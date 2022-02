Einzelhandel, Kulturtreff und größerer Busbahnhof - bei den Planungen fürs Bahnhofsareal ist die Pause beendet

Eine Erweiterung des Busbahnhofs in Penzberg wurde von der BfP-Fraktion vorgeschlagen. © Wolfgang Schörner

Die Planungen für das Bahnhofsareal in Penzberg nehmen wieder Fahrt auf. Für die Seite westlich der Gleise mit der großen Parkplatzfläche gibt es mehrere Überlegungen, die von Einzelhandel über Wohnhäuser bis zum Schulstandort reichen. Für die Ostseite ist ein städtebaulicher Ideenwettbewerb geplant. In die Bahnhof-Wartehalle könnte ein Vereins- und Kulturtreff einziehen.

Penzberg – Längere Zeit geruht haben die Planungen für das Bahnhofsareal in Penzberg, das sowohl die Seite östlich der Gleise mit dem Bahnhofsgebäude, dem Busbahnhof und der Philippstraße umfasst als auch die Westseite mit dem großen Parkplatz. Die Stadtratsfraktionen hatten im Jahr 2019 vereinbart, das Thema aus dem Kommunalwahlkampf herauszuhalten. Nun liegt es wieder auf dem Tisch. Neue Brisanz hat das Thema durch die Sindelsdorfer Pläne gewonnen. Die Nachbargemeinde will, wie berichtet, an der B472 ein Gebiet für Lebensmittel- und Drogeriemärkte (womöglich Rewe, Lidl und dm) ausweisen. Die Stadt befürchtet negative Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Penzberger Innenstadt.

Westseite der Bahngleise: Stadt sucht Investor - mehrere Varianten für Nutzung

Der Penzberger Stadtrat fällte nun, zum Teil gegen einzelne Gegenstimmen, eine Reihe von Beschlüssen, die die weitere Vorgehensweise festlegen. Das städtische Gelände westlich der Bahngleise soll an einen Investor verkauft oder per Erbpacht übertragen werden. In der Sitzung sprachen sich zwar eine Reihe von Stadtratsmitgliedern für die Schaffung von Einzelhandelsflächen aus. Im Beschluss wurde die Nutzung aber offengelassen. Als Alternativen wurden ebenso „Arbeiten und Wohnen“ sowie die Nutzung „eventuell als Schulstandort“ genannt. In der Sitzung hieß es auch, dass Stadtratsmitglieder noch weitere Möglichkeiten vorschlagen könnten. In jedem Fall soll aber ein Parkhaus entstehen, damit die „Park & Ride“-Plätze nicht ersatzlos wegfallen.

Die Stadtverwaltung soll nun entsprechend das Vergabeverfahren für das Grundstück vorbereiten. Aleksandar Trifunovic (CSU) sprach sich in dem Zusammenhang dafür aus, dort einen Drogeriemarkt („Es kann ein dm sein“) und einen Biomarkt zu realisieren. Penzberg sollte da schneller sein als Sindelsdorf, sagte Armin Jabs (BfP). Anette Völker-Rasor warnte indes: „Ein gutes Konzept geht vor schnellem Verkauf.“

Seitens des „Pro Innenstadt“-Vereins hieß es auf Anfrage, dass auf dem Areal eine durchmischte Nutzung entstehen sollte, sodass es von den Bürgern als Teil der Innenstadt gesehen wird. Die Verbindung zur Innenstadt müsse gut sei, und die Bahngleise dürften keine Barriere darstellen, sagte Vorsitzende Monika Uhl. Architektonisch sollte eine Bebauung am Eingang zur Innenstadt zudem „ein großer Wurf“ sein.

Ostseite der Gleise: Stadt plant Ideenwettbewerb

Für die östliche Seite der Gleise, also für das „innenstadtseitige Bahnhofsumfeld“, soll es laut Beschluss einen städtebaulichen Ideenwettbewerb geben. Den Bereich bezeichnete Stadtbaumeister Klement als „Mobilitätsdrehscheibe“. Die privaten Pläne für eine Bebauung an Philipp- und Bahnhofstraße könnten aber fortgeführt werden, hieß es. Weiterverfolgt werden soll laut Stadtrat die Planungen für eine Geh- und Radwegverbindung entlang des „Bahnbogens“ vom Bahnhof bis zum Westend. Geprüft wird in dem Zusammenhang aber, ob in dem Bereich, wie von der BfP vorgeschlagen, eine Erweiterung des Busbahnhofs möglich ist. Der Stadtrat hält außerdem an dem Wunsch nach einem zweiten Bahnsteig fest.

BfP-Antrag: Größerer Busbahnhof - Penzberg als ÖPNV-Drehscheibe Die BfP-Fraktion will, dass die Stadt prüft, ob der Busbahnhof erweitert werden kann. Sie schlägt dafür ein städtisches Grundstück zwischen dem Bahngleis und den Gärten an der Alpenstraße vor. Untersucht werden sollte laut BfP ebenso, ob jene Busse, die nicht die Innenstadt anfahren, über den „Bahnbogen“ zum neuen Teil des Busbahnhofs geleitet werden können. Dies wäre eine „staufreie Alternative“ und würde zu einer Entlastung der Innenstadt beitragen, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag. Die BfP begründet ihren Vorschlag damit, dass Penzberg immer mehr zur ÖPNV-Drehscheibe im Oberland wird. Als Beispiele nennt sie den „Alpenbus“, eine neue Linie nach Peißenberg und weitere geplante Buslinien. Bereits heute reiche die Kapazität kaum aus, so die BfP. Deswegen sei eine Erweiterung und eine räumliche Neuordnung nötig. Sie verspricht sich einen modernen Busbahnhof mit kurzen Umsteigewegen.

Bahnhofsgebäude: Zwischenlösung mit Vereins- und Kulturtreff

Bezüglich des Bahnhofsgebäudes bekräftigte der Stadtrat, dass das „stadtgeschichtlich bedeutsame Gebäude“ im Besitz der Stadt bleibt und nicht abgerissen wird. Ab 2024 wird es laut Beschluss einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für eine Sanierung geben. Allerdings soll sich dort schon vorher etwas tun. Geplant ist, als Zwischenlösung die Wartehalle des Bahnhofs aufzuwerten und in den nächsten zwei Jahren bereits zu nutzen, finanziert durch Geld, das die Stadt aus einem Corona-Förderfonds erhält. Die Rede ist von einem „offenen Vereins- und Kulturtreffpunkt“. Die Realisierung wird für das Stadtfest im Juli anvisiert. Auch ein Einzug der „Energiewende Oberland“ wurde als Option gesehen.