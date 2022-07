Penzberg: 82 Realschüler bestehen Mittlere Reife — „Macht‘s, was euch Spaß macht!“

Von: Franziska Seliger

Die Besten der Penzberger Realschule (hinten v. l.) : Louisa Wagner (Notenschnitt 1,5), Jasmin Klöck (1,0), Veronika Dentinger (1,18) und Josefine Dierkes (1,36) sowie (vorne v. l.:) Eva Mende (1,42) und Luise Schwarz (1,27) mit Schulleiter Severin Hammel (l.) und der stellvertretenden Schulleiterin, Claudia Held (r.). © Seliger

82 Absolventen der Campendonk-Realschule erhalten ihre Abschlusszeugnisse – und Ratschläge für die Zukunft

Penzberg – Mit der offiziellen Abschlussfeier in der neuen Schulaula ging für die Zehntklässler der Heinrich-Campendonk-Realschule in Penzberg am gestrigen Freitag ihre Zeit an der Schule zu Ende. Von 85 Jugendlichen, die zu den Prüfungen angetreten waren, haben 82 ihre Mittlere Reife bestanden.

Realschule Penzberg: Viele Schüler haben eine Eins vor dem Komma

Den exakten Notenschnitt habe man zwar nicht ausgerechnet, hieß es am Freitag aus Schulkreisen. Dass unter den 82 Abschlussschülern der Penzberger Realschule aber zahlreiche Jugendliche waren, die ihre Prüfungen mit einer Eins vor dem Komma abgeschlossen hatten, merkten die zahlreich erschienenen Festgäste an den vielen Schülern, die Schulleiter Severin Hammel auf die Bühne bat, um sie in großer Runde für ihre Leistungen zu ehren.

In seiner Rede bei der Feier, die von Schulchor und -band sowie Gesangseinlagen ukrainischer Mitschüler umrahmt wurde, bekamen die Schulabgänger von den einzelnen Rednern viele nachdenkliche aber auch ermutigende Worte mit auf den Weg.

So ging Schulleiter Hammel auf die von Bundeskanzler Olaf Scholz viel zitierte „Zeitenwende“-Rede zum Ukraine-Krieg ein. Angesichts dieses Krieges, der Klimakrise und der Corona-Pandemie „muss es euch vorkommen, als würdet ihr von einer Zeitenwende in die nächste stolpern“, so der Schulleiter. Auch persönlich stünden die jungen Menschen mit dem Verlassen der Schule jetzt vor einer solchen Zeitenwende –aber die sei durchaus positiv. Denn – so zitierte Hammel den Schriftsteller Hermann Hesse: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“

Realschule Penzberg: Bürgermeister gibt Einblicke in eigene Schulzeit

Und diesem Anfang eines neuen Lebensabschnitts könnten die Jugendlichen „zuversichtlich“ entgegensehen, war Bürgermeister Stefan Korpan überzeugt, der in seiner Rede auch persönliche Einblicke in seine eigene Zeit an der Schule gewährte. Als ehemaliger Schüler, der in zahlreiche Berufe hineingeschnuppert habe, ermunterte er die jungen Leute: „Macht‘s, was euch Spaß macht!“ Denn er ist sich sicher: „Egal was ihr macht: Ihr werdet den richtigen Weg gehen. Haut‘s rein!“

Der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer erinnerte an die schwierigen Monate der Pandemie, die die Jugendlichen während ihren letzten Jahren an der Schule hätten meistern müssen. Doch durch die Corona-Beschränkungen hätten die Schüler auch gelernt, eigenständig zu arbeiten und sich selbst zu organisieren. „Sie können stolz auf sich sein, dass Sie sich da durchgebissen haben“, lobte Taffertshofer und ergänzte: „Ich bin sicher, dass die jungen Leute dieses Jahrgangs viel auf die Beine stellen werden.“

Einen positiven Blick auf ihre zu Ende gehende Schulzeit warfen die Schülersprecher: Die Entscheidung, auf diese Schule zu gehen, sei die richtige gewesen“, bilanzierte etwa Valentina Costabile. Und Albin Sefai hat die Schule gar als „zweites Zuhause“ empfunden, denn hier sei es „nicht so verkrampft“ zugegangen.

