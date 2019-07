Scherzkekse beim „Fiassln“ - Iffeldorf verteidigt Titel beim Penzberger Gaudiwettkampf

Die dritte Auflage von „Miteinand & Gegeneinand“ in Penzberg war ein großer Spaß für Akteure und Zuschauer. Am Ende eines langen und bis zuletzt spannenden Abends gewann das Team aus Iffeldorf, das damit seinen Titel aus dem letzten Gaudiwettkampf verteidigte. Die Rote Laterne mussten nach zähem Ringen die Benediktbeurer mit nach Hause nehmen.

Penzberg – Schon mal versucht, ein auf dem Auge liegenden Keks zum Mund zu befördern? Gschamig sein darf man da nicht, wenn bei den Verrenkungen der Gesichts- und Zungenmuskulatur einem rund 600 Leute – so die Schätzung der Veranstalter – zusehen. Sieben Mannschaften aus Penzberg und den Nachbardörfern maßen sich am Samstagabend auf Gut Hub in unterschiedlichen Disziplinen. Fünf Spiele sowie eine Saalwette hatten sich die Organisatoren des Gaudiwettkampfs unter der Führung von Holger Fey und Johannes Krause ausgedacht – und die verlangten den Teams weit mehr ab als nur ein paar Schweißperlen.

Gaudwettkampf: Ein Stück Seife mit den Füßen jonglieren

Da galt es etwa ein Stück Seife mit den Füßen von Wasserwanne zu Wasserwanne zu befördern. Ein um Hindernisse geschlungenes Kabel zurück auf seine Trommel zu wickeln. Oder eben besagten Keks vom Auge in den Mund zu befördern und dann auch noch schnellstmöglich aufzuessen. Schwer genug war es, das alles unter Zeitdruck zu meistern. Und zu allem Überfluss saßen den Spieler dabei auch noch die spitzzüngigen Moderatoren Johannes Krause und Stefan Köbler im Nacken, die – sehr zur Freude des johlenden Publikums – das Geschehen auf und neben der Bühne hemmungslos unverfroren kommentierten und so wesentlich zur großen Gaudi beitrugen. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“ bilanzierte Holger Fey im Anschluss den Gaudiwettkampf und lobte die Mannschaften für ihren Einsatz.

Gaudiwettkampf: Phantasievoller Einzug in die Gut-Hub-Arena

Die hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und schon ihren Einzug in die „Arena“ mit selbst gestalteten Bannern oder eigens bedruckten T-Shirts gestaltet. Titelverteidiger Iffeldorf fuhr gar im Feuerwehrfahrzeug vor und ließ sein Erscheinen von einer Nebelmaschine spannungsvoll untermalen. Und die Mannschaft aus Beuerberg/Eurasburg ließ sich von einem Spielmannszug auf die Bühne geleiten. „Überwältigt“ sei er von so viel Kreativität, sagte Fey. Und auch der Kampfgeist war überwältigend.

+ Penzberger Team beim Wettkampf mit der Kabeltrommel. © Picasa

Bis zuletzt blieben die Spiele spannend. Jeweils drei Teams mussten zum Schluss sowohl um den Siegerpokal, den „Kohl‘n Gäu“-Pokal, als auch um die „Rote Laterne“ des Verlierers kämpfen. Ein Maßkrug-Stemmen der Dorfschönheiten brachte die Entscheidung. Dass das angeblich so schwache Geschlecht mitunter über neun Minuten den Krug hochhielt, „war sensationell“, so Fey. „Es war wirklich megaspannend“, so Krause über den Abend.

Gaudiwettkampf: Fortsetzung steht in den Sternen

Trotz des Erfolges sind sich beide nicht sicher, ob es eine Neuauflage gibt. „Grundsätzlich wollen wir schon“, so Fey. Aber der Arbeitsaufwand sei riesig und die Vorbereitungen unheimlich zeitintensiv. Ohne die vielen freiwilligen Helfer wäre „Miteinand & Gegeneinand“ 2019 nicht zu realisieren gewesen.

Text: Franziska Seliger

