Die schwierige Suche nach Pflegekräften, Erzieherinnen & Co. - „Ohne Wohnung geht nichts“

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Städtisches Neubauviertel westlich der Birkenstraße: Dort werden womöglich Wohnungen für „Berufe der Daseinsvorsorge“ reserviert, insbesondere in der Gebäudezeile rechts, die im Januar 2024 als erste bezugsfertig sein soll. © Wolfgang Schörner

In Penzberg wird derzeit diskutiert, städtische Wohnungen für Pflegekräfte, Erzieherinnen und ähnliche „Berufe der Daseinsvorsorge“ zu reservieren. Der Grund ist: Es werden händeringend solche Mitarbeiter gesucht. Haben sie aber keine Chance, eine bezahlbare Wohnung zu finden, kommen sie erst gar nicht nach Penzberg.

Penzberg – In vielen Kommunen wird beklagt, dass offene Stellen bei Pflegekräften oder Erzieherinnen nicht besetzt werden können. Was im Ernstfall dazu führt, dass Betreuung und Pflege eingeschränkt werden müssen. In Penzberg hat die erfolglose Personalsuche aktuell dazu geführt, dass eine Krippengruppe nicht starten kann. Auch Krankenhaus und Seniorenheime haben Probleme, offene Stellen zu besetzen. Der Grund ist oftmals, dass Bewerber von außerhalb keine Chance haben, eine Wohnung zu finden.

Wohnungen reservieren für „Berufe der Daseinsvorsorge“

Bereits diesen Sommer hatte Bürgermeister Stefan Korpan auf Nachfrage von Überlegungen berichtet, Wohnungen im städtischen Neubauviertel westlich der Birkenstraße für „Berufe der Daseinsvorsorge“ zu reservieren. Dabei nannte er Pflegekräfte in Seniorenheimen und Krankenhaus, Kita-Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von Stadt und Stadtwerken, aber auch (ehrenamtliche) Feuerwehrleute. Auf Nachfrage sagte er nun, dass Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres dem Stadtrat ein Vorschlag zur Entscheidung unterbreitet werde.

Dass der Wohnungsmarkt ein großes Problem bei der Personalsuche ist, bestätigt etwa Hans Kopp, Geschäftsführer der AWO München Stadt, die das Seniorenzentrum an der Gartenstraße betreibt. Wohnungen seien „eine wichtige Voraussetzung, um Pflegekräfte für einen Zuzug nach Penzberg zu gewinnen“, erklärt er. Nach Einschätzung seines Verbands sei es im Landkreis Weilheim-Schongau noch schwieriger, Pflegekräfte zu bekommen, als in München oder im Landkreis München. „Ohne sofort eine bezahlbare Wohnung zu stellen, geht nach unserer Erfahrung nichts.“ Attraktive, bezahlbare Wohnungen könnten dagegen einiges bewirken, erklärt er.

Seniorenheim-Betreiber: „Größtes Interesse“

Kopp berichtet, dass sein Verband im März einen Brief an die Stadt Penzberg geschrieben habe. Daran zeigt der AWO-Verband „größtes Interesse“, drei städtische Wohnungen in deren Wohnbauprojekt anzumieten, um diese an ihre Mitarbeiter unterzuvermieten. Bevorzugen würde man laut Kopp aber einen Kauf, „aus Gründen des nachhaltigen Zugriffs“. Selbst stellt der Verband seinen Mitarbeitern derzeit 14 Zimmer im Penzberger Seniorenzentrum zur Verfügung.

Klinik: Wohnung ist sehr gutes Argument

Ebenfalls Probleme bereitet der Wohnungsmarkt dem Penzberger Krankenhaus bei der Suche nach Arbeitskräften. Man versuche, Pflegekräfte auch aus der weiteren Umgebung und sogar dem Ausland für die Klinik zu gewinnen, die dann ortsnah eine Wohnung benötigen, die bezahlbar ist, berichtet Stefan Berger, Sprecher der „Starnberger Kliniken“, zu denen das Penzberger Krankenhaus gehört. „Wenn da nichts verfügbar ist, dann ist das für Bewerber ein Kriterium, sich an anderer Stelle zu bewerben.“

Andererseits: Könnte man Wohnungen bereitstellen, wäre das laut Berger „auf jeden Fall ein weiteres sehr gutes Argument, sich für das Klinikum Penzberg zu entscheiden“. Hilfreich, fügt er an, wären zudem mehr Kinderbetreuungsplätze. Interesse an einer Kooperation mit der Stadt hätte das Klinik-Unternehmen. Bürgermeister Korpan, so Berger, habe der Prokuristin als Absichtserklärung signalisiert, dass ein Teil der neuen Wohnungen dem Klinikum für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt würden.

Kita-Träger: Das würde Suche nach Arbeitskräften erleichtern

Zu kämpfen haben auch Kita-Träger. Geschäftsführerin Monika Scheer vom „Spatzennest“, das in Penzberg am Daserweg zwei Häusern mit Kindergarten und Krippe betreibt, sucht derzeit selbst dringend zwei pädagogische Fachkräfte für Kindergarten und Krippe. Sie berichtet von einer Bewerberin, die gern aus einem anderen Bundesland nach Penzberg gekommen wäre, aber keine Wohnung gefunden hat. „Definitiv“ würde es die Suche nach Arbeitskräften erleichtern, könnte man Wohnungen bereitstellen, bestätigt sie. Wobei es aber die finanziellen Möglichkeiten des „Spatzennest Familienservice gGmbh“ übersteigen würde, selbst Wohnungen anzumieten.

Städtische Wohnungen im Neubauviertel westlich der Birkenstraße

Gesprochen wurde darüber zuletzt auch im Penzberger Stadtrat. Anette Völker-Rasor (PM) hatte gefragt, wann über die Richtlinien für eine Wohnungsvergabe in dem Neubauviertel westlich der Birkenstraße entschieden wird. Rathaus-Geschäftsführer Roman Reis nannte den kommenden Januar. Tatsächlich bleibt noch Zeit. Laut Stadtkämmerer Blank ist die erste Gebäudezeile mit 33 Wohnungen im Januar 2024 bezugsfertig. Er erklärte aber auch, dass es „nicht so einfach“ sei, Wünsche bezüglich der Berufsgruppen umzusetzen. Das müsse rechtlich abgeklärt werden. Reis und Blank bestätigten in der Sitzung auch, mit AWO-Verband und Klinik-Unternehmen in Kontakt zu stehen.