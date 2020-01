Penzberger „Eismärchen“ steuert auf neuen Rekord zu - so wird das Finale gefeiert

Das „Eismärchen“ in Penzberg hat am Wochenende sein Finale mit Party, Beaschdn-Tanz und Solidarität-Auftritt. Und es steuert auf einen neuen Rekord zu.

Penzberg – Das Penzberger „Eismärchen“ auf dem Stadtplatz steuert auf einen neuen Rekord zu. Bis zum Finale am Wochenende könnte die Marke von 17 000 Schlittschuhläufern geknackt sein. „Das schaut ziemlich gut aus“, sagte Lisa Nagel vom städtischen Familienbüro am Freitag. Denn bis zum Abend des Neujahrstages, vier Tage vor dem Ende, seien es schon 15 314 Eisläufer gewesen. Das ist die aktuell vorliegende Zahl. Hinzu kommen noch die knapp 400 Besucher von der kostenlosen Eisdisco und dem freien Kindernachmittag. Das gute Wetter der vergangenen Tage hat offenbar den Besucherzahlen gut getan, nachdem das „Eismärchen“ vor den Ferien hinter den Vorjahreszahlen zurückgeblieben war. Es sei toll, dass das „Eismärchen“ wieder so gut angenommen werde, so Bürgermeisterin Elke Zehetner. Vor einem Jahr waren 16 349 Schlittschuhläufer an den 37 Tagen gezählt worden. Im Tagesschnitt hat „Hannis Eismärchen“ 400 bis 500 Besuchern.

„Eismärchen“ in Penzberg: Das ist los am Finalwochenende

Nun geht es in das Finalwochenende. An diesem Samstag, 4. Januar, ist freier Lauf von 10 bis 22 Uhr. Ab 19 Uhr steigt „Hannis Finalparty“. Die Betreiber des Schmankerlmarkts haben dafür die Band „Gaudibox“ organisiert. Ursprünglich wollte den Abend der „Nonnenwaldrock“-Konzertkreis veranstalten. Doch deren Band hatte wegen eines tragischen Unfalls kurzfristig abgesagt.

Stadtplatz: Die Penzberger Beaschdn haben sich angekündigt

Am Samstag um 18 Uhr werden auf dem Stadtplatz neben der Eisfläche zudem die Penzberger Beaschdn auftreten. Die wilden Gesellen, darunter Teufel, Hexen und die doppelgesichtige Perchta, werden um das Feuer tanzen, ein uralter Brauch zur Wintersonnenwende, um die Geister des Winters auszutreiben. Es ist zugleich der einzige Auftritt der Beaschdn in diesem Winter in Penzberg.

„Eismärchen“: Finalshow am Sonntagabend

Beim Finaltag am Sonntag, 5. Januar, ist die Eisfläche von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr steigt „Hannis Finalshow“ mit den Eisläufern und Eisläuferinnen des Vereins „Solidarität“. Einen Auftritt von Eiskunstläuferin Franziska Kettl wird es verletzungsbedingt voraussichtlich nicht geben.

Lesen Sie auch: Von Rock’n’Roll bis Schlagerrevue - das ist 2020 in der Penzberger Stadthalle los

Auch interessant: Alter Liebling, neu unter Strom: Auto-Umbau der Frau zuliebe