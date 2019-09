Penzberger „Kultuhrnacht“ geht in die sechste Runde - Rock, Tanz und Kabarett an 17 Orten

Die Penzberger „Kultuhrnacht“ geht in ihre sechste Runde. Am Samstag, 26. Oktober, ist es wieder soweit. Heuer gibt es Rock, DJ-Musik, Tanz und Kabarett an 17 Orten in der Stadt, den obligatorischen Partybus mitgerechnet. Der Vorverkauf beginnt.

Penzberg – Auch heuer gilt: Das Wort „Kultuhrnacht“ ist kein Rechtschreibfehler. Es spielt auf die Uhrenumstellung in dieser Oktobernacht an. Seit 2014 gibt es in Penzberg die „Kultuhrnacht“. Für Veranstalterin Iris Mühle ist Penzberg ein gutes Pflaster. „Mir macht die Zusammenarbeit mit der Stadt, den Geschäftsleuten und Wirten sehr viel Spaß“, sagt sie. Besonders freue sie, dass nicht nur Lokale mitmachen, sondern auch Kirche, Buchhandlung, Bücherei, Roche und Museen. Erstmals ist das Jugendzentrum dabei – mit zwei Bands. „Das war bisher eine Lücke“, sagt Mühle.

Sechste „Kultuhrnacht“ in Penzberg: Neuigkeiten und alte Recken

Besonderheiten sind heuer auch eine Tanzperformance und der Auftritt eines Zauberkünstlers. Das gilt ebenso für das Konzert des Geretsrieders Willi Sommerwerk. Er hat seine musikalische Reise „70 Jahre Bundesrepublik“ auf Bitte von Iris Mühle erweitert – um „100 Jahre Stadt Penzberg“. Zu hören sei das nur an diesem Abend, so Iris Mühle.

Schon alte „Kultuhrnacht“-Recken sind dagegen die „SonPas“: Die Band aus Penzberg ist zum sechsten Mal dabei. Tradition ist auch, dass der Abend mit einem Benefizkonzert in der Christkönigskirche beginnt. Dort will der Chor „Quo Vadis“ für gute Laune sorgen. Zum vierten Mal ist Hauptsponsor Roche mit einer eigenen Bühne dabei. icht mehr auf der Liste steht heuer der große Saal der Stadthalle. Sie habe nicht gewollt, dass so ein großer Veranstaltungsort die Besucher aus anderen Lokalen abzieht. „Mir ist wichtig, dass jeder sein Haus voll hat“, erklärt Mühle. Außen vor ist die Stadthalle aber nicht: Im „Wirtshaus zur Koinschaufe“ spielt „Kopfeck“.

Karten für die sechste „Kultuhrnacht“ in Penzberg

Karten im Vorverkauf gibt es für 12 Euro unter „www.penzberger-kultuhrnacht.de“ und ab 2. Oktober bei allen Veranstaltungsorten. Der verbilligte Vorverkauf läuft bis 24. Oktober. Am Veranstaltungstag gibt es Karten für 15 Euro ab 18 Uhr am Infostand auf dem Stadtplatz und an den Abendkassen. Die Karten gelten für alle Veranstaltungsorte, Partyund Shuttlebus der Stadt.

„Kultuhrnacht“ in Penzberg am 26. Oktober - das Programm

Christkönigskirche: 19 bis 19.45 Uhr Benefizkonzert mit dem Chor „Quo Vadis“ aus Garmisch-Partenkirchen; 20 bis 23.30 Uhr Nacht der Lichter mit Taizé-Gesängen, Stille, Gebet und Texten.

Tanzraum (Karlstraße 11): 20 bis 23 Uhr Performance der „Tanzraum Dance Company“ jeweils ab 20, 21 und 22 Uhr.

Buchhandlung Rolles (Bahnhofstraße 24a): 20 bis 23 Uhr „The Chihuahua Blues Duo“ mit Liedermacher Wolfgang Weise und Sylv Richard-Färber.

Stadtbücherei (Rathauspassage): 20 bis 23 Uhr Gitarrist und Sänger Willi Sommerwerk mit dem Musikprogramm „70 Jahre Bundesrepublik Deutschland – 100 Jahre Stadt Penzberg“.

Genießer (Rathauspassage): 20 bis 0 Uhr Zauberer „Bayerns Captain Jack“.

Tanzschule Martynas (Friedrich-Ebert-Straße 5): 20 bis 0 Uhr Funk- und Soul-Band „Paul Adams & PMA Band“.

Bergwerksmuseum (Karlstraße 36): 20 bis 23 Uhr Saxophonist Thomas Bouterwek und Gitarrist Christian Benke als „Duo Bouterwek & Benke“.

Museum Penzberg – Sammlung Campendonk (Am Museum 1): 20 bis 23 Uhr „Trio Nautico“ mit Swing bis Klezmermusik.

Jugendzentrum (Nonnenwaldstraße 18): 20 bis 0 Uhr Band „Wild und hungrig“ (ab 20 Uhr); Band „Roadstring Army“ (ab 22.15 Uhr).

Aris Taverna (Bahnhofstraße 19): 20.30 bis 0.30 Uhr Folk-Duo „Marketa & Caro“.

WeinGut Penzberg (Seeshaupter Straße 3-5): 20.30 bis 0.30 Uhr Rock-Band „SonPas“ aus Penzberg.

Wirtshaus zur Koinschaufe (Stadthalle): 21 bis 1 Uhr bairische Mundart-Rockband „Kopfeck“ mit „New Gstanzl“.

Roche (Gebäude vor dem Werktor): 21 bis 0.30 Uhr Band „Bad Work Station“ (ab 21 Uhr); Band „Spiders’n’Snakes“ (ab 23 Uhr).

Troadstadl (Kirnberger Straße 1): 21 bis 1 Uhr Rocksänger und Gitarrist „Byron“.

David’s Sports Bar (Philippstraße 33): 21.30 bis 1.30 Uhr Band „Helden der Vorstadt“ aus Penzberg.

Hopala (Friedrich-Ebert-Straße 5): 21.30 bis 1.30 Uhr Band „Projacked“ mit Lounge- bis Partymusik.

Club- und Line-Partybus: 20 bis 2 Uhr mit Bar und DJ. Er fährt auf der Partyroute fast alle Veranstaltungsorte ab.

