man habe oder welcher Gruppe man angehöre. Meikis kam auch auf das „Zeitenwende“-Zitat des Bundeskanzlers zu sprechen. Leinweber sagte dazu, dass Penzberg vor über 50 Jahren mit der Bergwerksschließung eine Zeitenwende erlebt habe. Es sei ein spezielles Merkmal Penzbergs, solche Brüche mit gutem Ergebnis zu bewältigen. Als eine Art Zeitenwende bezeichnete Lenk auch die Bauleitplanung für die Roche-Erweiterung. Es sei eine „Mega-Herausforderung“ gewesen, alles abzuwägen. In dieser Größenordnung habe er noch nie einen Bebauungsplan gehabt. Aber, so Lenk, man sei den Weg gegangen, schließlich gehe es um ein Unternehmen der Gesundheitsvorsorge.

Landtagswahl: Ronja Endres und Dominik Streit fordern Milliarde für Wohnungsbau

Im Fokus der Reden stand am Freitag vor allem die Landtagswahl am 8. Oktober. Diesen Part übernahmen Bayern-SPD-Chefin Endres und Kandidat Streit. Beide warben für die SPD-Forderung, dass der Freistaat eine Milliarde Euro in die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum investieren soll. Es freue ihn, dass die Stadt Penzberg sich Wohnungsbau leisten könne, andere Kommunen könnten das aber nicht, sagte Streit. Ebenso warben er und Endres („Lust auf Zukunft“) für Investitionen in die Bildung und in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. „Wir wollen dieses Jahr regieren“, sagte Endres mit Blick auf die Landtagswahl. „Scholz musste sich damals auch was anhören, als er das gesagt hat.“