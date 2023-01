Krönung der Faschings-Hoheiten beim Gala-Ball - endlich Prinz und Prinzessin

Sie werden Penzberg in der Faschingszeit regieren: „Prinzessin Niki II., die Lewakaas-Narrische“ und ihr „Prinz Thomas VI. vom Aqua-Imperium“. © Seliger

Zwei Jahre konnte in Penzberg wegen der Pandemie kein Fasching gefeiert werden. Besonders lang war die Wartezeit für das Prinzenpaar, denn es war bereits im Herbst 2021 gekürt worden. Nach dem Krönungsball dürfen die Hoheiten jetzt endlich regieren.

Penzberg – Angefangen hat alles mit einer Flasche Sekt. Mit ihr stand der Präsident des Organisationskomitees (OK) Penzberger Fasching Maxi Eller eines Abends im Herbst 2021 vor der Haustüre von Nicole und Thomas Schönfeldt. Und als die 34-jährige Kinderpflegerin die Türe öffnete und Eller mit der Flasche sah, wusste sie gleich was los war: Dass der Präsident gekommen war, um sie und ihren Mann zu fragen, ob sie nicht in der Faschingssaison 2021/22 als Prinzenpaar regieren wollen.

Die Flasche Sekt als Symbol

Das mit der Flache Sekt sei Tradition, erklärt Eller. „Sie ist ein Symbol.“ Werde die Flasche geöffnet, bedeute das, dass die Auserwählten Ellers Wahl annehmen. Einen Tag brauchte das Ehepaar Schönfeldt damals Bedenkzeit. Dann wurde die Flasche geköpft und zusammen mit dem OK-Präsidenten gelehrt.

Schon weit vor Beginn einer Faschingssaison mache er sich Gedanken, wer das künftige Prinzenpaar sein könnte, erklärt Eller. Beispielsweise wisse er schon jetzt, wen er für die Saison 2023/24 fragen möchte. Das diesjährige Paar habe er auserwählt, weil die beiden seiner Ansicht nach „gut in unsere Truppe passen“.

Die Tochter brachte das Paar zum Fasching

Über ihre Tochter Maria-Magdalena sind die beiden 2017 zum OK gekommen. Damals habe die heute 14-Jährige in der Garde tanzen wollen, erzählen sie. In der Saison 2018/19 war das Mädchen dann Kinderprinzessin – und Mama und Papa fungierten als Hofdame und Hofmarschall und bekamen so hautnah mit, wie viel Vorbereitung und wie viel Arbeit mit so einer Faschingssaison verbunden ist. Die beiden wussten also genau, was auf sie als Prinzessin und Prinz zukommen würde. Nämlich nicht nur monatelanges intensives Training an Walzer und Showtanz. Sondern auch wochenlange abendliche Auftritte im Rampenlicht – letzteres eine Herausforderung, der insbesondere „Prinzessin Niki II, die Lewakaas-Narrische“ durchaus mit einer gewissen Nervosität entgegenfiebert, während sich ihr „Prinz Thomas VI. vom Aqua-Imperium“ – noch ganz gelassen gibt. Noch.

OK-Termine im Penzberger Fasching 2023 Krönungsball: Samstag, 14. Januar, ab 20 Uhr in der Stadthalle; Einlass ab 19 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro (Galerie) oder 18 Euro (Saal) für den Schwarz-Weiß-Ball gibt es im Kartenvorverkauf in Miner‘s Bar sowie im Café Freudenberg und an der Abendkasse.

Erster Kinderball am Sonntag, 22. Januar ab 14 Uhr in der Stadthalle (Einlass ab 13.30 Uhr); Eintritt: 3 Euro.

Gardetreffen: Freitag, 27. Januar, in der Stadthalle; 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr); Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 6 Euro.

Jugendgardetreffen: Samstag, 28. Januar, in der Stadthalle; Beginn: 11 Uhr (Einlass: 10 Uhr); Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder 3 Euro.

Faschingsball „Narrenfreiheit“ in der Stadthalle: Samstag, 4. Februar; Beginn: 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr); ab 16 Jahren; Eintritt: 9 Euro; Karten an der Abendkasse.

Mottoball „Born to be wild“: Freitag, 10. Februar, in der Stadthalle; ab 16 Jahren; Beginn: 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr); Karten zum Preis von 9 Euro an der Abendkasse.

Zweiter Kinderball am Sonntag, 12. Februar, in der Stadthalle; Beginn: 14 Uhr (Einlass: 13.30 Uhr); Eintritt: 3 Euro.

Weiberball am Donnerstag, 16. Februar, in der Stadthalle; Beginn: 20 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr); ab 18 Jahren; Eintritt: 9 Euro.

Gaudi ohne Grenzen: Freitag, 17. Februar, in der Sporthalle am ehemaligen Wellenbad; Beginn: 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr); Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Kinder: 3 Euro.

Gaudiwurm am Sonntag, 19. Februar; Beginn: 14 Uhr; ab 16 Uhr Faschingstreiben auf dem Stadtplatz.

Rosenmontagsball der Jungritter am 20. Februar in der Stadthalle; Beginn: 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr); Eintritt: 10 Euro. fn

Sowohl die Penzbergerin als auch ihr 36-jähriger Prinz, der im bürgerlichen Leben bei den Penzberger Stadtwerken arbeitet, sind Hoheiten aus Überzeugung. Denn das OK, sagen sie, „das ist eine ganz besondere Truppe mit einem großen Zusammenhalt“. Teil davon zu sein tue gut und mache ihnen einfach Spaß.

Ursprünglich sollten die beiden Hoheiten bereits in der zurückliegenden Faschingszeit das Zepter übernehmen. Doch wegen der Pandemie hatte das OK damals kurzfristig alle Live-Veranstaltungen abgesagt. Stattdessen gab es einen Online-Fasching ohne Prinzenpaar.

Die Antrittsrede ist schon fertig

Mit dem Tanztraining haben die beiden unter der Regie eines professionellen Trainers darum bereits im Herbst 2021 begonnen und das Training in den vergangenen Wochen zunehmend intensiviert. Kurz vor dem Krönungsball am Samstag, 14. Januar, ist ihre Antrittsrede geschrieben, die Kostüme sind fertig genäht

Nach zwei Jahren ohne Fasching ist bei allen Aktiven im OK die Vorfreude groß. „Ich freue mich extrem“, sagt etwa OK-Präsident Eller. Diese erste Faschingszeit nach der Pandemie sei auch für ihn etwas ganz Besonderes und deshalb sei auch er kurz vor dem Krönungsball nervöser als üblich. Denn heuer, glaubt Eller, könnten besonders viel Faschingsbegeisterte zu diesem Schwarz-Weiß-Ball in die Stadthallen kommen, mit dem der Penzberger Fasching offiziell in seine heiße Phase startet.