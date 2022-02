Roche in Penzberg: Zahl der Mitarbeiter steigt stark - „Meilenstein“ durch neues Medikament

Das Roche-Werk in Penzberg mit Blick in die Berge.

Werk im Nonnenwald

Von Wolfgang Schörner schließen

Das Penzberger Roche-Werk wächst weiter. Es zählt mittlerweile 7200 Mitarbeiter. Es konnte jetzt auch einen Erfolg beim Kampf gegen eine Augenerkrankung melden, ein „Meilenstein“ für die Patienten, wie es bei dem Unternehmen heißt.

Penzberg – Die Mitarbeiterzahl im Penzberger Roche-Werk ist vergangenes Jahr um rund 400 gestiegen. Ende Dezember 2021 zählte das Unternehmen in Penzberg demnach 7200 Mitarbeiter. Darunter waren 277 Auszubildende. Investiert wurden im vergangenen Jahr 272 Millionen Euro. Seit 2017 summieren sich die Investitionen in Penzberg auf über eine Milliarde Euro. Diese Zahlen nannte das Unternehmen jetzt im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des konzernweiten Jahresergebnisses 2021.

Roche: Diagnostik-Bereich stand 2021 ganz im Zeichen der Pandemie

Zur Situation in Penzberg teilte Claus Haberda, Geschäftsführer der Roche Diagnostics GmbH, mit, dass für den Diagnostik-Bereich das Jahr 2021 erneut ganz im Zeichen der Pandemie gestanden habe. Der starken Nachfrage nach diagnostischen Tests und Reagenzien zur Routinediagnostik und zum Nachweis des Coronavirus oder von körpereigenen Antikörpern habe man „durch eine bis an ihre Kapazitätsgrenzen arbeitende Entwicklung und Produktion“ gerecht werden können.

Pharmaforschung: Medikament für Augenerkrankung - „Meilenstein“

Bei Roche in Penzberg ging es aber nicht allein um Corona. Die Pharmaforschung, die technische Entwicklung und die Produktion am Standort hätten sich Ende Januar über die Zulassung des neuen Roche-Medikaments Vabysmo freuen dürfen, so Haberda. Das Medikament ist für die Behandlung von „feuchter, altersbedingter Makuladegeneration und diabetischem Makulaödem“. Dabei handelt es sich um eine Augenerkrankung. Haberda spricht von einem „bedeutenden Meilenstein für Menschen, die mit Netzhauterkrankungen leben“. Ihm zufolge wurde der „bispezifische Antikörper Faricimab“ – der Wirkstoffname von Vabysmo – in Penzberg maßgeblich entwickelt. Dort wird er auch hergestellt.

Investitionen flossen zum Teil in Ausbau der Produktionskapazitäten

Zur gewachsenen Mitarbeiterzahl in Penzberg erklärte Haberda, dass man damit der steigenden Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Tests gerecht werde. Die Investitionen flossen ihm zufolge vergangenes Jahr in den Ausbau und die Instandhaltung des Biotechnologie-Zentrums. Im Fokus seien der Ausbau der Produktionskapazitäten in der Diagnostik und nachhaltige Infrastrukturmaßnahmen gestanden.

Laut dem konzernweiten Jahresergebnis ist Roche 2021 vor allem dank seines Diagnostik-Bereichs gewachsen. Dessen Umsätze stiegen um 29 Prozent. Bei der Pharmasparte waren es drei Prozent. Roche teilte dazu mit, dass das starke Wachstum bei den neu eingeführten Medikamente anhalte. Darunter seien das Krebsmedikament Tecentriq, das Hämophilie-Präparat Hemlibra und das Mulitple-Sklerose-Medikament Ocrevus, die auch an den deutschen Roche-Standorten für den weltweiten Markt mit entwickelt wurden und produziert werden.

Baustart für Großprojekt steht bevor

Das Werk, einst von Boehringer gegründet, feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Roche hatte zuletzt im Dezember angekündigt, es werde auch in den nächsten Jahren jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Kurz bevor steht, wie berichtet, der Baustart für ein Großprojekt: ein neuer Laborkomplex für den Diagnostik-Bereich im Süden des Werkgeländes. Dafür investiert werden laut Roche bis zu 250 Millionen Euro.