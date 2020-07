Produktion für Corona-Tests: Roche schafft in Penzberg 130 neue Stellen

Das Unternehmen Roche schafft in Penzberg neue Stellen - weil es es die Produktionskapazitäten wegen der Corona-Krise ausweitet.

Penzberg – Der Roche-Konzern will im Laufe des Jahres rund 130 neue Stellen schaffen, vor allem in den Bereichen der Diagnostik- und Pharma-Produktion. Dies soll bis Jahresende 2020 geschehen. Das teilte das Unternehmen mit. Der Grund dafür sei einerseits „die durch die Corona-Krise deutlich erweiterten Produktionskapazitäten“. Zum anderen, so das Unternehmen, würden „neue Projekte und Investitionen am Standort zusätzliche Mitarbeitende“ erfordern.

Roche hatte Coronavirus-Test und Antikörpertest entwickelt

Wie berichtet, hat Roche in den vergangenen Monaten sowohl einen Test zum Nachweis des Coronavirus als auch einen Antikörpertest entwickelt. Beide Tests beziehungsweise deren Einsatzstoffe und Reagenzien werden im Penzberger Roche-Werk produziert. „An den deutschen Standorten arbeiten wir jeden Tag mit Leidenschaft daran, innovative Testlösungen zu entwickeln, zu produzieren und anzubieten“, erklärte Claus Haberda, Geschäftsführer und Finanzleiter bei Roche Diagnostics.

Roche feilt an speziellem Ausbildungskonzept

Der Standort im Nonnenwald zählte laut Roche 6379 Mitarbeiter zum Stichtag 31. Dezember 2019. In der Mitarbeiterzahl enthalten sind 278 Auszubildende. Das Unternehmen teilte dazu mit, dass das neue Ausbildungsjahr im September mit circa 100 Ausbildungs- und Dualstudienplätzen starte. „Wir freuen uns, in diesem für uns alle so schwierigen Jahr besonders, dass wir junge Menschen in das neue Kapitel ihres Lebens begleiten dürfen“, so Haberda. Das Unternehmen arbeitet eigenen Angaben nach zudem an einem Konzept, wonach junge Menschen, die ihre Ausbildung wegen der Corona-Krise bei ihrem Arbeitgeber nicht beenden können, diese bei Roche in Penzberg oder Mannheim abschließen können. Voraussetzung sei, dass die Azubis ins Profil der Ausbildungsberufe bei Roche passen. Man stehe deshalb im Austausch mit Ausbildungsbetrieben in der Region.

