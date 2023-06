Ideale Landschaftspfleger: „Deutsch Angus“-Rinder für Gut Hub - Penzberger Familie übernimmt Beweidung

Von: Wolfgang Schörner

Bei einem Rundgang stellte Klimaschutzmanager Carl-Christian Wippermann das Gut-Hub-Konzept vor, rechts im Hintergrund die Wiese, auf der ab nächstem Jahr Rinder weiden sollen. © Wolfgang Schörner

Auf Gut Hub werden – voraussichtlich ab dem nächsten Jahr – „Deutsch Angus“-Rinder weiden, die als ideale Landschaftspfleger gelten. Sie gehören der Penzberger Familie Demmel, die eine Nebenerwerbslandwirtschaft betreibt. Anfangs werden es nur einige wenige Rinder sein, vielleicht drei Kühe und drei Kälber.

Penzberg – In den nächsten Jahren will die Stadt auf dem rund 100 Hektar großen Gelände von Gut Hub ein Entwicklungskonzept umsetzen, das große Teile ökologisch aufwertet. Dazu gehören neue Streuwiesen und naturnahe Wälder ebenso wie eine extensive Beweidung der großen Fläche zwischen Gutsgebäude und Hubkapelle. Bei einem Rundgang – es folgen noch zwei – stellte Carl-Christian Wippermann, Leiter der Klima- und Umweltschutzabteilung, das Konzept vor.

Bei Rundgang bekanntgegeben: Familie Demmel übernimmt Beweidung

Er gab an dem Nachmittag zugleich bekannt, dass die Familie Demmel aus Maxkron die Beweidung übernehmen wird. Sie bringt die Rinderrasse „Deutsch Angus“ mit. Die Rasse wird für die Fleischproduktion gehalten, seit Jahren aber auch vermehrt in der Landschaftspflege eingesetzt. Die von Natur aus hornlosen Rinder befreien offene Brachflächen oder verwilderte Weiden von unerwünschtem Bewuchs, sodass Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten entsteht oder erhalten bleibt. Ihre festen Klauen ermöglichen eine ganzjährige Weidehaltung. So wird die Rinderrasse beschrieben.

„So artgerecht und naturbelassen wie möglich“

Die Familie Demmel hat Erfahrung mit „Deutsch Angus“. Anna und Peter Demmel betreiben mit ihren Kindern eine Nebenerwerbslandwirtschaft mit Mutterkuhhaltung, Pferden und Schafen neben ihren Berufen als Mittelschullehrerin und als Straßen- und Tiefbauer. „Wir versuchen, so artgerecht und naturbelassen wie möglich zu bewirtschaften“, erzählt Anna Demmel beim Gut-Hub-Rundgang. Eine Bewerbung für die extensive Beweidung auf Gut Hub lag nahe. „Das ist das, was wir schon immer machen.“ „Deutsch Angus“-Rinder, sagt sie, seien sehr genügsam und robust. Ihre Größe ist eher normal. Aber sie sind stämmig. Die Kälber würden bis zum Alter von acht Monaten bei ihrer Mutterkuh bleiben. Gemolken werden sie nicht. Die Familie Demmel hat selbst sechs Mutterkühe, sechs Kälber, sechs Absetzer (ältere Kälber, die von ihren Müttern getrennt werden) und einen Stier.

Beweidung auf Gut Hub: „Wir tasten uns ran“

Für die Weide auf Gut Hub soll ihr zufolge „eine geringe Besatzdichte unter der Norm“ gewählt werden. Vielleicht fange man mit drei Kühen und drei Kälbern an, sagt sie. „Wir tasten uns ran und schauen, was gut ist.“ Laut Wippermann soll die Weide vom einstigen Maisacker, auf dem heuer noch einmal Hafer und ein zweites Saatgut („eine kleine Überraschung für den Sommer“) ausgebracht wurde, bis zum Waldrand auf Höhe der Hubkapelle reichen. Ausgenommen sei ein Biotop im hinteren Bereich. Die Fläche werde mit einem Drei-Litzen-Zaun – er steht dann unter Strom – auf Akazienpfählen abgesperrt. Innerhalb der Fläche werden kleinere Felder für die Tiere abgetrennt, die außerdem in den nahen Waldrand ausweichen können. Wippermann stellte zugleich klar, dass der Barfußpfad und die Wiese am Gutsgebäude mit dem Spielplatz erhalten bleiben, was natürlich auch für den Weg zur Hubkapelle gilt.

Das Bild zeigt „Deutsch Angus“-Rinder auf der Weide der Familie Demmel. Die Tiere sind genügsam, robust und gelten als ideale Landschaftspfleger. © privat

Für die Beweidung, sagt er, sei 2024 nicht gleich die ganze Fläche vorgesehen, da sie erst abschnittsweise in Grünland umgewandelt werden muss. Zuletzt wurden Drainagen geschlossen, um die Entwässerung zu stoppen. Auf der Weide werden ihm zufolge noch einzelne Bäume und Sträucher gesetzt – das Ergebnis sei die vom Planungsbüro „PAN“ genannte „Hutelandschaft“, ein Begriff, der in Penzberg zuletzt für Irritation sorgte.

Streuwiesen-Projekt startet im Winter

Vorgestellt wurde beim Rundgang auch ein Streuwiesen-Projekt das im Winter startet. Dabei geht es um eine Fläche nördlich des künftigen Solarparks an der Bahnlinie. Sie wurde einst für Einstreu gemäht, später verbuschte sie, was einen Artenrückgang zur Folge hatte. Sie wird nun entbuscht und dann regelmäßig gemäht, damit sie zu einer artenreichen Streuwiese wird. Entnommen werde auch Gehölz, was für manchen brutal wirken mag, sagt Johannes Jauß. Die Familie des früheren stellvertretenden Penzberger Ordnungsamtsleiters hat eine Landwirtschaft am Frauenrainer Weg.

Sie seien eine der ersten Pächter auf Gut Hub gewesen, als die Stadt es vor über 25 Jahren kaufte, so Jauß. Tätig ist der Betrieb in der extensiven Weideochsenhaltung und der Landschaftspflege, auch für Landschaftspflegeverband und Stadt. Ein Beispiel dafür zeigte Jauß beim Rundgang: eine Streuwiese am südöstlichen Ufer des Hubersees. Sie war von seiner Familie 2013 entbuscht worden, seit 2014 wird sie jährlich gemäht. Entstanden ist artenreiche Wiese, ein Refugium für Pflanzen und Insekten. So, sagt er, könnte die Fläche nördlich des Solarparks in fünf Jahren auch aussehen.

Öko-Konzept: Zwei weitere Rundgänge auf Gut Hub

Die städtische Klima- und Umweltschutzabteilung bietet für Interessenten weitere kostenlose Rundgänge auf Gut Hub an, um das Entwicklungskonzept vorzustellen: Freitag, 16. Juni, und Freitag, 28. Juli. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr vor dem Café Extra.