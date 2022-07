Scharfe Debatte: Grün-Satzung fällt durch - ein Schottergarten-Verbot soll aber kommen

Von: Wolfgang Schörner

Um mehr Blühflächen ging es in der Grünerhalt-Satzung. © Archiv

Eine deutliche Stadtratsmehrheit hat eine Grün-Satzung abgelehnt, die Bauherrn empfehlen sollte, in ihren Gärten unter anderem Blühflächen anzulegen. Während die Befürworter mit Klimaschutz und Artenvielfalt argumentierten, sprachen die Gegner von Gängelung.

Penzberg – Schon mehrmals haben Stadtrat und Bauausschuss über den Vorschlag der PM-Fraktion diskutiert, eine Grünerhalt-Satzung zu erlassen. Sogar ein Arbeitskreis mit allen Fraktionen wurde gebildet. Zuletzt hatte sich eine Bauausschuss-Mehrheit im Mai für eine entschärfte Version ausgesprochen (wir berichteten). Darin wurde die Verpflichtung zu Blühflächen in eine Empfehlung umgewandelt. Gestrichen wurden die Passagen, dass je 300 Quadratmeter ein kleiner Baum zu pflanzen sei und fensterlose Fassaden von Neben- und Gewerbegebäuden zu begrünen seien. Übrig blieb im Satzungsentwurf unter anderem ein Verbot von Schottergärten, eine Begrünung von Flachdächern und Vorgaben für Hecken, Zäune und Mauern.

„Müssen wir immer erst Katastrophen abwarten, um zu reagieren“

Entsprechend enttäuscht zeigten sich diese Woche im Penzberger Stadtrat die Fraktionen von PM und Grünen (sie stimmten als einzige mit „Ja“), dass auch diese Version durchfiel. „Es ist ernüchternd, wenn man berücksichtigt, dass es fünf Sitzungen gab, um die Satzung auszuarbeiten, in denen wir kompromissbereit waren und keine Maximalforderung gestellt haben“, sagte John-Christian Eilert (Grüne). Er verwies auf das Artensterben und zürnte: „Müssen wir immer erst Katastrophen abwarten, um zu reagieren.“ Verärgert war auch Markus Bocksberger (PM): „Ich verstehe nicht, wieso wir überhaupt einen Arbeitskreis gegründet haben, wenn das Ergebnis schon feststand“, warf er den anderen Fraktionen vor. Das sei Verschwendung von Lebenszeit.

PM weist Kritik an Grün-Satzung zurück

Vor der Abstimmung hatte Martin Janner (PM) noch einmal für die Satzung geworben. Sie sei für „das Wohlbefinden der Bevölkerung von außergewöhnlicher Bedeutung“. Es gehe darum, Grünstrukturen zu erhalten und die Versiegelung auf das nötige Maß zu reduzieren. Janner verwies darauf, dass es in Bebauungsplangebieten bereits entsprechende Vorgaben gibt. Die Satzung solle für die Bereiche gelten, die unbeplant sind, also wo es keinen Bebauungsplan gibt. Außerdem, so Janner, gehe es nicht um bestehende, sondern um künftige Bauten. Er wies zugleich die Kritik zurück, Bauherrn gängeln zu wollen. Dem Einwand, dass die Vorgaben nicht zu kontrollieren seien, entgegnete er, dass auch viele Geschwindigkeitsverstöße nicht kontrolliert werden, das Tempolimit deshalb aber nicht falsch sei.

Gegner sprechen von Gängelei - „wir wollen die Leute nicht bevormunden“

Nicht zustimmen wollten jedoch die anderen Fraktionen. Die Satzung habe teilweise sinnvolle Ansätze, es sei aber dennoch eine Gängelei, sagte Adrian Leinweber (SPD). Er empfahl, daraus einen Leitfaden für Bauherrn zu machen. Ähnlich sah man es bei der CSU. „Wir wollen die Leute nicht bevormunden“, sagte Aleksandar Trifunovic (CSU). Einen Leitfaden sah er aber als gute Idee an. Außerdem sagte er, dass sich alle einig seien, keine Schottergärten zu wollen. Trifunovic schlug vor, ein Verbot in die Ortsgestaltungssatzung aufzunehmen.

Schottergärten sollen verboten werden

Nein zu einer Satzung sagte auch die BfP. „Der Ertrag rechtfertigt den Aufwand nicht“, erklärte Fraktionschef Armin Jabs. Er hatte schon im Bauausschuss mit „Nein“ gestimmt, weil er eine eigene Satzung für überflüssig hält. Außerdem, so Jabs, könne man sich Vorgaben sparen, die nicht kontrollierbar sind. Den Vergleich mit Tempoverstößen hielt er nicht für gerechtfertigt. „Das ist schon noch eine andere Wertigkeit.“ Von einem „zahnlosen Papiertiger“ sprach Wolfgang Sacher (BfP). Er erklärte zudem, dass die Zahl der Fälle, in denen die Satzung greift, gering sei, da die meisten Gebiete in Penzberg einen rechtskräftigen Bebauungsplan haben. Stadtbaumeister Justus Klement zeigte dazu eine Karte, wonach es für die meisten Wohngebiete Bebauungspläne gibt. Die größten unbeplanten Flächen liegen demnach in Steigenberg, „An der Freiheit“, südlich der Stadthalle und in Heinz.

Am Ende stimmten CSU, SPD, BfP und FLP gegen die Satzung. PM und Grüne blieben in der Minderheit. Eine Mehrheit sprach sich für einen nicht verpflichtenden Leitfaden aus. Dagegen waren PM, BfP und Eilert. Über die Aufnahme eines Schottergarten-Verbots in die Ortsgestaltungssatzung soll in einer der nächsten Sitzungen gesprochen werden.