Sparkassen-Pavillon wird zum öffentlichen WC - für die Berghalde

Von: Wolfgang Schörner

Zwölf Jahre lang diente der Pavillon in Reindl der Sparkasse als Selbstbedienungsfiliale, hier vor der Schließung. Jetzt kommt er auf die Berghalde. © Wolfgang Schörner

Zwölf Jahre lang diente ein Pavillon in Reindl der Sparkasse als Selbstbedienungsfiliale. Die Stadt Penzberg hat ihn nun für einen symbolischen Preis gekauft. Der Pavillon soll zu einem öffentlichen WC auf der Berghalde werden. Das war allerdings nicht der einzige Vorschlag.

Penzberg – Die Sparkasse hatte den aufgeglasten Pavillon im Jahr 2010 an der Straße „Reindl“ aufgestellt. Er diente zwölf Jahre lang als Selbstbedienungsfiliale. Im vergangenen April wurde sie geschlossen, weil der Eigentümer des dahinter liegenden Grundstücks bauen will (wir berichteten). Seitdem wird der Pavillon nicht mehr genutzt. Das soll sich nun ändern. Die Stadt Penzberg hat nach eigenen Angaben das transportable Gebäude „für einen symbolischen Preis“ von der Sparkasse erworben. Der Pavillon soll zum öffentlichen WC umgebaut und auf der Berghalde aufgestellt werden, wo er die alten Toiletten, die auf der Ostseite beim Volksfestplatz stehen, ersetzen soll.

Pavillon-Glasfassaden werden natürlich blickdicht

„Wir hätten da eh’ was tun müssen“, sagt Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) über die alten Toilettenanlagen auf der Berghalde. Irritieren lassen dürfe man sich auch nicht davon, dass der Pavillon verglast ist, erklärt Stadtbaumeister Justus Klement. Die Fassaden sollen blickdicht gemacht werden. Die Gesamtbruttokosten schätzt das Stadtbauamt inklusive Fundament, Transport und Wiederaufbau auf mindestens 18 000 Euro. In den nächsten Tagen, so der Plan, soll der WC-Pavillon auf der Berghalde aufgestellt sein, neben den neuen Wohnmobil-Stellplätzen, die am 8. August eröffnet werden – von den Reisenden kann das WC ebenfalls genutzt werden. Allerdings wohl erst ab 2023, wenn der Pavillon umgebaut ist. Strom und Abwasserkanal sind aber schon vorhanden.

Es gab auch einen anderen Vorschlag - für den Museumsgarten

Korpan und Klement stellten den Vorschlag jüngst dem Bauausschuss vor. Dieser hatte im Juni die Stadtverwaltung damit beauftragt, Nutzungsvorschläge zu unterbreiten. Im Ausschuss gab es aber auch andere Ideen. Martin Janner (PM) sagte, dass seine Fraktion den „dringenden Wunsch“ habe, den Pavillon für das Penzberger Museum zu verwenden, ihn also in dessen Garten aufzustellen und für die Museumspädagogik zu nutzen. Er erinnerte daran, dass ein Nebengebäude für etwa eine halbe Million Euro im Gespräch war. Der Pavillon mit seinen 23 Quadratmetern würde die gleichen Voraussetzungen erfüllen, so Janner. „Der Vorschlag sollte ernsthaft geprüft werden.“ Die Museumsleute, fügte er an, würden ihn jedenfalls gern haben.

„Besseres Buswartehäuschen“ für den Bahnhof

Zur Seite sprang ihm dabei Sebastian Fügener (Grüne). Den Pavillon im Museumsgarten aufzustellen wäre auch billiger, weil keine Toilette eingebaut werden müsste, sagte er. Selbst eine Heizung könnte man sich sparen, wenn er nur im Sommer genutzt würde. Außerdem befürchtet er, dass der Pavillon auf der Berghalde unter Vandalismus leiden müsste. Zugleich nannte Fügener einen weiteren Vorschlag: den Pavillon als „besseres Buswartehäuschen, vielleicht am Bahnhof“ zu verwenden.

Stadtbaumeister Klement erklärte zur Bushäuschen-Idee, dass es ein Gespräch mit dem RVO wegen des Bahnhofs als „Mobilitätsdrehscheibe“ gegeben habe. Das Ergebnis sei, dass „wir dort jetzt keine weiteren Pflöcke einschlagen sollten, um alle Freiheiten zu behalten“. Über den „energetischen Aspekt“ sagte er, dass der Pavillon nicht beheizt werde, egal wo er aufgestellt wird.

Den Museum-Vorschlag fand Klement dagegen „auch toll“. Seinen Worten nach bräuchte es für die Museumspädagogik aber mehr Platz, was Hardi Lenk (SPD) bestätigte. „Der Raumbedarf ist doch viel größer, und der Pavillon könnte dort nur saisonal genutzt werden.“ Bürgermeister Korpan sagte, dass man sich damit „vielleicht etwas verbauen“ würde, wenn die Stadt in fünf Jahren Geld hat.

Am Ende blieb es bei der Nutzung als WC-Anlage auf der Berghalde. Dafür votierte eine 5:2-Mehrheit im Bauausschuss gegen die Stimmen von Janner und Fügener.