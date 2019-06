Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt 

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch bei Seeshaupt. Der Fahrer eines Transporters übersah einen Kradfahrer. Auch bei Penzberg verletzte sich ein Motorradfahrer schwer.

Penzberg/Seeshaupt - Im Gemeindebereich Seeshaupt kam es am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Kradfahrer aus Weilheim schwer verletzt wurde. Wie die Polizeiinspektion Penzberg mitteilt, hatte der 32-jährige Fahrer eines VW-Transporters , der auf der S2064 in Richtung Seeshaupt fuhr, den Motorradfahrer übersehen.

Als der Fahrer des Transporters nach links in Richtung Schmitten abbiegen wollte, erkannte er den dahinter fahrenden 69-jährigen Kradfahrer zu spät. Trotz Vollbremsung konnte dieser sein Motorrad der Marke „Yahama“ nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Er versuchte nach links auszuweichen und prallte gegen die Seite des Wagens.

Der Weilheimer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Sein Motorrad, an dem 2000 Euro Sachschaden entstand, wurde abgeschleppt. Am VW-Transporter entstanden 1000 Euro Schaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Weiterer Motorradfahrer (35) kommt auf kurvenreicher Strecke von Fahrbahn ab

Ein weiterer Unfall, bei dem der Fahrer einer „Yahama“ schwer verletzt wurde, ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 23 Uhr. Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Weilheim war auf der kurvenreichen Strecke von Penzberg nach Antdorf unterwegs. In einer Linkskurve, kurz nach dem Abzeiger nach Breunetsried, kam der Mann laut Polizeiangaben aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchbrach einen Weidezaun und kam erst auf der Wiese zum Liegen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Penzberg gebracht. An der Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

mm

Rubriklistenbild: © dpa / Marcel Kusch (Symbolbild)