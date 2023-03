„Einen Job finden, der glücklich macht“ : „Tag der offenen Betriebe“ soll helfen - Premiere in Penzberg

Von: Franziska Seliger

Wollen mit dem „Tag der offenen Betriebe“ Schülern und Arbeitssuchenden berufliche Perspektiven aufzeigen: Nicola Schackmann (li.), Sabine Ostermann (2.v.li.) und Katharina Panholzer (2.v.re.; alle vom Unternehmen „Neuorientierung null-acht 12“) mit Bürgermeister Stefan Korpan und Wirtschaftsförderin Lisa Fischer (re.). © Franziska Seliger

Ein „Tag der offenen Betriebe“ findet am Dienstag, 28. März, erstmals in Penzberg statt. Schüler auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder Berufstätige, die eine neue berufliche Herausforderung suchen, können dabei in unterschiedliche Betriebe hineinschnuppern.

Penzberg – Verschiedene Unternehmen in Penzberg besuchen, Einblicke in den dortigen Arbeitsalltag gewinnen und mit den Verantwortlichen ins Gespräch kommen: Das ist das Ziel des „Tags der offenen Betriebe“, der heuer erstmals in Penzberg stattfindet, wie Bürgermeister Stefan Korpan bei einem Pressegespräch zur Veranstaltung sagte. Dieser Tag, den die Stadt in Kooperation mit dem Penzberger Unternehmen „Neuorientierung null-acht 12“ veranstaltet, sei zudem „in dieser Form“ im Umkreis von Penzberg einmalig, hieß es. Nur in Starnberg oder Aschaffenburg gebe es vergleichbare Veranstaltungen.

Ergänzung zum Penzberger „Job-Event“

Die Penzberger Premiere, so die städtische Wirtschaftsförderin Lisa Fischer, sei als Ergänzung zum „Job-Event“ gedacht, das jedes Jahr im Oktober stattfindet. Denn während Schüler auf der Suche nach einer Lehrstelle oder erwachsene Arbeitssuchende bei dieser Messe im Herbst zwar mit den Verantwortlichen der teilnehmenden Betriebe ins Gespräch kommen könnten, biete der „Tag der offenen Betriebe“ nun die Möglichkeit, selbst in die Firmen hineinzuschauen, potenzielle Kollegen oder mögliche Arbeitsaufgaben kennenzulernen und so ganz praktisch herauszufinden, ob die freie Stelle oder die Ausbildungsrichtung etwas für einen ist. Wie Katharina Panholzer vom Unternehmen „Neuorientierung null-acht 12“ erläuterte, beteiligen sich an der Veranstaltung aktuell 39 Unternehmen und 71 Ausbildungsberufe in Penzberg. Mit dieser Resonanz der Betriebe ist Wirtschaftsförderin Fischer „mehr als glücklich“. Angesichts des Fachkräftemangels hätten Firmen und Unternehmen die Möglichkeit gerne angenommen, sich potenziellen Mitarbeitern unkompliziert präsentieren zu können.

Am Vormittag touren Schüler durch die Betriebe

Insgesamt könnten sich die 500 angemeldeten Schüler der Penzberger Schulen über 300 Ausbildungsangebote informieren, die ab September mit freien Lehrstellen aufwarten. Angesichts der meist im März oder April endenden Bewerbungsfrist für angehende Auszubildende habe man den Termin für die Veranstaltung ganz bewusst gewählt, so Fischer.

Der Vormittag der Veranstaltung sei dabei den Schülern vorbehalten, erklärte Panholzer. Für die baldigen Schulabgänger der achten bis zehnten Klassen der weiterführenden Schulen in Penzberg seien 15 verschiedene Touren zusammengestellt worden, die jeweils zu drei bis vier Unternehmen und Betrieben führten. Im Anschluss finden in der Bürgermeister-Prandl-Schule Mitmachaktionen statt, bei denen sich verschiedene Handwerksbetriebe präsentierten und die Jugendlichen zum Ausprobieren unterschiedlicher Berufsfelder einladen.

Von 16 bis 18 Uhr öffnen die Teilnehmerfirmen auch für Erwachsene

Zwischen 16 und 18 Uhr stehen die Betriebe dann all denjenigen Erwachsenen offen, die auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen sind. Auch Schüler und deren Eltern können einzelne Betriebe dann noch einmal privat besuchen, so Panholzer. Eine Anmeldung dafür sei nicht notwendig. Auch über Möglichkeiten eines dualen Studiums können sich die Besucher informieren.

„Ich erhoffe mir, dass das den Arbeitsmarkt in Penzberg belebt. Und, dass die Menschen einen Job finden, der sie glücklich macht“, sagte Korpan. Ist die „Premiere“ in diesem Jahr erfolgreich, so Fischer, solle der „Tag der offenen Betriebe“ nächstes Jahr erneut stattfinden.

Weitere Informationen sind im Internet unter „www.tag-der-offenen-betriebe-penzberg.de“ zu finden. Arbeitgeber, die zwischen 16 und 18 Uhr ihre Firmen für Besucher öffnen wollen, können sich unter Telefon 08856/8053111 oder Mail an „info@neuorientierung0812.de“ melden.