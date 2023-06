Die nächste Sperre: Ein Monat lang kein Durchkommen an der „Grube“ - Umleitung für Autos

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Für den Verkehr gesperrt ist die Straße „Grube“ ab Montag im rot gekennzeichneten Bereich, also ab der Abzweigung der Nonnenwaldstraße. Der Baumarkt ist laut Stadt trotzdem von Norden her zu erreichen. Die Umleitung (blau) erfolgt über Nonnenwald- und Haselbergstraße. © Stadt Penzberg

Die Stadt Penzberg kündigt die nächste Sperrung für den Verkehr an. Betroffen ist diesmal ein Abschnitt der Straße „Grube“ – für einen Monat.

Penzberg – Das an halbseitigen und vollständigen Sperrungen reiche Penzberg bekommt die nächste Baustelle: Ab Montag, 12. Juni, 6 Uhr, ist laut Stadt die Straße „Grube“ ab der Nonnenwaldstraße in Richtung Reindl für den Verkehr gesperrt. Wer zum Baumarkt oder zum Berghalden-Parkplatz will, muss über die Kreuzung von Reindl, Haselbergstraße und Heinz fahren. Diese Route ist laut Stadt befahrbar. Die Sperrung dauert voraussichtlich einen Monat lang bis Freitag, 14. Juli. Fußgänger können den Abschnitt laut Stadt die meiste Zeit auf der östlichen Straßenseite passieren.

Teilstück der „Grube“ erhält neue Asphaltschicht

Das Rathaus erklärte zum Grund, dass nach dem Bau des Kreisverkehrs, der Verlegung einer neuen Wasserleitung und eines Glasfaserkabels nun das letzte Teilstück der Straße „Grube“ saniert werde. Die Asphaltschicht werde abgefräst, eine neue Entwässerungsführung gelegt und wieder asphaltiert. Zusätzlich werden die Übergänge im Bereich des Hagebaumarkts und des Zibetholzweges sowie die Bushaltestelle „Berghalde“ barrierefrei umgebaut.

Während der Bauzeit wird laut Stadt die Haltstelle „Berghalde“ zur Nonnenwaldstraße verlegt, die Schulbushaltestelle „Am Haselberg“ wechselt zur Haselbergstraße.