Zuwachs im Nonnenwald: „Ortner Anlagentechnik“ zieht von München nach Penzberg

Von: Wolfgang Schörner

Fertigungshalle und Bürogebäude will „Ortner Anlagentechnik“ auf einem Teil der freien Fläche westlich von Roche (l.) und hinter dem Druckzentrum (r.) errichten. 150 Arbeitsplätze im Endausbau © Wolfgang Schörner

Das Unternehmen „Ortner Anlagentechnik GmbH“ will seinen Standort von München nach Penzberg verlagern und im Nonnenwald eine eigene Produktion aufbauen. Im Endausbau soll das Werk 150 Arbeitsplätze haben. Das wurde am Rande der Bauausschusssitzung am Dienstagabend bekannt.

Penzberg – Der Anlagenbauer aus München will sich in Penzberg auf einem Grundstück westlich von Roche und nördlich des Druckzentrums ansiedeln. Das Unternehmen hat das städtische Teilgrundstück an der Robert-Koch-Straße bereits gekauft. Aus dem Bauantrag, der am Dienstagabend im Bauausschuss behandelt wurde, geht hervor, dass dort eine Fertigungshalle für Anlagentechnik sowie ein dreigeschossiges Bürogebäude entstehen sollen.

Standort zieht von München nach Penzberg

Benjamin Blaschek. Mitglied der Geschäftsleitung bei „Ortner Anlagentechnik“, verfolgte die Ausschusssitzung am Dienstag persönlich. Danach war er auf Anfrage der Heimatzeitung bereit, einige Sätze zu der Ansiedlung zu sagen. Demnach wird der Münchner Standort – er befindet sich an der Albert-Roßhaupter-Straße – komplett nach Penzberg umziehen. Zugleich wird das Unternehmen um eine Produktion erweitert. Am Münchner Standort gibt es laut Blaschek bisher nur einen Planungs- und Konstruktionsbereich. Gefertigt werden die Anlagen von anderen Unternehmen. Das soll sich nach dem Umzug nach Penzberg ändern. Im Nonnenwald will „Ortner Anlagentechnik“ zusätzlich zum Planungs- und Konstruktionsbereich auch eine eigene Produktion aufbauen. Tätigkeitsfelder des Unternehmens sind laut Blaschek der Anlagenbau für die pharmazeutische Industrie und Gebäudetechnik.

Im Endausbau 150 Arbeitsplätze

Ende 2023 soll der Umzug vollzogen sein – „wenn es nach uns geht“, erklärte Blaschek. Was allerdings ein „sportlicher Plan“ sei, wie er anfügte. Im Endausbau soll der Penzberger Standort ihm zufolge 150 Arbeitsplätze haben: sowohl Anlagenmechaniker, Ingenieure und Techniker als auch gewerbliche Mitarbeiter. Die Nähe zum Roche-Werk ist kein Zufall. Der künftige Nachbar ist ein Kunde. „Wir arbeiten viel für Roche“, so Blaschek.

Die „Ortner Anlagentechnik GmbH“ war im Jahr 2003 in München gegründet worden. Laut Eigenbeschreibung stattete sie beispielsweise schon Teile der Produktion der Paulaner-Brauerei gebäudetechnisch aus und war am Bau des Trainingszentrums des FC Bayern beteiligt. Der Münchner Standort gehört zum österreichischen Familienunternehmen „Ortner“, das 1903 in Innsbruck entstand. „Ortner“ selbst gehört zugleich zu „IGO Industries“, einem Verbund von Technologieunternehmen, die in der technischen Gebäudeausrüstung und im industriellen Anlagenbau tätig sind.

Der Penzberger Bauausschuss stimmte der nötigen Bebauungsplan-Änderung für die Ansiedlung sowie dem Bauantrag geschlossen zu. Befreit wurde das Unternehmen von der Pflicht, eine Tiefgarage oder ein Parkhaus für die Autos zu bauen. Ansiedeln wird sich das Unternehmen auf einem Teil der Fläche, für die sich in der Vergangenheit mehrere Betriebe interessiert hatten, darunter Marvel Fusion.