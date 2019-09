Penzberg feiert am Wochenende - mit Holzrücketurnier und Ortsteilfest

Mit einem Holzrücketurnier auf Gut Hub und einem Ortsteilfest in Nantesbuch gehen die Penzberger Feiern zum 100-Jährigen am Wochenende weiter.

Penzberg – Die Feiern zum 100-Jährigen der Stadt gehen am Wochenende in die nächste Runde: zum einen mit einem Holzrückwettbewerb, bei dem die Besucher eine alte und manchmal noch heute praktizierte Arbeitsweise zu sehen bekommen, bei der Baumstämme mit einem Pferd schonend aus dem Wald gezogen werden. Mit dem Turnier am Samstag auf Gut Hub feiert der Georgi-Verein zugleich sein 40-Jähriges Bestehen. Zum anderen findet am Sonntag in St. Johannisrain, der Keimzelle Penzbergs, ein Stadtteilfest statt, bei dem eine neue Ortsteiltafel enthüllt wird.

Das Programm zum Mitfeiern am Wochenende

Samstag, 28. September: Ab 10 Uhr Holzrückwettbewerb auf Gut Hub in Penzberg anlässlich des 40-Jährigen des Georgivereins Penzberg; einschließlich Handwerker- und Bauernmarkt mit regionalen Produkten. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter bei ganztägiger Bewirtung statt; ab 19 Uhr Jubiläumsfest mit der Blasmusik „Schnipsy Kings“.

Sonntag, 29. September: ab 13.30 Uhr Stadtteilfest in St. Johannisrain mit der Enthüllung einer neuen Ortsteiltafel an der Hofmauer der Familie Marketsmüller mit Bürgermeisterin Elke Zehetner, Hermann Marketsmüller und Thomas Sendl, Vorsitzender der Kulturgemeinschaft; 14 Uhr Andacht vor der Kirche in St. Johannisrain mit den Pfarrern Bernhard Holz (Penzberg) und Peter Seidel (Pfarreiengemeinschaft Habach), umrahmt von der Stadt- und Bergknappenkapelle; danach Ortsteilfest mit Essen und Getränken bis zirka 17.30 Uhr; 15 und 16.30 Uhr Vortrag von Bertin Butz zur Geschichte von St. Johannisrain und der Kirche (Ausweichtermin des Stadtteilfests bei Regen: 13. Oktober).

