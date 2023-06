Alter Wartesaal: Soll für den Bürgerbahnhof in Penzberg Miete verlangt werden?

Von: Wolfgang Schörner

Der Bürgerbahnhof im ehemaligen Wartesaal des Penzberger Bahnhofs wurde im Juni 2022 eröffnet. Er ist sehr beliebt bei Veranstaltern. © Wolfgang Schörner

Soll der Bürgerbahnhof in Penzberg künftig Miete kosten, ähnlich wie der Vereinsraum in der Stadthalle? Dieser Vorschlag kam nun aus den Reihen der SPD. Bislang ist der ehemalige Wartesaal im Penzberger Bahnhof für Veranstalter kostenlos.

Penzberg – Seit Ende Juni 2022 gibt es den Bürgerbahnhof. Für Veranstalter ist er kostenlos, ob es nun Vereine, Theatergruppen, Parteien oder andere Veranstalter sind. Nun steht der Vorschlag im Raum, dass die Stadt Penzberg für die Nutzung des Bürgerbahnhofs eine Miete verlangen soll. Die Idee äußerte Stadtratsmitglied Thomas Keller (SPD) im Zuge der Diskussion über neue Miet- und Benutzungsordnungen für die Stadthalle und das Musikschulzentrum „Metropol“.

„Beim Bürgerbahnhof mit dem gleichen Maß arbeiten“

Keller erklärte im Finanz- und Sozialausschuss, dass beim Bürgerbahnhof ähnlich verfahren werden sollte wie beim Vereinsraum der Stadthalle. Nach der neuen Mietordnung kostet der Vereinsraum in der Stadthalle 20 Euro Miete für gemeinnützige Vereine und Initiativen, politische Ortsvereine und Ortsgruppen, für alle anderen 80 Euro. Er sei ein Fan der Stadthalle und finde es schade, dass der Vereinsraum verliert, weil man dort Miete zahlen muss, sagte Keller. „Man sollte beim Bürgerbahnhof mit dem gleichen Maß arbeiten.“ Ihn weiterhin kostenlos anzubieten, wäre ungerecht. Zur Seite sprang ihm Christine Geiger (CSU). Zumindest für die Nebenkosten sollte man ein bisserl was verlangen, sagte sie.

Zuspruch hält sich in Grenzen

Wenig begeistert zeigte sich Kulturamtschef Thomas Kapfer-Arrington. Bereits im vergangenen April hatte er im Gespräch mit der Heimatzeitung auf Nachfrage gesagt, wenn es nach ihm ginge, könnte der Bürgerbahnhof weiterhin kostenfrei gebucht werden. Zuvor hatte eine Diskussion im Stadtrat den Anschein erweckt, dass sich daran etwas ändern könnte. Der konkrete Vorschlag, Miete zu verlangen, wurde damals noch nicht gemacht.

Im Finanz- und Sozialausschuss sagte Kapfer-Arrington, der Vereinsraum in der Stadthalle leide bezüglich der Belegungszahlen „nicht ansatzweise“ unter dem Bürgerbahnhof. Er erklärte zudem, dass dem Bürgerbahnhof auch ein anderes Konzept zugrunde liegt. Der Nutzer solle es so hinterlassen, wie er es vorfindet. „Das funktioniert.“ Er selbst schaue außerhalb seiner Arbeitszeit, also ehrenamtlich, regelmäßige nach, manchmal räume er auch auf. Kosten entstünden also nicht.

Zu späteren Zeitpunkt „Überlegungen“ anstellen

Vom Tisch war die Idee damit aber nicht. Es soll offenbar zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal darüber gesprochen werden. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) schlug vor, nach einem Jahr Laufzeit „Überlegungen“ anzustellen, ob zum Beispiel von gewerblichen Nutzern Miete verlangt wird. Kapfer-Arrington könnte sich vorstellen, dies auch bei Nutzern zu tun, die nicht aus Penzberg sind.

Stadtrat legt Mietordnung für Stadthalle und Metropol fest

Für Stadthalle und das „Metropol“ hat der Penzberger Stadtrat die neue Miet- und Benutzungsordnung mittlerweile abgesegnet. In beiden Fällen gibt es mehrere Tarife. Unterschieden wird zum Beispiel, ob es sich bei den Mietern um Unternehmen oder um gemeinnützige Penzberger Vereine handelt. Beim „Metropol“ kostet der Saal deshalb zum Beispiel zwischen 750 und 100 Euro Miete. Die Foyer-Nutzung liegt dagegen für alle Nutzer bei 80 Euro. Bei der Stadthalle ist es ähnlich. Dort kostet der große Saal, je nach Tarif, zwischen 750 und 100 Euro Miete. Wer zusätzlich die Bühne nutzt, muss 50 Euro drauflegen, außer beim niedrigsten Tarif, der für örtliche gemeinnützige Vereine und politische Ortsgruppen gilt. Die zwei Miet- und Benutzungsordnungen wurden im Stadtrat einstimmig beschlossen.