Neue Etagen, aber nur im Rohbau

Von: Wolfgang Schörner

Die Aufstockung der städtischen Wohnhäuser an der Sigmundstraße beginnt, zunächst ab nächster Woche, beim zweistöckigen Gebäude mit der Hausnummer 9 (Bildmitte). Die Straße wird in dem Bereich für mehrere Wochen für den Verkehr gesperrt. © wos

Die seit Jahren geplante Aufstockung von drei städtischen Wohnhäusern an der Sigmundstraße wird nun doch Realität – zumindest etappenweise. Heuer ist zuerst das Haus mit der Nummer 9 an der Reihe. Die neuen Etagen entstehen aber nur als Rohbau. Nächste Woche geht es los. An der Sigmundstraße wird es in dem Bereich eine Vollsperrung geben.

Penzberg – Seit sechs Jahren gibt es die Idee, bei den drei städtischen Wohnhäusern an der Sigmundstraße 9, 7 und 7a nicht nur die dringend sanierungsbedürftigen Dächer zu erneuern, sondern in diesem Zuge auch gleich neue Etagen auf die Gebäude zu setzen. So sollen auf elegante Art und Weise zusätzliche Mietwohnungen geschaffen werden, ohne neue Flächen versiegeln zu müssen. Das war jedenfalls der Gedanke. Die Umsetzung ließ jedoch auf sich warten. Die Kosten für Sanierung und Aufstockung der Häuser wurden zuletzt auf elf bis zwölf Millionen Euro geschätzt.

Projekt stand kurzzeitig auf der Kippe

Kurzzeitig stand das Projekt sogar ganz auf der Kippe. Denn bei der Beratung des Haushalts 2023 wurde die geplante Aufstockung aus finanziellen Gründen zunächst gestrichen. Nur noch die maroden Dächer sollten saniert und die bestehenden Wohnungen so hergerichtet werden, dass sie bewohnbar sind. Beim Haushaltsbeschluss wurde das wieder zurückgenommen. Allerdings hieß es, dass die neuen Etagen nur als Rohbau errichtet und erst später ausgebaut werden sollen. Zugleich sollten die Arbeiten auf mehrere Jahre gestreckt werden.

Nächste Woche geht es nun tatsächlich los mit der ersten Etappe. Dies betrifft das zweistöckige Wohnhaus an der Sigmundstraße 9. Das Gebäude wird um zwei zusätzliche Etagen aufgestockt, wie Sabine Porsch vom Hochbau-Sachgebiet des Penzberger Stadtbauamts auf Nachfrage erklärte. Die beiden neuen Etagen würden, wie geplant, zunächst nur im Rohbau fertiggestellt und wetterfest gemacht. Mit der Hausnummer 9 beginne man, weil dort das Dach am dringendsten saniert werden müsse, erklärte sie.

komplette Straßensperrung über mehrere Wochen

Die Stadt teilte dazu mit, dass die Sigmundstraße im Bereich der Hausnummern 9 und 7a wegen der Arbeiten ab kommenden Montag mehrere Wochen lang für den Verkehr komplett gesperrt werden muss. Die Sperrung ist demnach mindestens bis zu den Herbstferien in der ersten Novemberwoche nötig. Die westliche Zufahrt der Gustavstraße bleibe erhalten, ebenso die Zugänge zu den Gebäuden 9 und 7a. Fußgänger könnten die Baustelle auf der nördlichen Straßenseite barrierefrei passieren.

Die Aufstockung der beiden städtischen Wohnhäuser an der Sigmundstraße 7 und 7a soll im nächsten Jahr folgen. So sieht es zumindest der Finanzplan vor. Das Haus mit der Nummer 7 erhält ein zusätzliches Stockwerk, das Haus 7a zwei zusätzliche Etagen, aber auch hier jeweils nur als wetterfester Rohbau.

Die dritte Etappe ist laut Finanzplan für 2025 vorgesehen. An der Reihe ist dann wieder das Haus mit der Nummer 9. Es folgt die Komplettsanierung. Das heißt: Die bestehenden Wohnungen werden erneuert und die beiden Rohbau-Etagen ausgebaut. Ebenso wird die Gebäudehülle energetisch saniert. Im Jahr 2026 sollen die Komplettsanierung und der Ausbau des Hauses 7a, im Jahr 2027 des Hauses 7 folgen.

Anzahl der Wohnungen steigt

In einer Mitteilung, die die Stadt veröffentlicht hat, ist zwar davon die Rede, dass sich damit die Zahl der Wohnungen von 36 auf 42 erhöht. Tatsächlich dürften es am Ende aber 51 Wohnungen sein: drei neue Wohnungen je zusätzlicher Etage (bei insgesamt fünf neuen Stockwerken, verteilt auf drei Häuser). Es werde ein „sowohl qualitativ als auch quantitativ verbesserter städtischer Wohnraum geschaffen“, so die Stadt weiter. Zusätzlich würden die Gebäude 7a und 9 Aufzüge im Treppenhaus bekommen. Bei der Nummer 7 gibt es dort zwar bereits einen Aufzug. Er hält jedoch nur in den Zwischenebenen. Um die Wohnungen barrierefrei zu erschließen, soll er durch einen barrierefreien Aufzug neben dem Treppenhaus ersetzt werden.