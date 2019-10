Rekordzahl bei „Kultuhrnacht“ - so war die Partynacht in Penzberg

Bunt und abwechslungsreich, manchmal ziemlich laut, manchmal aber auch nachdenklich und oft einfach nur ein großer Spaß für Jung und Alt: So war sie, die sechste Penzberger „Kultuhrnacht“ am Samstagabend. Das Spektakel lockte so viele Menschen wie noch nie an. Die „Kultuhrnacht“ knackte beinahe die 2000er-Marke.

VON FRANZISKA SELIGER

Penzberg – Tanzen und feiern, zuhören, lachen und genießen: Bei der mittlerweile sechsten Penzberger „Kultuhrnacht“ war für jeden etwas dabei: DJ-Musik ebenso wie Konzerte, Kabarett und Tanz. Fast schon traditionell hatten sich viele zur Einstimmung auf diese lange Partynacht um 19 Uhr in der Christkönigskirche eingefunden. Alle Plätze waren hier besetzt, als der Chor „Quo Vadis“ aus Garmisch-Partenkirchen Hits aus verschiedenen Musicals zum Besten gab. Abba-Songs und Co. machten Lust auf mehr.

Penzberger Kultuhrnacht: So viele Nachtschwärmer wie noch nie

Und so galt es dann für die Nachtschwärmer, Entscheidungen zu treffen: Wohin zuerst sollte man gehen an diesem an kulturellen Möglichkeiten so reichen Abend? Hannelore Huisl hatte sich zunächst für die Stadtbücherei entschieden, wo der Geretsrieder Gitarrist und Sänger Willi Sommerwerk sein Musikprogramm „70 Jahre Bundesrepublik Deutschland – 100 Jahre Stadt Penzberg“ präsentierte.

+ Willi Sommerwerk © Franziska Seliger

Für die Penzbergerin war es ihre erste „Kultuhrnacht“. „Ich habe so viel Gutes darüber gehört“, erzählte sie. Das habe sie neugierig gemacht. Konkrete Pläne, welche Orte sie an diesem langen Abend noch aufsuchen wollte, hatten sie und ihre Freunde keine. „Wir lassen uns einfach treiben.“

Treiben ließen sich viele an diesem Samstagabend. Und viele trieb es zum Beispiel in die Buchhandlung Rolles oder in die Tanzschule Martynas, wo es bereits um 20.30 Uhr gerammelt voll war. „Es ist ja sonst nie was los in Penzberg“, sagte Uwe Sattler. Da sei die „Kultuhrnacht“ eine tolle Gelegenheit, mal auszugehen und „sich inspirieren zu lassen“, wie der Penzberger fand.

Penzberger Kultuhrnacht: Musik, Kabarett und Tanz an 17 Orten

Inspirationen gab es für die Besucher sicherlich einige zu holen an den 17 verschiedenen Orten in der Stadt, wo an diesem Abend Kultur und Musik im Fokus standen; sei es in Museen und Wirtshäusern, in Geschäften oder Firmen. Rappelvoll war auch das Jugendzentrum, das für viele ältere Besucher an diesem Abend zur Zeitreise in die eigene Jugend wurde. „Die haben sich hier wirklich was überlegt“, lobte „Kultuhrnacht“-Organisatorin Iris Mühle die Verantwortlichen, die den Jugendtreff für die lange Party-Nacht liebevoll herausgeputzt hatten.

Penzberger Kuituhrnacht: Verärgerung wegen fehlenden Shuttlebus

„Im Großen und Ganzen“, sagte Mühle, sei die „Kultuhrnacht“ wieder ein voller Erfolg gewesen. „Die Stimmung war für mich fantastisch.“ Mit 1948 Besuchern sei man „knapp an der 2000er-Marke vorbeigeschrammt“. Damit habe die sechste Veranstaltung dieser Art so viele Menschen angelockt wie noch nie zuvor – und dazu die unterschiedlichsten Altersgruppen. Familien mit Kindern seien ebenso unterwegs gewesen wie Jugendliche, Paare und Senioren.

Für Unmut bei so manchen Besuchern sorgte allerdings die Tatsache, dass der Shuttlebus nicht gefahren ist. „Der Bus war einfach nicht da“, so Mühle. Warum der Bus nicht gefahren ist, wisse sie derzeit noch nicht, sagte sie am Sonntag. Dem werde sie aber noch nachgehen. „Auf alle Fälle“ werde es auch 2020 eine „Kultuhrnacht“ nach bewährtem Konzept geben.

Lesen Sie auch: St. Johannisrain: Penzberger 100-Jahr-Feier an einem idyllischem Ort - auch ein chinesisches Filmteam war da

Und: „Urmel ist ein besonders hübscher Preis“ - Antonia Michaelis über den Literaturpreis, über Madagaskar und über Kritik

Auch interessant: Penzberger Turn-Duo beim Deutschland-Pokal in den Top Ten