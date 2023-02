Rückkehr in die Josef-Boos-Halle - Penzberger Vereine beginnen mit dem Wiedereinzug in die Sporthalle

Nach mehr als sieben Jahren

Nach siebeneinhalb Jahren haben die ersten Penzberger Vereine am Montag (20. Februar) mit dem Wiedereinzug in die runderneuerte Turnhalle am Josef-Boos-Platz begonnen. Nach den Faschingsferien soll es hier mit Schulsport und Trainingsstunden los gehen.

Penzberg – „Endlich“ sagt Michael Schott. Die erste Vorsitzende des TSV Penzberg steht vor einem der großen Garagentor in der sanierten Turnhalle und strahlt über das ganze Gesicht. „Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir wieder einziehen können.“ Siebeneinhalb Jahren wurde in der Turnhalle kein Sport mehr getrieben. Die Regierung von Oberbayern hatte die Halle im Juni 2015 zunächst zur Asyl-Aufnahmestelle gemacht. Danach waren bauliche Mängel und schadstoffhaltiges Dämmmaterial in den Wänden entdeckt worden, was zu der Entscheidung im Stadtrat führte, die Sporthalle grundlegend zu sanieren. Diese Arbeiten begannen im Sommer 2019.

Nach dreieinhalb Jahren und einigen Verzögerungen ist die Sporthalle ab sofort bezugsfertig, wie Hausmeister Heinz Michl gestern bei einem Rundgang durch das Gebäude versicherte. Baulich fehlten „nur noch einige Kleinigkeiten“. Nach und nach würden nun die verschiedenen Vereine wieder einziehen. Darunter etwa die Schützen, die in ihrem Schützenheim im Keller einen neuen, rein digitalen Schießstand bekommen haben. Auch die Solidarität, die Karatkämpfer und die Penzberger Fußballvereine würden ihre Sportgeräte vom jeweiligen Zwischenlager – etwa der Turnhalle am ehemaligen Wellenbad – wieder zurück in die Halle bringen.

TSV will jetzt seine lange Warteliste abbauen

Vom TSV packten beim Umzug am Montag sieben Mitglieder mit an. Nachdem Mitarbeiter des städtischen Bauhofs schwere, große Geräte wie Stufenbarren, Recks oder überdimensionale Matten per Lastwagen an die Halle transportiert hatten, schoben und trugen die Freiwilligen die Sportutensilien in die Lagerbereiche hinter der Hallenwand. „Bei uns macht jede Abteilung ihren Umzug selber“, erläuterte Schott. Dass der TSV nach bald acht Jahren zurückkehren könne, ist für sie eine große Erleichterung. Denn dank der jetzt wieder für den Vereinssport zur Verfügung stehenden Halle, könne der TSV endlich damit anfangen, die „riesige Warteliste“ im Bereich des Kinderturnens abzubauen. Das sei auch deshalb möglich, weil die Vereine hier schon um 16 Uhr mit ihrem Training beginnen könnten und nicht erst um 17 Uhr wie in den Hallen an der Birkenstraße und am ehemaligen Wellenbad. Gleich nach den Faschingsferien würden die Vereine mit ihrem Sportangebot in der Halle starten, so Hausmeister Michl. Auch mit dem Schulsport gehe es dann los.

Bürgermeister will keine Turnhalle mehr als Flüchtlings-Unterkunft

Schott betont indes, dass trotz Wiedereröffnung auch weiterhin ein Platzproblem für die Vereine bestehe. „Zu gewissen Zeiten bleibt es eng.“ Auch deshalb, weil die beiden kleinen Hallen an der Bürgermeister-Prandl-Schule nicht mehr genutzt werden können. Wie Bürgermeister Stefan Korpan erklärte, seien sie „in die Jahre gekommen“. Aus Kostengründen lasse sie die Stadt derzeit nicht abreißen. „Man lässt sie einfach stehen“, so Korpan.

Auf die Frage, ob die sanierte Halle noch einmal zur Asyl-Unterkunft werden könnte, wiegelt der Bürgermeister entschieden ab: „Nein. Ich werde sie freiwillig nicht hergeben.“

Und die Hallen an der Bürgermeister-Prandl-Schule? „Bisher ist der Landkreis noch nicht auf mich zugekommen“, so Korpan. Er sei aber grundsätzlich der Ansicht, eine Turnhalle sei keine adäquate Unterkunft für Geflüchtete. „Ich werde mich so lange dagegen wehren, wie es geht“, betonte Korpan. Stünde aber die Gefahr einer Zwangsbelegung im Raum, würde er diese beiden Hallen noch am ehesten zur Verfügung stellen.