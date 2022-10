Sporthalle: Fertigstellung verzögert sich nochmals - Eröffnung frühestens im Januar

Dauerbaustelle am Josef-Boos-Platz in Penzberg

Von Wolfgang Schörner schließen

Die Eröffnung der Penzberger Sporthalle am Josef-Boos-Platz wird sich um mindestens zwei weitere Monate verzögern. Nach Angaben der Stadt lautet nun das Ziel, dass sie nach den Weihnachtsferien im Januar wieder für den Sport zur Verfügung steht. Die Kosten für die Generalsanierung werden auf 12,8 Millionen geschätzt.

Penzberg – Die Fertigstellung der städtischen Sporthalle am Josef-Boos-Platz verzögert sich weiter. Beim Richtfest vor einem Jahr hatte die Stadt Penzberg noch darauf gehofft, sie im September 2022 zum Schuljahresbeginn eröffnen zu können. Im vergangenen August ging das Stadtbauamt dann davon aus, dass es nach den Herbstferien im November so weit ist (wir berichteten). Nun soll es noch mindestens bis Januar dauern.

Ziel ist jetzt laut Stadt: Eröffnung nach den Weihnachtsferien

Ziel sei, dass nach den Weihnachtsferien der Schulsport anlaufe, teilte die Stadt mit. Im Laufe des Januars, hieß es auf Nachfrage, sollen auch die Vereinsräume für die Schützen und die Kegler im Untergeschoss fertig sein. Zumindest die Kosten haben seit der letzten Schätzung im Sommer keinen weiteren Sprung gemacht. Anfang Juli hatte Rodja Maier vom Stadtbauamt im Bauausschuss eine Summe von 12,78 Millionen Euro genannt (beim Richtfest vor einem Jahr ging man noch von 11,9 Millionen Euro aus). Auf Nachfrage hieß es nun, dass die geschätzten Kosten bei rund 12,8 Millionen Euro liegen würden.

Stadt nennt als Grund: „Angespannte Lage im Baugewerbe“

Als Grund für die abermalige Verzögerung bei der Fertigstellung nennt die Stadt die „angespannte Lage im Baugewerbe“. In einer Mitteilung ist von Fachkräftemangel, Lieferkettenverzug, übervollen Auftragsbüchern und dem Ausfall einiger Handwerker wegen Corona die Rede, was eine reibungsfreie Taktung eines Bauprojektes sehr schwierig mache. Es handle sich um eine Bauverzögerung, für die die Stadt nichts könne, so Bürgermeister Stefan Korpan (CSU).

„Erhebliche Ausfälle und Verzögerungen“

Konkret zur Turnhalle am Josef-Boos-Platz hieß es, dass es bei den Bodenleger-Arbeiten zu „erheblichen Ausfällen und Verzögerungen“ gekommen sei. Dadurch seien auch andere Gewerke in Verzug geraten. Viele Fachfirmen hätten teilweise schon wieder andere Baustellen, die sie fristgerecht abarbeiten müssten. Die Stadt versicherte, dass Hochbauamt-Chef Rodja Maier mit Hochdruck daran arbeite, dass die Restarbeiten nun „möglichst lückenlos laufen“. Zu den Herbstferien, heißt es, soll es nun bei den Bodenleger-Arbeiten weitergehen. In ihrer Mitteilung beschreibt die Stadt, dass auch kleine Dinge eine Verzögerung zur Folge haben können: So war ein Bauteil für die Sicherheitsbeleuchtung nicht lieferbar. Mittlerweile sei es eingetroffen, die weitere Installation der Elektrotechnik könne in dem Bereich vorangehen.

In der Halle selbst ist der Sportboden mittlerweile verlegt

Laut Stadtbauamt befinden sich die Restarbeiten in der eigentlichen Sporthalle im Finale. Der dunkle Sportboden sei inzwischen verlegt, die Linien für die unterschiedlichen Sportarten lackiert, die Trennnetze aufgehängt und die Trennwände für die Hallendrittel eingebaut. Das gilt auch für die Prallwände. Zum Teil geliefert und montiert sind Sportgeräte wie Tore und Basketballkörbe.

Vor der Sporthalle sind inzwischen die Parkplätze gepflastert und die Wege angelegt. Laut Stadtbauamt wurde diese Woche auch die Tartanbahn auf der Seite der Winterstraße aufgetragen.

Stadt legt sich nicht genau fest: Es gibt noch Unwägbarkeiten

Die Stadt spricht zwar in ihrer Mitteilung vom Ziel, die Halle nach den Weihnachtsferien eröffnen zu wollen. Festlegen will sie sich aber nicht. Dazu heißt es: „Wann genau die Halle wirklich komplett fertiggestellt ist, ist schwer zu sagen, weil eben viele kleine Zahnräder der Baustelle den Baufortschritt beeinflussen können, auf die die Planer und Projektverantwortlichen selbst keinen direkten Einfluss haben.“

Die Sporthalle am Josef-Boos-Platz steht mittlerweile seit bald siebeneinhalb Jahren nicht mehr für Schulen und Sportvereine zur Verfügung. Die Regierung von Oberbayern machte sie von Juni 2015 bis März 2016 zur Asyl-Aufnahmestelle. Danach wurden bauliche Mängel entdeckt, was letztlich zu der Generalsanierung führte.