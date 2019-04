Lkw-Armada rollt in Richtung Roche-Baustelle

Wegen einer Großbaustelle im Roche-Werk in Penzberg kommt es ab Samstag zu einem verstärkten Lkw-Verkehr ins Industriegebiet Nonnenwald.

Penzberg – Wegen einer Großbaustelle im Penzberger Roche-Werk kommt es im April und Mai zu einem verstärkten Lkw-Verkehr ins Industriegebiet Nonnenwald. Die Baufahrzeuge werden auch nachts und an den Wochenenden fahren. Das teilte das Unternehmen mit. Grund ist die Erweiterung des Hochregallagers auf dem Werkgelände im Nonnenwald.

Nach Angaben von Roche kommt es zwischen Samstag, 6. April, und Gründonnerstag, 18. April, sowie zwischen Freitag, 10. Mai, und Montag, 20. Mai, zu verstärkten Baumaßnahmen. In dieser Zeit werde der Bauverkehr, der von der Autobahn kommt, über den Kreisel an der Seeshaupter Straße und die Dr.-Gotthilf-Näher-Straße (Westtangente) zum Werkgelände abgewickelt.

Roche in Penzberg: Baufahrzeuge auch nachts

Die Baufahrzeuge, so Roche in einer Mitteilung, würden durchgehend im Stundentakt verkehren, also auch nachts und an den Wochenenden. Für die Sicherheit während der Arbeiten in den Abend- und Nachtstunden soll die Baustelle und der Hochbaukran entsprechend beleuchtet werden. Das Unternehmen teilte dazu mit, dass das Beleuchtungskonzept so ausgerichtet sei, dass die Anwohner in Kirnberg nicht belästigt werden.

Roche investiert eigenen Angaben nach über 27 Millionen Euro in die Erweiterung des Hochregallagers. Damit reagiere man auf den steigenden Bedarf an Lagerflächen, so das Unternehmen. Der steigende Bedarf rühre von der „hohen weltweiten Nachfrage nach Roche-Produkten aus Penzberg“ her.

