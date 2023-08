Kita-Baustelle steht still - Eröffnung verzögert sich womöglich um ein Jahr

Von: Wolfgang Schörner

Der Rohbau ist so gut wie fertig: Zu sehen sind die zwei Treppenhäuser und der Aufzugschacht im Bereich des Querbaus parallel zur Nonnenwaldstraße, ebenso die Umrisse der vier Anbauten, ausgerichtet zum Stadion, in die die Krippen- und Kindergartengruppen einziehen werden. © Ingenieurbüro Fey/Bauleitung

Die Fertigstellung der Kindertagesstätte an der Nonnenwaldstraße in Penzberg wird sich womöglich um ein ganzes Jahr verzögern. Eigentlich sollten in den nächsten Monaten die Geschosse in Holzbauweise entstehen. Daraus wird aber nichts. Der Bau wird fürs Erste ruhen. Womöglich passiert heuer nichts mehr auf der Baustelle.

Penzberg – Im Herbst vergangenen Jahres hatten an der Nonnenwaldstraße die Erdarbeiten für die neue Kita begonnen. Mittlerweile ist der Rohbau so gut wie fertig: zum einen der Keller, der etwa die Hälfte des Querbaus einnimmt, und die Bodenplatte, zum anderen die zwei Treppenhäuser und der Aufzugschacht, die auf der Baustelle emporragen.

Der Rest des Gebäudes, so wurde es beschlossen, wird aus Holz sein. Diese Holzbau-Etappe – eigentlich ein schnelles Bauen mit vorgefertigten Modulen – sollte im Anschluss an die Stahlbeton-Arbeiten folgen. Daraus wird aber erst einmal nichts. Der Bau der neuen Kindertagesstätte wird fürs Erste stillgelegt. Die beiden Baukräne sollen in Kürze abgebaut werden, da die Standzeit viel Geld kostet.

„Das heißt, das wir bis September 2024 nicht fertig werden“

Es gebe eine Verzögerung im Projekt, bestätigte Stadtbaumeister Justus Klement jetzt auf Nachfrage. „Das heißt, dass wir bis September 2024 nicht fertig werden.“ Einen aktualisierten Terminplan gebe es zwar momentan noch nicht. Klement rechnet aber damit, dass es bis zur Fertigstellung gut ein Jahr länger dauern wird. Es werde voraussichtlich eher Sommer 2025, erklärte der Stadtbaumeister, der mit Projektleiterin Sabine Porsch vom Sachgebiet Hochbau auf Bitten der Heimatzeitung zur Baustelle gekommen war, um die Situation zu erläutern.

Holzbau: „Konstruktionsprinzip noch einmal überprüft“

Auf die Frage, was der Grund für die ruhende Baustelle ist, erklärte Stadtbaumeister Klement, dass der Holzbau noch nicht ausgeschrieben sei. Im Zuge der Vorbereitung dieser Ausschreibung sei festgestellt worden, „dass das Konstruktionsprinzip noch einmal überprüft werden muss“. Und zwar „im Sinne einer wirtschaftlichen Bauweise“, wie er anfügte. Und: „Wir sind aktuell in einem Rechtsstreit.“ Man stehe „am Anfang der Klärung“. Mit dem Problem sei man seit einigen Monaten beschäftigt. Näher wollte sich Klement dazu nicht äußern. „Aber was man sagen kann: Die Baustelle geht nicht weiter.“ Erst benötige man eine neue Planung, dann folge die angepasste Ausschreibung.

Kosten sollen sich durch Stillstand nicht erhöhen

Die Kostenschätzung belief sich zuletzt auf 13,5 Millionen Euro. Die Stadt erwartet allerdings nicht, dass sich der Betrag wegen der neuen Situation erhöht. Man spare natürlich kein Geld, wenn eine Baustelle still steht, erklärte Klement. Allerdings strebe man eine Neuplanung gerade deshalb an, „weil wir eine wirtschaftlichere Lösung wollen“. Man erhoffe sich dadurch Einsparungen, erklärte Projektleiterin Porsch. In welcher Größenordnung dies sein könnte, vermochten sie nicht zu sagen. Erwartet wird aber eine größere Dimension als jene rund 100 000 bis 200 000 Euro, die der Stadtrat Ende 2022 an Einsparungen beschlossen hatte (wir berichteten).

Kindertagesstätte wird für sieben Gruppen geplant

In die künftige Kindertagesstätte zwischen Nonnenwaldstraße und Sportstadion sollen im Erdgeschoss drei Kindergartengruppen und im Obergeschoss vier Krippengruppen einziehen. Platz vorgesehen ist auch für die Frühförderstelle der „Kinderhilfe Oberland“. Ursprünglich sollte das Kinderhaus im Sommer 2023 fertiggestellt werden. Der Termin wurde dann auf September 2024 verschoben. Beim Bau der Tagesstätte besteht durchaus Zeitdruck. Wenn sie fertig ist, sollen die Gruppen aus der Container-Krippe an der Birkenstraße dorthin umziehen. Auch an anderen Orten muss die Stadt Penzberg mittlerweile auf Container-Lösungen (bei der Spatzennest-Tagesstätte am Daserweg und beim AWO-Hort an der Winterstraße) zurückgreifen.