Planwerkstatt Innenstadt: Zeitplan steht

Von: Franziska Seliger

„P“ wie Planwerkstatt? Nein, das „P“ steht für „Penzberg“ und stellt eine „Feedback-Box“ dar. In diesen Briefkasten können Bürger ihre Anregungen einwerfen, was sie sich im Sinne der Stadtentwicklung für Penzberg wünschen. Zahlreiche Ideen seien bereits eingegangen, sagte Stadtbaumeister Justus Klement in der Bauausschuss-Sitzung. Eine Auswertung der eingegangenen Anregungen sei geplant. © Seliger

Welche Richtlinien sollen in Zukunft bei Bauprojekten in der Penzberger Innenstadt gelten? Angesichts der baulichen Veränderungen, die bevorstehen, eine wichtige Frage. Beantwortet werden soll sie mit Hilfe eine Planwerkstatt – eine für Penzberg neue Vorgehensweise. Nun wurde der konkrete Fahrplan dafür vorgestellt.

Penzberg – Mitte Mai hatte der Penzberger Bauausschuss beschlossen, statt eines Architekten-Wettbewerbs eine „Planwerkstatt Innenstadt“ durchzuführen. In der jüngsten Sitzung stellte Stadtbaumeister Justus Klement nun den groben Ablauf der Planwerkstatt sowie die dazugehörige Bauleitplanung vor.

Gebiet nicht fest umrissen

Das konkrete Gebiet, das in die Planwerkstatt einbezogen werden soll, sei anders als beim Architekten-Wettbewerb weniger streng fixiert, so Klement. „Es ist ein bisschen im Fluss. Man braucht keinen exakten Umgriff mehr“, erläuterte er auf Nachfrage der Heimatzeitung. Grob gesagt handle es sich um den Bereich der Bahnhofstraße bis zur Christkönigskirche sowie vermutlich um Teile der Ludwig-März-Straße und der Karlstraße. Sebastian Fügener (Grüne) forderte in der Ausschusssitzung, die Ludwig-März-Straße und die Bahnhofstraße stadtauswärts bis zum Bahnhof unbedingt einzubeziehen, um ein „stimmiges Innenstadtbild zu erhalten“.

Laut Klement soll am Donnerstag, 13. Juli, zunächst eine nicht öffentliche Sitzung stattfinden, ein „Startgespräch“, zu dem der Stadtrat die Eigentümer von „relevanten Grundstücken“ in dem Bereich einladen werde. Die Diskussionsergebnisse sollen in die Planwerkstatt einfließen. Außerdem gelte es, die Förderfähigkeit des Projekts mit der Regierung von Oberbayern abzustimmen. Zu den genauen Kosten könne er derzeit noch nichts sagen, so Klement. „Es ist für uns das erste Mal, das wir das machen.“ 60 Prozent würden prinzipiell aber von der Regierung gefördert.

Erstes öffentliches Treffen Ende November angedacht

Die Planwerkstatt werde von einem externen Büro betreut. Dieses Büro und die Regierung von Oberbayern suchen laut Klement mit der Stadtverwaltung drei Planungsbüros aus, die Vorschläge für ein Innenstadt-Leitbild erarbeiten sollen – drei Büros, die verschiedene Richtungen in der Stadtplanung vertreten. Sollte im Oktober auch der Stadtrat der Planwerkstatt zustimmen, rechnet Klement für Ende November mit einem ersten öffentlichen Treffen, bei dem interessierte Bürger in der Stadthalle ihre Ideen und Anregungen einbringen können. Dazu seien Vorträge und ein Innenstadt-Spaziergang geplant. Der genaue Ablauf und Uhrzeiten stünden aber noch nicht fest.

Bei diesem ersten öffentlichen Treffen soll den drei ausgewählten Planungsbüros zugleich die Aufgabenstellung vorgestellt werden. Ebenso sollen diese dort erfahren, was sich die Penzberger bei der Gestaltung ihrer Innenstadt wünschen, um daraus Ideen für das künftige Gesicht von Penzbergs guter Stube zu erarbeiten. Voraussichtlich im Februar 2024 werden die Büros ihre ersten Arbeitsergebnisse öffentlich präsentieren.

Jury-Entscheidung „irgendwann“ 2024

„Irgendwann“ 2024, so Klement, müsse sich dann eine Jury, in der auch Vertreter der Bürger sitzen, für die Idee eines der Planungsbüros entscheiden. Dies werde voraussichtlich im Frühsommer 2024 erfolgen. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte müsse der Stadtrat aus dieser konkreten Idee eine verbindliche Gestaltungssatzung formulieren und bis Ende 2024 beschließen, als Grundlage für künftige Bebauungspläne in der Innenstadt.

Klement sagte in der Sitzung, dass die Erweiterungspläne des Hotels K 33 von der Planwerkstatt nicht berührt seien. Dieser Bebauungsplan sei durch Stadtratsbeschluss „gesetzt“. Wegen der Werkstatt sei „formal kein Bebauungsplan zu stoppen“ – außer der Stadtrat wolle das so.