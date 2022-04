Pflegeberatung nimmt Arbeit auf - bis zur Eröffnung des Seniorentreffs dauert es aber noch einige Monate

Von: Wolfgang Schörner

Start für den Penzberger Pflegestützpunkt: (vorne v.l.) die beiden Pflegeberaterinnen Lisa Jodl und Claudia Altersberger mit Bürgermeister Stefan Korpan, dahinter (v.l.) Landkreis-Sozialamtsleiter Peter Steigenberger, Seniorenbeiratsvorsitzender Siegfried Höfler, Lisa Merlonetti von der Seniorenfachstelle im Landratsamt und Thomas Koterba von der Caritas, die Träger des künftigen Seniorentreffs sein wird. © Wolfgang Schörner

Der neue Pflegestützpunkt des Landkreises nimmt diese Woche in Penzberg seine Arbeit auf. Am Montag fand die Schlüsselübergabe am Pfarrzentrum Christkönig statt. In die früheren Räume der „Oase“ wird in einigen Monaten zusätzlich der neue Seniorentreff einziehen. Eine „runde Sache“, mit der Penzberg ein Aushängeschild erhalte, hieß es dazu am Montag.

Penzberg – Bei der Sprechstunde des Landkreis-Pflegestützpunkts in Penzberg erhalten pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen künftig jeden Mittwoch wohnortnah Beratung und Unterstützung. Getragen wird die Stelle vom Landkreis, vom Bezirk Oberbayern und den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen. Penzberg ist eine Außenstelle der Standorte in Weilheim und Schongau.

Es war nicht von vorneherein klar, dass Penzberg eine Pflegestützpunkt-Sprechstunde bekommt

Dabei war es nicht von vorneherein klar, dass Penzberg wenigstens eine Außensprechstunde erhält. Anfangs seien im Kreistag nur Weilheim und Schongau im Gespräch gewesen, berichtete Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Er habe aber eine Diskussion anstoßen können – mit Erfolg. Die Außenstelle in Penzberg wird ab sofort jeden Mittwoch von 8 bis 12 Uhr geöffnet sein. Ein Anfang sei gemacht, so Korpan. Bei hoher Nachfrage besteht ihm zufolge auch die Möglichkeit, die Zeiten zu erweitern. Was Peter Steigenberger, Sozialamtsleiter am Landratsamt, am Montag bei der Schlüsselübergabe bestätigte.

Freude herrschte auch bei Lisa Merlonetti von der Seniorenfachstelle im Landratsamt. Es sei eine gute Lösung mit der Außenstelle, sagte sie am Montag. Eine gute Lösung sei ebenso, dass dort zugleich ein Seniorentreff entsteht. „Penzberg ist da auf einem richtig guten Weg.“

Auch Seniorentreff soll einziehen - aber es dauert noch einige Monate

Wie berichtet, soll der Seniorentreff ebenfalls in die ehemaligen „Oase“-Räume ziehen, die die Stadt von der Pfarrei Christkönig anmietet. Bis dahin wird es allerdings noch einige Monate dauern. Sowohl Rathaus-Geschäftsführer Roman Reis als auch Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba hoffen zwar, dass der Treff Anfang August (ab dann ist die Stadt Mieterin) starten kann, für realistischer halten sie aber den 1. September. Laut Koterba hängt das mit dem Fördergeld-Prozess zusammen.

Der regionale Lenkungsausschuss hatte vergangene Woche einstimmig dafür votiert, dass für den Seniorentreff 47.000 Euro aus dem Leader-Programm der Europäischen Union fließen sollen. Die Caritas, die Träger des Treffs wird, kann nun einen Antrag stellen. Die letzte Entscheidung obliegt der Leader-Bewilligungsstelle in Kempten. Er gehe von einem positiven Bescheid aus, so Koterba, es könne bis dahin aber noch drei bis vier Monate dauern.

Alte „Oase“-Räume an der Bahnhofstraße sind ideal

Der Seniorentreff soll ihm zufolge einen Sozialpädagogen als 20-Stunden-Halbtageskraft erhalten. Die Stelle muss noch ausgeschrieben werden. Denkbar ist laut Koterba, die Stundenzahl in ein paar Jahren auszuweiten. Die ehemaligen „Oase“-Räume beim Pfarrzentrum an der Bahnhofstraße hält Koterba jedenfalls für ideal. Sie seien barrierefrei, mitten in der Stadt und bekannt. „Wie das vonseiten der Stadt und dem Seniorenbeirat angeschoben wurde, finde ich gigantisch“. Dass an dem Ort sowohl ein Seniorentreff als auch ein Pflegestützpunkt sein werden, bezeichnete er als „runde Sache“ und „Aushängeschild“.

Die Doppelfunktion der Räume lobte am Montag auch Seniorenbeiratsvorsitzender Siegfried Höfler. Man werde sicher gut zusammenarbeiten, sagte er. Am heutigen Dienstagnachmittag wird der Seniorenbeirat in seiner Sitzung unter anderem über einen Namen für den Treff diskutieren. Bürgermeister Korpan machte schon mal einen scherzhaften Vorschlag: „Sigis Treff“.

Sprechstunden des Pflegestützpunkts in Penzberg

Die Sprechstunden des Pflegestützpunkts im Nebentrakt des Penzberger Pfarrzentrums Christkönig (Bahnhofstraße 35a) sind jeden Mittwoch von 8 bis 12 Uhr. Interessenten können vorbeikommen oder unter Telefon 08861/2113372 einen Termin ausmachen. Infos: www.weilheim-schongau.de/pflegestuetzpunkt/