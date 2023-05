„Oft rein renditeoptimierte Bauformen“: Planungswerkstatt soll Leitlinien für Penzberger Innenstadt vorgeben

Von: Wolfgang Schörner

Blühende Innenstadt: In einer „Planungswerkstatt“ soll nun ein Leitbild für die Bahnhofstraße in Penzberg entwickelt werden. Thema wird dabei auch das Menagehaus sein; hier im Bild. © Wolfgang Schörner

Für die Penzberger Innenstadt soll es nun eine andere Art von Wettbewerb geben: eine Planungswerkstatt, in der nur noch drei oder vier Planungsbüros an einem Leitbild arbeiten. Beteiligt werden soll daran auch die Bevölkerung. Das Verfahren wurde diese Woche im Penzberger Bauausschuss beschlossen.

Penzberg – Bislang war die Rede von einem „Architektenwettbewerb mit Realisierungsteil“ für die Bahnhofstraße von der Sigmund- bis zur Zweigstraße. Rund 15 Architekten und Planer sollten teilnehmen. Mit „Realisierungsteil“ gemeint sind die zwei Viertel mit dem Menagehaus und dem ehemaligen Bayerischen Hof. In beiden Fällen sind bauliche Veränderungen wahrscheinlich. Wie berichtet, hat der Denkmalverein bereits vor einem Abriss des Menagehaus gewarnt. Ähnliches wird für den früheren Bayerischen Hof befürchtet. Beim „Realisierungswettbewerb“ ist es erklärtes Ziel, den besten Vorschlag im Anschluss auch zu realisieren.

Wettbewerbsberater rät von bisherigen Verfahren ab

Stadtbaumeister Justus Klement riet nun im Bauausschuss von dieser Wettbewerbsart ab. Er berief sich dabei auf das Büro „Hummel und Kraus“ aus München, das für die Stadt Penzberg den Wettbewerb organisiert. Es habe davor gewarnt, dass sich an dem Wettbewerb allein Architektur- und Planungsbüros beteiligen könnten, die nur Interesse am Realisierungsteil und einem späteren Auftrag für diese Grundstücke haben. In den Hintergrund geraten könnte so das Interesse der Stadt an einem städtebaulichen Leitbild.

Planungswerkstatt mit drei oder vier Büros

Das Büro „Hummel und Kraus“ empfiehlt eine „Planungswerkstatt“. Dabei handelt es sich laut Klement um „ein konkurrierendes Verfahren unter drei oder vier Stadtplanungsbüros“, die eine Aufgabenstellung erhalten. In einem ersten Schritt würden sie sich mit dem Ist-Zustand der Innenstadt befassen. Die Analyse stellen sie dann in einer öffentlichen, zweitägigen Werkstatt vor. Die Schlüsse, die dort gezogen, fließen in die weitere Bearbeitung. In der Verwaltungsvorlage werden im Zusammenhang mit der Werkstatt Bürgerworkshops und ein gewählter Bürgerbeirat genannt.

Am Ende sollen laut Klement konkrete Festlegungen stehen, die in einer kommunalen Satzung, zum Beispiel in Bebauungsplänen, fixiert werden. Auf Nachfrage sagte er nach der Sitzung, dort könnte zum Beispiel auch festgelegt werden, dass das Menagehaus erhalten werden muss. Die Stadt dürfe so etwas, weil sie die kommunale Planungshoheit habe.

„Oft rein renditeoptimierte Dichten und Bauformen“

Das Büro, das mit der Wettbewerbsbetreuung beauftragt ist, hatte zur Innenstadt schriftlich formuliert, dass Penzberg sich in Konkurrenz umliegender Städte als Einkaufsstadt weiter profilieren und sein Angebot an zentralem Wohnraum erweitern müsse. Impulse werde die Landesgartenschau geben, worauf Investoren und Eigentümer mit Sanierungen, aber auch Abbruch und Neubau reagieren werden. Unter Berücksichtigung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie des Klimaschutzes stehe die Innenentwicklung vor „großen Herausforderungen“, urteilt das Büro. Einerseits würden Bauherren und Investoren die Innenstadt als Möglichkeit entdecken, Bauvorhaben zu entwickeln, andererseits führten „oft rein renditeoptimierte Dichten und Bauformen zu einem Verlust der Stadtatmosphäre“. Deshalb sollten laut Büro im Rahmen der Planungswerkstatt Leitvorgaben zu Raumkanten und Raumwirkung, Höhe und Dichte, Kubatur, Dachformen, Fassadenwirkung, Material, Stadt- und Einkaufsatmosphäre gesucht werden.

Werkstatt mit Bürgerbeteiligung

Es sei für alle Penzberger wichtig, wie die Bahnhofstraße aussehen wird, sagte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) in der Sitzung. Er werde schauen, ob auch der eine oder andere Leserbriefschreiber beim Bürgerworkshop dabei ist. Auf die Frage von Armin Jabs (BfP), ob das neue Verfahren eine Verzögerung bedeutet, sagte Klement, dass dies nicht der Fall ist. Im Herbst könnte es demnach zur ersten Werkstatt kommen, in der die Analyse präsentiert wird. 2024 würden die weiteren Schritte folgen. Parallel werde der Bebauungsplan mit den Projektträgern der privaten Grundstücke vorbereitet. Am Ende beschloss der Ausschuss einstimmig das neue Verfahren. Auf Antrag Martin Janners (PM) wurde im Beschluss explizit auch das Wort „Bürgerbeteiligung“ aufgenommen.