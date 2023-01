Moderne Halle auf alten Mauern: Februar ist neues Ziel für Sporthallen-Eröffnung in Penzberg

Von: Wolfgang Schörner

Helles Holz, helle Halle: Der Sportboden ist noch abgedeckt. © Wolfgang Schörner

Die runderneuerte Turnhalle am Josef-Boos-Platz in Penzberg kann zwar noch nicht im Januar gleich nach den Weihnachtsferien für den Schulsport eröffnet werden. Im Februar soll es aber so weit sein. So lautet das neue Ziel. Auch wenn es lang gedauert hat: Penzberg erhält quasi eine neue, moderne Sporthalle – auf alten Mauern.

Penzberg – Seit siebeneinhalb Jahren wird in der Turnhalle am Josef-Boos-Platz kein Sport mehr betrieben. Die Regierung von Oberbayern machte sie im Juni 2015 zunächst zur Asyl-Aufnahmestelle. Danach wurden bauliche Mängel und schadstoffhaltiges Dämmmaterial in den Wänden entdeckt, was zu der Entscheidung im Stadtrat führte, die Sporthalle grundlegend zu sanieren. Diese Arbeiten begannen im Sommer 2019 mit dem teilweisen Abbruch der Halle.

Generalsanierung hatte vor im Sommer 2019 begonnen - mit einem Teilabbruch

Nach dreieinhalb Jahren und einigen Verzögerungen ist die Sporthalle nun fast wie neu. Von der alten, vor 35 Jahren erbauten Halle sind nur die Grundmauern und die Dachhaut geblieben. Die sportlichen Einrichtungen und die Technik seien auf neuestem Stand, erklärt Rodja Maier vom Stadtbauamt am Dienstag bei einem Rundgang. Sanitärbereich, Heizungen und Lüftung seien komplett überarbeitet. Die Sporthalle sei energetisch saniert und habe einen Fernwärme-Anschluss. Es es ein spannendes Projekt gewesen, sagt er, auch wenn es manchmal Probleme gab – zum Beispiel Lieferschwierigkeiten oder der Riss, der in der Bodenplatte entdeckt wurde.

Mit Wiedereröffnung im Januar wird es nichts - Februar ist das neue Ziel

Im Herbst war als Ziel genannt worden, die Sporthalle, nach den Weihnachtsferien im Januar zu eröffnen. Daraus wird jedoch nichts. Anfang oder Mitte Februar soll es laut Maier so weit sein. Dann steht sie wieder für die Sportstunden der Bürgermeister-Prandl-Grund- und Mittelschule sowie der Förderschule zur Verfügung. Bei den Kosten geht die Stadt, wie schon im Sommer, von rund 12,8 Millionen Euro aus.

Fürs Bauliche, so Maier, benötige man noch zwei Wochen. Es seien nur Kleinigkeiten. Zudem wartet die Stadt auf die Gutachter für die Abnahme von Brandschutz und anderen Sicherheitseinrichtungen. Auch ein Spezialzylinderschloss am Eingang für die Feuerwehr wurde bislang nicht geliefert.

Sporthalle mit Tribüne würde man heute normalerweise nicht mehr bauen

Die runderneuerte Halle selbst ist hell und großzügig, auch die Tribüne gibt es weiterhin. Bei Neubauten werde normalerweise viel kleiner gebaut und auf eine Tribüne verzichtet so Maier. An ihrem Platz sind Basketballkörbe, Ringe, Seile und Sprossenwände. Abgedeckt ist noch der Sportboden, auf dem Linien für Volleyball, Handball, Futsal, Basketball, Sitztennis, Sitzfußball, Badminton und Rollschuh-Kreise markiert sind. Neben der Tribüne steht eine abdeckbare Theke mit Küchenzeile, an der Vereine Getränke und Essen anbieten können. Fertig sind auch Umkleiden und Sanitärräume, farblich unterteilt in Orange, Blau und Gelb für jedes Hallendrittel. Das Vereinsheim der Kegler ist samt neuer Anlage eingerichtet. Bei den Schützen fehlt sie noch.

Maier macht beim Rundgang auch auf eine kleine Besonderheit aufmerksam, die erhalten blieb: die Struktur der Betonwände. Als die Halle vor 35 Jahren gebaut wurde, war eine kleinteilige Betonschalung aus Holz verwendet worden, deren Struktur und Maserung sich seither auf der Wand abzeichnet. Heute, sagt er, wäre so eine Verschalung unbezahlbar.

Turnhalle als Asylunterkunft? Bisher keine konkrete Anfrage

Erleichtert, dass die Eröffnung bevorsteht, ist Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Die Schließung habe für die Schulen und Vereine eine enorme Einschränkung bedeutet, sagt er. Vielleicht werde es, wenn der Betrieb eine Zeitlang läuft, eine Aktion geben, bei der die Bevölkerung die Halle anschauen kann. Bleibt die Frage, ob sie wie vor acht Jahren noch einmal zur Asyl-Unterkunft werden könnte – der Landkreis sucht derzeit solche Möglichkeiten. Bislang, so Korpan, gebe es für die städtischen Turnhallen (eine weitere gehört dem Landkreis) jedenfalls keine konkrete Anfrage.