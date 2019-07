Noch eine Wette in Penzberg: Tausend Menschen singen das Steigerlied

1000 Menschen sollen in Penzberg das Steigerlied singen - beim Stadtfest am Samstag, 13. Juli. Es geht um eine Wette.

Penzberg – Beim Penzberger Stadtfest zum 100-Jährigen wird es noch eine Wette geben – nicht nur die Kaffee-Wette des Eine-Welt-Ladens, sondern auch eine Wette, die womöglich zu einem musikalischen Höhepunkt wird. Mindestens 1000 Menschen sollen am Samstag, 13. Juli, auf dem Penzberger Stadtplatz das Steigerlied singen. Und zwar alle drei Strophen „laut, klar und deutlich “, wie Bürgermeisterin Elke Zehetner bei der Präsentation der Wette erklärte.

Zu dieser Musik-Wette haben sich die Stadt Penzberg und das Unternehmen Roche verabredet. Singen 1000 oder mehr Menschen das Steigerlied, gewinnt die Stadt. Roche wird dann das Projekt „Passgenau“ des Familienzentrums Arche Noah sowie die Mittelschule bei der Einrichtung eines naturwissenschaftlichen Raums für Physik, Chemie und Biologie unterstützen. Was Roche gern tut, wie Werkleiter Ulrich Opitz bei der Annahme der Wette sagte. Den Betrag will er beim Stadtfest nennen.

Und wenn die 1000er-Marke nicht erreicht wird? Dann will Bürgermeisterin Zehetner – so lautet ihr Wetteinsatz – bei sämtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen in Penzberg für jeweils zwei Stunden mitarbeiten.

Das Steigerlied hat in fast allen deutschen Bergbauregionen den Charakter einer Hymne. Das gilt auch für Penzberg mit seiner Bergwerksvergangenheit, die 1966 zu Ende gegangen ist. Die Stadt Penzberg ruft nun alle begeisterten Sängerinnen und Sänger, Chöre und Schulen dazu auf, am Samstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr auf dem Stadtplatz das Steigerlied zu singen. Zuvor um 19 Uhr gibt es eine Probe mit einem Chorleiter. Textblätter werden ausliegen. Und zum Üben ist der Liedtext auch im Internet unter „www.penzberg.de“ (weiter auf „100 Jahre Stadt Penzberg“) zu finden.

Eine Wette des Eine-Welt-Ladens wird es, wie berichtet, zudem am Sonntag, 14. Juli, geben: Stadtratsmitglieder sollen fair gehandelten Kaffee verkaufen, und zwar in einer solchen Menge, wie die drei Bürgermeister im Schnitt auf die Waage bringen. Eine Roche-Wette gab es übrigens auch beim Stadtfest 2013: Damals ging es darum, Penzberger aus mindestens 40 verschiedenen Nationen auf die Bühne zu bringen. Am Ende waren es rund 50.

Lesen Sie auch: „Gruabnliacht“ und „Schicht im Schacht“: Hobbybrauer kreieren Penzberger Bier fürs Stadtfest