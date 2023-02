Polizei Penzberg kontrolliert zur Faschingszeit verstärkt - Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Von: Elena Siegl

Endstation Alkoholkontrolle hieß für einen Autofahrer bei Sindelsdorf. (Symbolbild) © Volkmar Schulz/dpa

Zur Faschingszeit will die Polizei Penzberg verstärkt Verkehrsteilnehmer kontrollieren. Am Dienstag wurden an der B472 bei Sindelsdorf Autofahrer überprüft.

Penzberg - Im Rahmen verstärkter Verkehrskontrollen zur Faschingszeit wurde am Dienstag, 31. Januar, eine Kontrollstelle der Polizeiinspektion Penzberg an der B 472 bei Sindelsdorf eingerichtet. Mit Unterstützung von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Grenzpolizei Murnau führten insgesamt 17 Einsatzkräfte für ca. fünf Stunden die Überprüfung von Verkehrsteilnehmern durch, heißt es im Polizeibericht.

Obwohl durch das Polizeipräsidium Oberbayern Süd verstärkte Kontrollen zur Faschingszeit angekündigt wurden, gingen den Einsatzkräften wieder fahruntüchtige Fahrzeugführer ins Netz.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt

So wurde gegen 15 Uhr ein Wolfratshauser (40) mit seinem Pkw kontrolliert. Nachdem Alkoholgeruch festgestellt wurde und sich im Auto ein Bierkasten befand, wurde eine Alkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille Atemalkohol, berichtet die Polizei Penzberg. Ein weiterer Autofahrer aus Bad Heilbrunn (28) wurde gegen 13.40 Uhr, positiv auf Cannabiskonsum getestet. Auch bei ihm wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Außerdem wurden verschiedenste Ordnungswidrigkeiten wie Gurt- und Handyverstöße sowie Ladungssicherung geahndet.

Insgesamt wurden ca. 66 Fahrzeuge angehalten und 92 Personen kontrolliert. Die Polizeiinspektion Penzberg appeliert nochmals an alle Verkehrsteilnehmer sich nur fahrtüchtig ans Steuer zu setzen. „Denken Sie an die Folgen die ein durch Alkohol- oder Drogeneinfluss verursachter Unfall verursachen kann. Nicht nur zur Faschingszeit hat jeder Verkehrsteilnehmer immer und überall Verantwortung für die Sicherheit im Straßenverkehr“, so der Penzberger Dienstellenleiter Matthias Krümpel.

