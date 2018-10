Penzberg: „Pro Innenstadt“ für Wohnen und Gewerbe

Drei Monate dauerte die Ruhepause. Nun wird sich der Penzberger Stadtrat wieder mit dem Edeka-Areal befassen. Der Verein „Pro Innenstadt“ hat jetzt seine Vorstellungen vorgelegt.

Penzberg – Ende Juli hatte Projektentwickler Dr. Herbert Küblböck seine Anträge für die Zukunft des Edeka-Areals zurückgezogen. Eigentlich hatte er unter anderem große Fachmärkte für Textilien, Schuhe und Elektronik sowie einen Discounter vorgesehen. Mit dem Rückzug reagierte er auf ein Verträglichkeitsgutachten. Dieses legte ihm engere Fesseln bei Textilien und Schuhen an, um die Penzberger Innenstadt zu schützen. Dem Stadtrat verschaffte das zugleich eine Denkpause. Ein Vorschlag war, den die CSU in einen Antrag goss: Die Stadt soll versuchen, das Areal von Edeka zu kaufen – was das Unternehmen, wie berichtet, bei einer Anfrage der Stadt allerdings ablehnte.

Die Ruhephase ist bald vorbei

Kommende Woche ist die Ruhepause vorbei: Der Stadtrat wird sich sowohl mit dem CSU-Antrag als auch mit einem erneuten Bebauungsplan-Antrag sowie einem städtebaulichen Vertrag für das Areal befassen. Dem Vernehmen nach hat der Projektentwickler seinen Antrag modifiziert. So geht es nun zum Beispiel um kleinere Handelsflächen für Schuhe und Textilien.

Beim „Pro Innenstadt“-Verein der Penzberger Einzelhändler ändert dies aber nichts an den Bedenken. Zugleich heißt es dort, dass – sollte dieser Antrag realisiert werden -- am städtischen Bedarf vorbeigeplant werde, weil sich der Handel in Zeiten der Digitalisierung rasant ändert. Dem gegenüber, so „Pro Innenstadt“, stehe der dringende Bedarf an weiteren Gewerbeflächen für Handwerker und Wohnungen. „Würde der Stadt das Areal gehören, könnte sie es für eine strategische Stadtentwicklung nutzen“, erklärte dazu Vorsitzende Monika Uhl auf Nachfrage.

Zwei Vorschläge an den Stadtrat

Der „Pro Innenstadt“-Verein hat im Vorfeld der Sitzung zwei Vorschläge an das Rathaus und die Stadtratsmitglieder geschickt. Sie sehen weiterhin die Möglichkeit für das Edeka-Center und den Hagebaumarkt vor, sich zu erweitern. Auch die Fläche für einen Elektromarkt ist eingezeichnet. Der Unterschied: Es werden zirka 6320 Quadratmeter für Gewerbebetriebe sowie zirka 9000 Quadratmeter für Wohnhäuser mit etwa 60 Wohnungen vorgeschlagen. Eine zweite Variante sieht vor, die Wohnbaufläche – falls nicht realisierbar – der Gewerbefläche zuzuschlagen, die sich so auf zirka 15 320 Quadratmeter vergrößern würde. „Das Edeka-Areal ist eine der letzten großen zusammenhängenden Flächen, die sich für eine vernünftige Entwicklung von Gewerbe und auch Wohnraum eignet“, schreibt Dieter Conrad im Namen von „Pro Innenstadt“ an die Stadtratsmitglieder und ans Rathaus. Als ein Argument, dass kein Bedarf an großen Handelsflächen besteht, führt er zum Beispiel auch die drohende Insolvenz von „K&L“ in Weilheim und den Rückzug von „C&A“ in Garmisch-Partenkirchen an. Dagegen sei in Penzberg die Nachfrage von örtlichen Gewerbetreibenden nach Flächen und die Nachfrage nach Wohnungen groß.

Verein hat sich juristischen Rat eingeholt

Der „Pro Innenstadt“-Verein hat sich im Vorfeld der Stadtratssitzung auch juristischen Rat eingeholt. Zum Beispiel zu der Frage, ob der Stadt Schadensersatzforderungen blühen könnten, nachdem der Bauträger zwei Bauantrage wegen der Gutachten zurückgezogen hat. Die Antwort lautete Nein. Der Verein fragte auch, was die Stadt tun kann, wenn der Eigentümer das Grundstück nicht an die Stadt verkaufen will und er bei seinem modifizierten Handelskonzept bleibt. Die Stadt, so der Jurist, könne einen Bebauungsplan mit eigenen Vorstellungen aufstellen und eine Veränderungssperre erlassen.

Bei „Pro Innenstadt“ macht man sich offenbar ebenso Gedanken über ein Bürgerbegehren. Auch dazu äußerte sich der Jurist. Demzufolge wäre ein Bürgerbegehren gegen einen Bauantrag nicht möglich. Denkbar, so heißt es, wäre ein Bürgerbegehren aber mit der Forderung an die Stadt, einen Bebauungsplan für den Bereich aufzustellen. Dafür ist allerdings die Zeit knapp. Die Unterschriften müssten vorliegen vor einer Entscheidung des Stadtrats – er hat eine Zweimonatsfrist – oder des Landratsamts über einen Bauantrag des Projektentwicklers.

FLP-Fraktion beantragt Ratsbegehren

Die FLP-Fraktion im Penzberg hat den Antrag gestellt, der Stadtrat möge zur künftigen Nutzung des Edeka-Areals ein Ratsbegehren in die Wege leiten. Als mögliche Fragestellung wird „Sind Sie dafür, dass die Stadt Penzberg die eingeleitete Festsetzung des Bebauungsplans Edeka-Areal im beschleunigten Verfahren weiter betreibt, mit der unter anderem die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden für eine Realisierung der Ansiedlung der Fachmärkte und eine Erweiterung des Edeka-Centers und des Hagebaumarktes?“ vorgeschlagen. Eine Lösung in der seit Jahren schwelenden Auseinandersetzung zwischen dem Planungsbüro Dr. Küblböck und dem Verein Pro Innenstadt sei nicht in Sicht, heißt es zur Begründung. Beide Seiten würden auf ihren Positionen beharren. Ein Ratsbegehren würde Klarheit und die Voraussetzung dafür schaffen, dass die Bürger der Stadt Penzberg bei der Entscheidung beteiligt werden.

