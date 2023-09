Neue Wohnungen: Bonuspunkte bei der Vergabe für Kita-Kräfte, Pfleger und Co.

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Das neue Wohnbauviertel westlich der Birkenstraße nimmt Gestalt an. Die ersten Wohnungen sollen Anfang 2024 bezugsfertig sein. Offiziell heißt das Viertel jetzt „An den Eichen“ – benannt nach der neugebauten Straße. Die ersten der 149 Mietwohnungen sollen Anfang 2024 fertig sein © wos

Bei der Vergabe der neuen Mietwohnungen, die derzeit westlich der Birkenstraße entstehen, will die Stadt verstärkt Menschen mit „Berufen der Daseinsvorsorge“ berücksichtigen, also zum Beispiel Kita-Kräfte, Pfleger und Krankenschwestern. Der Penzberger Stadtrat hat einen entsprechenden Punktekatalog zusammengestellt.

Penzberg – Schon in den vergangenen Monaten war immer wieder die Rede davon, dass zumindest in einen Teil der neuen Mietwohnungen, die die Stadt westlich der Birkenstraße baut, Menschen ziehen sollten, die zum Beispiel als Pflegekräfte oder Erzieherinnen arbeiten. Hintergrund ist, dass es zunehmend schwieriger ist, solche Fachkräfte zu finden, in Penzberg zu halten oder nach Penzberg zu locken. „Ohne sofort eine bezahlbare Wohnung zu stellen, geht nach unserer Erfahrung nichts“, sagte Hans Kopp, Geschäftsführer der AWO München Stadt, Betreiber des AWO-Seniorenzentrums, vor knapp einem Jahr in einem Gespräch mit der Heimatzeitung über die schwierige Personalsuche. In dem Seniorenzentrum können wegen fehlender Pflegekräfte nicht alle Plätze belegt werden. In Penzberg musste auch schon die Eröffnung einer Kita-Gruppe verschoben werden, weil Erzieherinnen fehlten.

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) hatte bereits im Juli 2022 beim Richtfest für die erste Gebäudezeile des neuen Wohnviertels angedeutet, dass es Überlegungen gibt, Wohnungen für „Berufe der Daseinsvorsorge“ zu reservieren, die händeringend gesucht werden, aber auf dem Penzberger Wohnungsmarkt wenig Chancen haben. Vor zwei Jahren hatte der Stadtrat auf Antrag der PM-Fraktion die Voraussetzung geschaffen und eine Änderung der Vergaberichtlinien für städtische Wohnungen beschlossen, die auch „Berufe der Daseinsvorsorge“ berücksichtigt.

Stadtrat hat Punktesystem zusammengestellt

In einer nicht öffentlichen Sitzung hat der Stadtrat nun ein Punktesystem für die Vergabe der Mietwohnungen in dem Neubauviertel westlich der Birkenstraße zusammengestellt, die genau dies berücksichtigt. Das bestätigte Korpan auf Nachfrage. Punktekataloge bei Vergaben von Wohnungen oder Grundstücken sind in Kommunen üblich – wer viele Punkte sammelt, bekommt den Zuschlag. Dabei geht es oft darum, Einheimischen und Menschen mit geringen Einkommen mehr Chancen zu geben. Im Fall des Neubauviertels gibt es nun aber auch Punkte für „Berufe der Daseinsvorsorge“. Laut Korpan sind damit zum Beispiel Kita-Kräfte, Pflegeberufe, Krankenschwestern und städtische Mitarbeiter gemeint, wobei auch die Länge der Berufsausübung zählt. Ebenso Punkte gibt es ihm zufolge für aktives Ehrenamt, zum Beispiel beim Rettungsdienst und bei der Feuerwehr.

Berücksichtigt sind laut Bürgermeister in dem Punktekatalog darüber hinaus das Einkommen (wie von der Regierung von Oberbayern gefordert), Behinderungen und Pflegegrade, Kinder und Alleinerziehende, aber auch ob jemand seinen Hauptberuf in Penzberg ausübt oder hier wohnt. Ein weiteres Kriterium ist, ob ein Interessent einen Wohnberechtigungsschein hat – es sei aber nur ein Kriterium unter mehreren, so Korpan. Interessenten für Wohnungen müssen ein Formular ausfüllen. Wer in eine oder mehrere Kategorien fällt, sammelt Punkte und erhöht so seine Chancen bei der Vergabe.

Reservierungen für Krankenhaus und Seniorenzentrum denkbar

„Wir wollen den Bedarf der Mittelschicht decken“, erklärte Korpan. Es gehe zum Beispiel um die Verkäuferin oder Krankenschwester mit zwei Kindern. Eher geringe Chancen, sagt er, habe der Alleinverdiener mit 200 000 Euro im Jahr. Ihm zufolge soll das Punktesystem für alle Mietwohnungen gelten, die dort entstehen. Er schließt aber nicht aus, dass ein festes Kontingent für Krankenhaus oder Seniorenzentrum reserviert wird – wie berichtet, besteht dort Interesse.

Die ersten Wohnungen sollen Anfang 2024 fertig sein

Genehmigt werden muss der Punktekatalog allerdings erst noch von der Regierung von Oberbayern, die Fördergeld-Geber für das Neubauviertel ist. Wenn die Bestätigung erfolgt, soll nach der Sommerpause, vermutlich im Herbst, die Bewerbungsphase beginnen. Wie berichtet, soll die erste Gebäudezeile mit 33 Wohnungen im Januar bezugsfertig sein, die zweite Zeile mit 41 Wohnungen zwei Monate später. Insgesamt entstehen 149 Mietwohnungen. Die Gesamtfertigstellung ist für Sommer 2024 vorgesehen. Der Mietpreis ist noch nicht bekannt.