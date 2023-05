Neue Kinderbibliothek in Penzberg: Starttermin steht fest - zuvor ist aber ein Kraftakt nötig

Von: Wolfgang Schörner

Noch komplett leer ist der Raum, in der die neue Kinderbibliothek entsteht; im Bild mit Büchereileiterin Katrin Fügener. Jetzt stehen die Termine für den Umzug und die Eröffnung fest. © Wolfgang Schörner

Jetzt steht ein Termin für die Eröffnung der neuen Kinderbibliothek in der Rathauspassage fest: Am 7. Juli soll es so weit sein. Zuvor wird die Penzberger Stadtbücherei allerdings für zwei Wochen schließen. In dieser Zeit ziehen 9000 Kinderbücher, Hörbücher, Filme und Tonies um – mehr als ein Drittel des Büchereibestands.

Penzberg – Noch ist der große Raum leer, der einst zum Modegeschäft Lampka gehörte. Ab Freitag, 7. Juli, wird er die neue Kinderbibliothek beherbergen. Der Eröffnungstermin wurde nun bekannt gegeben. Etwa 180 Quadratmeter werden zur Verfügung stehen, gleich gegenüber der Stadtbücherei. Zum Vergleich: Die Stadtbücherei selbst hat 500 Quadratmeter samt Büro und Toiletten.

Umzug mit 9000 Kinderbüchern und Co.

Vor dem Eröffnungstermin bedarf es allerdings noch eines Kraftakts. Etwa 9000 Kinderbücher, Hörbücher, Filme und Tonies, 150 der circa 800 Regalmeter sowie Möbel und der Kinderteil der „Schatzkammer“ werden innerhalb von zwölf Arbeitstagen umziehen. Zugleich wird die bestehende Stadtbücherei, in der fortan mehr Platz ist, neu geordnet. „Hier wird sich auch viel ändern“, erzählt Büchereileiterin Katrin Fügener. Da und dort vielleicht eine zusätzliche Sitzgruppe, ein eigener Jugendbereich mit Chill- und Arbeitsecken, mehr Platz zwischen den Regalen und ein Bereich, in dem sich Erwachsene treffen können. „Es wird ganz anders aussehen“, sagt sie. „Ich bin selbst gespannt.“

Froh sind die Leiterin und ihr Team, dass der Traum einer eigenen Kinderbibliothek jetzt Wirklichkeit wird, dass es in absehbarer Zeit losgeht. Ursprünglich habe man gedacht, sie schon im Mai eröffnen zu können. Aber es gebe Dinge wie die technische Infrastruktur, die man eben nicht auf dem Schirm hatte. Zum Glück, sagt sie, kennen sich Bauamt und EDV-Abteilung da aus. „Wir sind dem Rathaus sehr dankbar, dass alle Vollgas geben.“

Mehr Platz für Leseförderung: Heuer schon 160 Kinderveranstaltungen

Keinen Zweifel lässt die Leiterin daran, dass eine eigene Kinderbibliothek Sinn macht. Die neue Iglu-Studie habe gezeigt, wie wichtig Leseförderung für Kinder ist, sagt sie. Ein Viertel der Viertklässler in Deutschland könne demnach nicht richtig lesen. In der Penzberger Stadtbücherei habe es heuer bereits 160 Veranstaltungen für Kinder gegeben, darunter 57 Vorlesestunden und 56 Klassenführungen. Fügener erzählt auch, dass Eltern in die Stadtbücherei kommen, um selbst ihren Kindern vorzulesen, dass Schüler hier lernen und zusammen etwas für den Unterricht ausarbeiten. Auch Erwachsene treffen sich in der Bücherei. Oder sie kommen, um an ihrem Laptop zu arbeiten. Die Stadtbücherei sei zu einem „offenen Treffpunkt“ geworden. In den ersten fünf Monaten des Jahres habe es gut 25.000 Besuche gegeben. „Dafür brauchen wir einfach Platz.“ Und Kinder bräuchten eben ihren eigenen Raum.

Kinderbibliothek erzählt eine Geschichte

Die neue Kinderbibliothek, so Fügener, soll ein „wunderschöner Raum“ mit Sitzpodest, Sitzecken, Möbeln und Regalen werden. Auch einen extra Kleinkinderbereich soll es geben. „Es wird sehr behaglich und kindgerecht.“ Mit dem Raum wolle man eine Geschichte erzählen, welche, verrät sie nicht. Nur so viel: „Es gibt mehr als Bücher, die Kinder sollen einen Ort haben, in dem sie sich wiederfinden.“ In der Kinderbibliothek – mit zwei Arbeitsplätzen für Mitarbeiter – sollen die Medien auch direkt ausgeliehen werden können. Was bedeutet, dass Eltern, die sich noch einen Roman mitnehmen wollen, rüber in die Stadtbücherei müssen. „Wir sind selbst gespannt, wie es funktioniert.“

Zur Eröffnung am 7. Juli um 15.30 Uhr ist ein Kinderprogramm geplant. Der Umzug wird in vier Wochen starten. „Das wird harte Arbeit“, schwant Fügener. „Aber es macht auch Spaß, weil wir wissen, dass etwas Gutes rauskommt.“ Das Team, sagt sie, sei extrem motiviert.

Wegen Umzug: Penzberger Stadtbücherei schließt zwei Wochen lang Die Stadtbücherei schließt von Donnerstag, 22. Juni, bis einschließlich Freitag, 7. Juli, wegen des Umzugs. Die Bücherei bittet diese nicht kurz vor oder direkt nach der Wiedereröffnung zurückzugeben. Nach den Pfingstferien würden die Ausleihfristen entsprechend verlängert.

Letzte Veranstaltung vor der Schließung ist die „Nacht der lebenden Bücher“ am Mittwoch, 21. Juni, mit Jamal Abu-Tarbush, Sabreen Alawee, Pauline Albers-Mitchell, Anna Brylla, Manfred Heissig, Claus Schröder, Anette Vogel und Gönül Yerli. Dafür gibt es ab sofort Karten (10 Euro) in der Stadtbücherei.