Immer mehr Menschen sind überschuldet - ein Grund schockiert Caritas-Geschäftsführer

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Der Bedarf nach Schuldnerberatung steigt, die Wartezeiten sind lang. © epd

Etwa ein Viertel der Menschen, die die Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas in Weilheim aufsuchen, kommen aus Penzberg. Die Wartezeit beträgt in der Regel zweieinhalb bis drei Monate. Die Fraktion von „Penzberg miteinander“ fordert nun, auch in Penzberg eine derartige Beratungsstelle anzusiedeln. Die Caritas will indes Abhilfe schaffen.

Penzberg – Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen werden im Landkreis von der Herzogsägmühle in Schongau und von der Caritas in Weilheim betrieben. Für Penzberger ist der Weg weit. Dabei ist der Bedarf hoch. Während der Corona-Pandemie ist er noch gestiegen. Laut Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba kommen 20 bis 25 Prozent der Ratsuchenden aus Penzberg. Er hat dazu Zahlen aus der Weilheimer Beratungsstelle. Im Jahr 2020 zählte die Schuldner- und Insolvenzberatung in Weilheim 348 Kontakte, davon knapp 100 aus Penzberg. Im Jahre 2021 stieg die Zahl auf 615 Kontakte, davon 141 aus Penzberg. Die Wartezeit, erklärt er, betrage zweieinhalb bis drei Monate. Für heuer liegen noch keine Zahlen vor. Koterba geht aber von einem „anhaltend hohem Niveau“ aus.

Der häufigste Grund: „Unwirtschaftliche Haushaltsführung“

Der Caritas-Geschäftsführer zählt mehrere Gründe auf, weswegen Menschen die Schuldnerberatung aufsuchen. Bei 30 Prozent – der größte Anteil – liege er in einer „unwirtschaftlichen Haushaltsführung“. Deshalb wäre es ihm zufolge wichtig, Prävention zu leisten, zum Beispiel durch Vorträge schon in den Schulen. „Dafür haben wir aktuell aber noch nicht die Zeit“, sagt Koterba. Bei 15 Prozent ist die Überschuldung eine Folge von Suchtproblemen.

15 Prozent wegen Niedrigeinkommen verschuldet - dies schockiert den Caritas-Geschäftsführer

Bei ebenfalls 15 Prozent liegt der Grund in einem „anhaltenden Niedrigeinkommen“. Dies schockiere ihn, sagt der Caritas-Geschäftsführer. „Es gibt auch bei uns genügend Menschen in einer prekären Arbeits- und Einnahmesituation“. Es ärgere ihn, sagte Koterba, dass es Arbeitgeber gebe, die in der großer Masse mit Leiharbeitern arbeiten und auf sie das wirtschaftliche Risiko verlagern. Er fordert deshalb, dass der Mindestlohn auf zwölf Euro angehoben wird. „Wir brauchen das dringend – die Leute müssen von normaler Arbeit leben können.“ Gerade bei der Gruppe, die knapp über der Grundsicherung lebt, also Menschen im Niedriglohnsektor mit prekären Arbeitsverhältnissen, könnte es ab nächstem Jahr wegen der exorbitant steigenden Energiepreise zu einem „massiven Zuwachs“ beim Beratungsbedarf geben, fürchtet Koterba. Weitere Gründe für eine Überschuldung sind ihm zufolge an vierter Stelle Trennung und Tod des Partners sowie erst an fünfter Stelle Arbeitslosigkeit.

PM-Fraktion fordert Schuldnerberatungsstelle für Penzberg

Die Fraktion von „Penzberg miteinander“ (PM) kritisiert, dass es keine eigene Beratungsstelle in Penzberg gibt und Ratsuchende nach Weilheim fahren müssen – „was mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Odyssee werden kann“, wie sie schreibt. Die Fraktion hat nun im Rathaus einen Antrag für den Stadtrat eingereicht. Darin fordert sie, in Penzberg ein Beratungsangebot zu schaffen. Als Träger könnte ihr zufolge die Diakonie, die Caritas oder die AWO in Frage kommen. Die Finanzierung würde über den Landkreis und Mittel des Freistaats erfolgen, sodass der Stadt keine Kosten entstünden, so die Fraktion.

Caritas will im Sommer wieder Beratung anbieten - zumindest einmal in der Woche

Das Problem der fehlenden Beratungsstelle sieht man bei der Caritas – vor vielen Jahren hatte es schon einmal Beratungstage in Penzberg gegeben. In akuten Fällen könne ein Berater auch jetzt nach Penzberg kommen, so Koterba. Laut dem Geschäftsführer ist nun aber geplant, diesen Sommer mit Landkreis-Unterstützung die Schuldner- und Insolvenzberatung auszuweiten, um jeweils einen dritten Berater bei Caritas und Herzogsägmühle. Dieser könnte dann in Penzberg sein, zumindest einen Tag in der Woche, bei Bedarf auch häufiger. Als Standort käme ein Büro im Seniorentreff in Frage, der im August oder September eröffnen soll.

Der Bedarf für eine Schuldner- und Insolvenzberatung ist laut PM-Fraktion während der Pandemie noch gestiegen. Durch Kurzarbeit, den Wegfall von Zusatzverdiensten oder gar Arbeitslosigkeit seien die Reserven schneller verbraucht. Zudem hätten viele Menschen in den vergangenen Jahren wegen geringer Einkommen keine oder wenig Reserven aufbauen können. Betroffen seien Alleinerziehende, junge Erwachsene, aber auch Senioren, die eine geringe Rente erhalten. Erschreckend sei, heißt es im Antrag, dass in 35 Prozent der überschuldeten Haushalte mindestens ein Kind lebt. Eine Schuldner- und Insolvenzberatung sei jedenfalls ein Gewinn für alle, so die Fraktion: Gläubiger erhielten alles oder einen Teil der Schulden in Raten zurück. Und die Schuldner würden einen Ausweg sehen.