Überflutungsflächen und neue Wege - so soll Penzbergs Stadtgebiet vor Hochwasser geschützt werden

Von: Wolfgang Schörner

Hochwasserrückhaltebecken: Blau gekennzeichnet sind die Überflutungsflächen neben dem Säubach. Auch die geplanten Fußwege sind zu sehen. Zur Orientierung: oben links die Montessori- und Grundschule, rechts oben ein Kunstrasenplatz des Stadions, in der Mitte Sporthallen und Familienbad, darunter die Tennisplätze. Das Stadtbauamt weist daraufhin, dass dies erst eine Vorplanung ist. Sobald der Stadtrat zustimmt, würden alle angrenzenden Gebäude und Objekte im Rahmen der weiteren Planung detailliert im Hinblick auf eventuell nötige Schutzmaßnahmen betrachtet. Dazu werde im konkreten Fall Kontakt zu den jeweiligen Eigentümern aufgenommen. © Grafik: Inros Lackner/Quelle: Stadt Penzberg

Um im Penzberger Stadtgebiet gegen Hochwasser gewappnet zu sein, läuft derzeit eine Planung für ein Rückhaltebecken am Säubach – wobei es sich dabei weniger um ein Becken als um Überflutungsflächen handelt. Nun wurde ein aktueller Planentwurf vorgestellt. Dabei ging es auch um neue Geh- und Radwege, die in dem Gelände entstehen sollen.

Penzberg – Die Überflutungsflächen des geplanten Hochwasserrückhaltebeckens entlang des Säubachs sollen einmal 69 000 Kubikmeter Wasser fassen können. Das sind 69 Millionen Liter. Wobei der Begriff „Becken“ irreführend ist. Das Wasser, so das Stadtbauamt, staue sich in der Landschaft. Die Überflutungsflächen des Säubachs befinden sich südlich von Montessori- und Grundschule sowie nördlich und östlich im weiteren Bachverlauf. Dort müssen zwei Tennisplätze geopfert werden.

Kernstück wird ein Drosselbauwerk am alten Bahndamm beim Schlossbichl

Kernstück wird ein Drosselbauwerk sein, das am alten Bahndamm am Schlossbichl entstehen soll. Bei einer Hochwasserwelle werde dort das Wasser gestaut, so Projektleiterin Susanne Vogel vom Münchner Büro „Inros Lackner“, die das Projekt jüngst im Bauausschuss erläuterte. Die Überflutungsflächen, die ihr zufolge nach einem „100-jährigen Hochwasser plus Klimazuschlag“ bemessen sind, füllen sich dann mit Wasser. Das Drosselbauwerk selbst ist ihr zufolge sogar auf „ein 5000-jähriges Hochwasser“ ausgerichtet. Es lässt das Wasser nur gedrosselt durch. Geschützt werden soll auf diese Weise das Stadtgebiet, das bachabwärts liegt. Durch das Rückhaltebecken seien im Stadtgebiet nur noch kleine Hochwasserschutzmaßnahmen nötig, erklärte sie.

Gesamtkosten werden auf fast 7,8 Millionen Euro geschätzt

Die Planerin stellte in der Ausschusssitzung auch eine Kostenschätzung vor. Sie beläuft sich auf insgesamt fast 7,8 Millionen Euro. Die reinen Baukosten summieren sich dabei auf knapp über sechs Millionen Euro, darunter 1,6 Millionen Euro für das Durchlassbauwerk. Der Rest sind Kosten für Baugrund- und Altbergbauuntersuchungen, für die Planung und für eine ökologische Maßnahme am Zufluss des Säubachs in die Loisach.

In dem Gelände sollen neue Geh- und Radwege entstehen - Säubach wird verlegt

In der Sitzung ging es auch um Geh- und Radwege, die in dem Gebiet neu entstehen sollen. In dem Zusammenhang berichtete Vogel, dass ursprünglich eine Hochwasserschutzmauer südlich von Montessorischule und Birkenstraßen-Grundschule geplant war. Dabei hätte allerdings ein Großteil des Bewuchses entfernt werden müssen, sagte sie. Deshalb wurde eine andere Idee geboren, um die beiden Schulen vor Hochwasser zu schützen: Der Bach wird in dem Bereich leicht nach Süden verlegt und die nördliche Böschung des alten Bachbetts als Damm aufgeschüttet.

Auf diesem Damm soll auch der Fußweg laufen, der nach der alten Planung im Überflutungsgebiet gelegen wäre. Der Weg, so der Vorschlag, könnte eine schon lange von der Montessorischule gewünschte Anbindung erhalten, was den Zugang zur Schule von der Einfahrt der Schule entkoppeln würde.

Neue Nord-Süd-Achse vom Familienbad zum Schlossbichl

Komplett neu entstehen könnte laut Planerin ein Gehweg auf der Nord-Süd-Achse westlich des Säubachs, der vom Familienbad bis zum Schlossbichl führt. Ein weiterer neuer Weg könnte das Wohngebiet bei der Ahornstraße an die Nord-Süd-Trasse anbinden. Er würde an den Kunstrasenplätzen des Stadions entlanglaufen. Der bestehende Fußweg vom Familienbad zum Stadion soll im Bereich des Säubachs höher gelegt werden, damit die dortige Brücke bei Hochwasser nicht überflutet wird.

Diskutiert wurde in der Sitzung insbesondere über die Bachverlegung südlich der beiden Schulen. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sagte, dass die Alternative wäre, eine Mauer zu bauen und Bäume zu roden. Planerin Vogel erklärte, dass es mit einer 100-Meter-Mauer auch nicht getan wäre. So wären für den Eingriff auch Ausgleichsmaßnahmen nötig. Armin Jabs (BfP) verwies darauf, dass auch die neue Idee einen Eingriff in die Natur bedeute. Insgesamt wurde der Vorschlag jedoch positiv aufgenommen. Der Ausschuss stimmte am Ende – als Empfehlung an den Stadtrat – geschlossen für die Planung, will aber noch einen Kostenvergleich für den Abschnitt südlich der Schulen und eine Kostendarstellung für den Weg zur Ahornstraße haben.