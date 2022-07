Roche-Erweiterung: Bund Naturschutz erhebt schwere Vorwürfe — „Wer zahlt, schafft an“

Von: Wolfgang Schörner

Der Penzberger Bund Naturschutz kritisiert scharf, dass Behörden und Stadt der Firma Roche bei der geplanten Erweiterung zu weit entgegenkommen.

Penzberg – Der Penzberger Bund Naturschutz wirft den Behörden und der Stadt vor, dem Unternehmen Roche bei der Erweiterung des Werkgeländes zu weit entgegenzukommen. Das Bebauungsplanverfahren sei „ein Lehrbeispiel dafür, wie ein Antragsteller mit viel Einfluss auf allen politischen Ebenen die Grenzen des gesetzlich Möglichen – Baurecht, Waldrecht, Naturschutzrecht, Bodenrecht etc – für seine Zwecke ausreizen kann“, kritisiert er in einem Schreiben. „Teure Planungs- und Gutachterbüros, darunter Biologen, die es besser wissen müssten, stehen zu Diensten“, heißt es weiter. Und: „Wer zahlt, schafft an. So einfach ist das.“

Kritik an Roche-Ausbau: 14 Hektar Wald sollen verschwinden

Wie berichtet, läuft derzeit ein Bebauungsplanverfahren, in dem es um eine Erweiterung des Roche-Geländes um 14 Hektar geht, was etwa 19 Fußballfeldern entspricht. „Während in Teilen Europas die Wälder brennen, wird die Stadt in Kürze beschließen, dass 14 Hektar Wald verschwinden, trotz Warnungen von Behörden, Verbänden und Öffentlichkeit vor den Auswirkungen auf Klima, Naturschutz, Boden, Landschaft, Verkehr und vor den sozialen Folgen“, so der Bund Naturschutz.

Als aufschlussreich bezeichnet er die Stellungnahmen der Behörden. Die Untere Naturschutzbehörde betone den „weiteren Verlust wichtiger stadtnaher Waldflächen“, die Regierung von Oberbayern verweise auf das Ziel des Flächensparens, das Wasserwirtschaftsamt erkläre, dass die Entnahme von Torfböden auf ein Minimum begrenzt oder komplett vermieden werden soll.

Als „erschreckend“ wertet der Bund Naturschutz die Aussage des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, dass die Rodung für die Roche-Erweiterung „rund 70 Prozent des durchschnittlichen jährlichen Waldflächenverlustes in den vergangenen 21 Jahren in der gesamten Region Oberland“ entspräche.

Kritik an Roche-Ausbau: Fachlich begründete Einwände werden beiseite geschoben

Der Vorwurf des Bund Naturschutz: „Dennoch bauen alle Behörden am Ende Brücken, unter welchen Maßgaben der Planung zugestimmt werden kann.“ Es sei wohl naiv anzunehmen, dass die Behörden völlig unabhängig vom politisch gewünschten Ergebnis argumentieren, heißt es weiter.

Dem Stadtbauamt wirft der Bund Naturschutz vor, fachlich begründete Einwände „weitgehend aus dem Blickwinkel des Unternehmens“ zu kommentieren und „mit Argumentationshilfe der findigen und erfahrenen Planungsbüros“ beiseitezuschieben, um ein Ja im Stadtrat vorzubereiten.

Diesen fordert der Bund Naturschutz auf, erst im Rahmen des neuen Flächennutzungsplans die möglichen und gewollten Wohnbau- und Infrastrukturflächen zu prüfen und dann über die Dimension der Roche-Erweiterung zu entscheiden.

