Stadthalle wird die Feuchtigkeit nicht los - „Haben entschieden, sie zu akzeptieren“

Von: Wolfgang Schörner

Einst wurden im Keller der Stadthalle wilde Partys gefeiert. Das war vor Jahrzehnten. Längst werden weite Teile des Untergeschosses nicht mehr genutzt. Ein großes Problem ist schon immer die Feuchtigkeit, die auch nach der Sanierung der Stadthalle nicht verschwand. Das Stadtbauamt hat nun einen Bericht zum Zustand des Kellers vorgelegt.

Penzberg – „Jetzt weiß ich, was mit Katakomben gemeint ist“: So stöhnte vor 20 Jahren ein Stadtratsmitglied. Damals besichtigten Vertreter von Stadtrat und Rathaus das enge, verwinkelte und feuchte Kellergeschoss der Stadthalle, in dem einst sogar wilde Partys gefeiert wurden. Vor 20 Jahren wurde überlegt, den Keller wieder nutzbar zu machen, also ihn trocken zu legen und eine vernünftige Raumhöhe zu schaffen, indem der Boden abgesenkt wird.

Tiefer- und trockenlegen: Plan wurde vor der Generalsanierung begraben

Vor der Generalsanierung, die von 2014 bis 2016 stattfand, wurde der Plan jedoch begraben. Es wäre zu teuer geworden. Die Stadt sparte sich so wohl einige Millionen Euro. Nicht realisiert wurde ebenso die Idee, den Kellerbereich unter dem linken Flügel zuzuschütten. Im Zuge der Generalsanierung von 2014 bis 2016 sei der Keller nur teilsaniert und auf eine vollständige Abdichtung aus Kostengründen verzichtet worden, erinnerte Stadtbaumeister Justus Klement kürzlich im Bauausschuss. Es wurde zwar im Heizungsraum, wo das Wasser aus der Wand drückte, eine Pumpe eingebaut. Grundsätzlich bestehe aber das bei der denkmalgeschützten Stadthalle seit jeher vorhandene Feuchtigkeitsproblem fort. Und es mache sich unterschiedlich bemerkbar. Ihm zufolge fand im vergangenen Sommer wegen der Feuchtigkeit, die sogar Fehlalarme der Rauchmelder auslösten, eine Begehung mit einem Bauphysiker statt. Mittlerweile gibt es ein Sanierungskonzept für den gesamten Keller.

Sanierungskonzept zeigt Probleme im Untergeschoss

Probleme gibt es demnach in den Kellerbereichen unter der Bühne, unter dem linken Seitenflügel (ehemals Jugendtreff Chillout), wo bereits im Herbst mit der Sanierung begonnen wurde, und unter dem rechten Seitenflügel (Gaststätte). Das Sanierungskonzept dreht sich darum, feuchte Putzoberflächen zu entfernen, Regenfallrohre in Teilen von außen abzudichten, bei aufgewölbten Fliesenbelägen die Fugen zu erneuern, Entfeuchtungsgeräte einzusetzen sowie eine mechanische Lüftung für den Winter und eine Entfeuchtung für den Sommer zu planen. Keine Probleme gibt es laut Bauphysiker im neu gebauten Keller unter dem kleinen Saal der Stadthalle.

Schichtenwasser vom nahen Schwadergraben

Die Feuchtigkeitsschäden kommen nicht unerwartet. Man habe vor der Generalsanierung entschieden, die Feuchtigkeit zu akzeptieren, so Klement. Drängend ist das Problem allerdings bei den Kellerräumen unter der Gaststätte, die eigentlich als Lager vorgesehen sind. Sollte die Sanierung dort nichts bringen, müsste nach seinen Worten über andere Maßnahmen nachgedacht werden. Die Feuchtigkeit in diesem Bereich, erklärt der Stadtbaumeister, rührt womöglich von Schichtenwasser aus dem nahen Schwadergraben her, das unter der Oberfläche horizontal zu dem Seitenflügel wandert. Wenn der Vorplatz der Stadthalle einmal umgestaltet wird, so die Idee, könnte man das Schichtenwasser vielleicht durch Lehmschürzen oder durch andere Lösungen davon abhalten.

Keine aufwändige, teure Sanierung

Momentan geht es laut Klement im Prinzip erst einmal um Gebäudeunterhalt. Auf die Frage im Bauausschuss, was die Maßnahmen kosten, erklärte er, dass im Haushaltsplan 2023 für die Stadthalle 250.000 Euro reserviert seien, der Betrag für die Behebung der Schäden aber weit darunter liege. Genaue Kosten lägen noch nicht vor. Man müsse zwar wegen der Feuchtigkeit aufpassen, es sei auch wichtig, dass im Keller nicht noch mehr Feuchtigkeit entsteht, so Klement. Er werde aber keine Sanierung mit Öffnung der Bodenplatte und anderen Maßnahmen für ein Gebäude empfehlen, das seit 100 Jahren so besteht.