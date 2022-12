„Müssen am Ball bleiben“: Nach harten Jahren neues Kulturprogramm - Von Axel Hacke bis „Django 3000“

Von: Franziska Seliger

Teilen

Die bayerische Folkrockband „Chango 3000“ kommt nach Penzberg. © Mike Heider

Nach zwei Jahren Pandemie mit ihren Einschränkungen für das kulturelle Leben hat Thomas Breitenfellner für die Penzberger Stadthalle 2023 wieder ein vielseitiges Kabarett- und Kulturprogramm zusammengestellt. Unter anderem mit Axel Hacke, Max Uthoff und Dreiviertelblut.

Penzberg – Die vergangenen beiden Jahre „waren nicht einfach“ für Thomas Breitenfellner. Im Dezember 2019 habe er noch das Kulturprogramm für 2020 vorgestellt. Doch schon im März habe das Virus den Kulturbetrieb abrupt zum Erliegen gebracht, erinnert sich Breitenfellner bei der Vorstellung des Programms für 2023. Heuer im Herbst seien dann die ersten Veranstaltungen wieder angelaufen – doch alles andere als reibungslos. Künstler erkrankten selbst an Corona, Veranstaltungen wurden verschoben. Und trotzdem: „Es hat sich toll angefühlt“, so der Veranstalter aus Gröbenzell. Dennoch sei die Situation derzeit nicht einfach. Landesweit hätten sich die Ticketverkäufe „halbiert“. Nicht zuletzt, weil seit Beginn des Ukraine Krieges viele eine „diffuse Angst“ quäle; etwa vor der Inflation.

Menschen kaufen nach der Pandemie ihre Tickets viel kurzfristiger

Wer Karten für Veranstaltungen kaufe, tue das auch nicht mehr weit im Voraus, so wie vor Corona. Die Menschen kauften ihre Tickets jetzt viel kurzfristiger. Unterkriegen lassen will Breitenfellner sich davon nicht. „Wir müssen am Ball bleiben“, betont er. Deswegen sollen Veranstaltungen in der Penzberger Stadthalle auch bei nur wenigen verkauften Tickets stattfinden. „Das Bestreben“ dafür sei da. So könne man das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Insgesamt zwölf Veranstaltungen hat Breitenfellner für 2023 zusammengestellt. Es sei für jeden Geschmack und jede Altersgruppe was dabei. Stattfinden werden sie überwiegend im Frühling, Herbst und Winter, denn im Sommer wollten die Menschen mehr draußen sein, begründet er.

„Berlin Comedian Harmonists“ und Dreiviertelblut

Noch kurz vor der Programm-Vorstellung konnte Breifenfellner die „Berlin Comedian Harmonists“ für einen Auftritt in Penzberg gewinnen. „Das ist eine tolle Sache. Sie bringen die 1920er und 1930er Jahre in die Stadthalle. Ich glaube, dass das ein ganz toller Abend wird“, so der Veranstalter. Auch über das Engagement der Band „Dreiviertelblut“ freut er sich. Sie werden ihr neues Programm „Plié“ präsentieren. Liedermacher Roland Hefter wird im Oktober in der Stadthalle gastieren. Und auch Kabarettisten haben zugesagt: So Han‘s Klaffl, der „Staatskabarettist auf Lebenszeit“. Oder Rolf Miller, der sein neues Programm „Wenn nicht wann, dann jetzt“ mitbringen wird.

Axel Hacke liest in der Penzberger Stadthalle. © Thomas Dashuber

„Frisch reingekommen“, so Breitenfellner, sei kurz vor Programm-Vorstellung außerdem Max Uthoff, der vielen durch seine ZDF-Sendung „Die Anstalt“ bekannt sein dürfte. Nicht weniger bekannt: Buchautor Axel Hacke, der in der Stadthalle „lesen und erzählen“ wird.

Den Auftakt macht im Januar Kabarettist Martin Frank mit seinem Programm „Einer für alle – Alle für keinen“. Diese Veranstaltung sei schon fast ausgebucht, so Breitenfellner. Es gäbe nur noch einige Restkarten.

Angst, eine neue Virus-Variante könnte das Programm wieder über den Haufen werfen, hat Breitenfellner nicht. „Diese Angst muss man wegpacken.“ Und wenn es doch wieder schlimm kommen sollte? Dann habe er mittlerweile einen souveränen Umgang mit den pandemiebedingten Unabwägbarkeiten entwickelt und klare Handlungskonzepte entwickelt.

Das Kulturprogramm 2023 in der Stadthalle Martin Frank „Einer für alle – Alle für keinen“; Freitag, 21. Januar.

Michael Altinger „Lichtblick“; Freitag, 10. März.

Rolf Miller „Wenn nicht wann, dann jetzt“; Samstag, 25. März.

Dreiviertelblut „Plié“; Freitag, 31. März.

Han‘s Klaffl „Nachschlag“; Samstag, 22. April.

Django 3000 „Alibaba-Tour“; Freitag, 29. September.

Roland Hefter „So lang‘s no geht; Freitag, 20. Oktober.

Berlin Comedian Harmonists „Veronika der Lenz ist da“; Freitag, 27. Oktober.

Axel Hacke „Hacke liest und erzählt“; Mittwoch, 8. November.

Sebastian Reich und Amanda „Verrückte Zeit“; Freitag, 10. November.

Max Uthoff „Neues Programm“; Donnerstag, 30. November.

Michl Müller „Verrückt nach Müller“; Samstag, 2. Dezember.

Der Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen im nächsten Jahr hat bereits begonnen. Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Interessierte im Internet unter www.kultur-ticketshop.de/penzberg. Hier kann man auch online Tickets erwerben. Eine Vorverkaufsstelle findet man auch bei Tabakwaren Klotz (Philippstraße 31) in Penzberg.