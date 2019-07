Sekundenschlaf: Unfall im Baustellenbereich - A95 für eineinhalb Stunden gesperrt

Wegen Sekundenschlafs hat ein Penzberger auf der A95 zwischen Seeshaupt und Penzberg im Baustellenbereich einen Unfall gebaut. Die Autobahn war am späten Freitagabend für zirka eineinhalb Stunden gesperrt

Penzberg/Seeshaupt - Zu dem Unfall war es am Freitag gegen 23.15 Uhr auf der A95 zwischen Seeshaupt und Penzberg gekommen. Ein 48-jähriger Mann aus Penzberg war im Baustellenbereich in Richtung Garmisch unterwegs, als er laut Verkehrspolizei infolge eines sogenannten Sekundenschlafs auf den vorausfahrenden Audi einer 50-jährigen Frau aus dem Landkreis Garmisch auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Wagen der Frau zuerst in die mobile Fahrbahnabtrennung geschoben. Anschließend schleuderte ihr Wagen noch gegen die rechte Leitplanke. Beide beteiligten Fahrzeuge kamen laut Polizei abschließend stark beschädigt mitten auf den Fahrspuren zum Stehen.

Unfall nach Sekundenschlaf auf A95: Fünf Leichtverletzte

Sowohl die drei Insassen im VW des Penzbergers als auch die beiden Insassen im Audi zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, so die Verkehrspolizei. Sie wurden durch das BRK in die Krankenhäuser Penzberg und Wolfratshausen gebracht.

In Fahrtrichtung Garmisch musste die A95 für zirka eineinhalb Stunden total gesperrt werden, die Gegenrichtung war für etwa dreißig Minuten nicht befahrbar, da die mobile Fahrbahntrennung bei dem Unfall auf die Gegenfahrspur verschoben worden war. Der Verkehr wurde an den Anschlussstellen Seeshaupt und Wolfratshausen von der Autobahn geleitet.

Unfall nach Sekundenschaf auf A95: 25.000 Euro Sachschaden

An der Unfallstelle waren zur Absicherung die Feuerwehren Beuerberg, Münsing, Seeshaupt, Penzberg und Wolfratshausen eingesetzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf zirka 25.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde laut Verkehrspolizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs beziehungsweise fahrlässige Körperverletzung eingeleitet.

A95: Weiterer Unfall wegen Sekundenschlafs bei München-Fürstenried

An diesem Wochenende kam es noch zu einem weiteren Unfall auf der Autobahn. Am Sonntag war ein 19-jähriger Mann aus München gegen 6 Uhr mit seinem Subaru zwischen Oberdill und München-Fürstenried unterwegs und laut Polizei ebenfalls wegen Übermüdung kurz eingenickt. Dabei kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechte Leitplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug total beschädigt und blieb auf dem Seitenstreifen liegen, der Fahrer kam laut Polizei gottseidank mit einem Schrecken davon.

Der bei diesem Unfall entstandene Sachschaden beträgt zirka 20.000 Euro, eine Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs war nicht gegeben. Auch gegen den jungen Mann wird nun laut Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

