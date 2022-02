Baustahlmatten statt „Biberschreck“ - Stadt muss beliebten Spazierweg sichern

Von: Wolfgang Schörner

Der Spazierweg verläuft zwischen Huber See und Kirnberger See. © Grafik: Stadt Penzberg

Fast 20 000 Euro muss die Stadt Penzberg ausgeben, um am Huber See einen Damm samt Spazierweg zu sichern, der von einem Biber unterhöhlt wird. Die deutlich günstigeren „Biberschreck“-Geräte, die das Tier an der Stelle vom Graben abhalten sollten, waren abgerissen und beschädigt worden. Die Alternative wäre, den beliebten Spazierweg zu sperren.

Penzberg – Um den Spazierweg zwischen Kirnberger See und Huber See zu sichern, greift die Stadt nun auf Baustahlmatten und Beton zurück. Neben dem Weg auf der Huber-See-Seite soll auf circa 70 Metern Länge ein etwa 30 Zentimeter breiter Graben gezogen werden, in dem die Stahlmatten und der Beton versenkt werden. Womöglich werden auch Rundstahlstifte hineingerammt. So soll eine Sperre entstehen, die verhindert, dass Biber von der Huber-See-Seite den Weg untergraben. Der Bauausschuss beschloss am Dienstagabend, es mit dieser Variante zu versuchen. Laut einer Schätzung kostet dies circa 18 000 Euro. Sollte sich herausstellen, dass auch auf der anderen Seite eine Sperre nötig ist, wird es entsprechend teurer. Nicht vorhersehbar ist auch, ob der Biber auf andere Bereiche des Dammes ausweicht.

Loch im Weg: Im vergangenen Juli hatte es einen Unfall gegeben

Die Stadt Penzberg sei als Baulastträger des Weges gezwungen, die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, hieß es in der Sitzung. Wie berichtet, hatte es vergangenen Juli einen Unfall gegeben, als ein Teil des unterhöhlten Weges einbrach. Damals installierte die Stadt „Biberschreck“-Geräte für je 138 Euro. Ein Teil der Geräte wurde kurz darauf jedoch abgerissen oder beschädigt. Die Stadt ersetzte sie. Danach habe die Vergrämung des Bibers auch einige Zeit sehr gut funktioniert, so die Stadt.

„Biberschreck“-Geräte wurden mehrmals abgerissen oder beschädigt

Zuletzt wurden jedoch abermals Geräte abgerissen. Und die Biberaktivität nahm im Bereich des Weges wieder deutlich zu, wie die Stadt feststellte. Die beschädigten Apparate wollte sie aber nicht mehr ersetzen. Deshalb suchten Vertreter der Stadt, des Wasserwirtschaftsamts, der Unteren Naturschutzbehörde und der Biberbeauftragte des Landkreises eine neue Lösung für eine dauerhafte Sicherung, die „möglichst wenig in die sensiblen angrenzenden Naturbereiche“ eingreift. Zugleich kontrollierte der Bauhof im Zwei-Tages-Turnus den Weg, um Schäden frühzeitig zu erkennen und ihn gegebenenfalls zu sperren.

Alternative ist die Sperrung des Spazierweges

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) erklärte am Dienstag, dass man die bauliche Maßnahme auch zurückstellen könne. Dies würde aber bedeuten, dass der Weg in dem Bereich gesperrt werden müsste, um zu verhindern, dass Spaziergänger zu Schaden kommen, wenn der Biber weiter gräbt. Korpan warnte auch, dass der Biber im Falle einer Sperrung ungestört weiterarbeiten könne und eine spätere Sanierung womöglich noch teurer käme.

Dem folgte der Ausschuss. Er stimmte geschlossen für die bauliche Sicherung. Sie soll laut Stadtbaumeister Justus Klement „umgehend geschehen“. Während der Arbeiten wird der Weg gesperrt. Verwendet wird dafür Geld aus Haushaltsmitteln, die für die Sanierung des Hauptdamms zwischen Kirnberger See und Inselweiher reserviert sind, für die aber noch keine Genehmigung vorliegt.

Verworfen wurde eine andere bauliche Variante, bei der der Uferbereich mit Baustahlmatten gesichert worden wäre. Dazu hätten die Böschungen komplett vom Bewuchs befreit und eingeebnet werden müssen. Dies, hieß es, wäre angesichts des massiven Eingriffs in die teilweise vorhandenen Biotopflächen weder vermittelbar noch zu empfehlen gewesen. Eine weitere Option, die „Entnahme“ des Bibers, also ein Abschuss des Tieres, war bereits im Vorfeld der Sitzung ausgeschlossen worden.

