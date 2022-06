Im nächsten Winter auf dem Stadtplatz: „Eismärchen“ wird zum „Plastikmärchen“

Von: Wolfgang Schörner

Das bislang letzte „Eismärchen“ am Stadtplatz fand im Winter 2019/2020 statt (siehe Bild). Danach fiel es zwei Mal wegen der Corona-Pandemie aus. Falls die Pandemie und die Energieversorgung keinen Strich durch die Rechnung machen, versucht es die Stadt Penzberg im Winter 2022/2023 wieder mit dem „Eismärchen“. © Franziska Seliger

Im kommenden Winter soll es auf dem Penzberger Stadtplatz nach langer Corona-Pause wieder ein „Eismärchen“ geben. Das hat der Stadtrat mit deutlicher Mehrheit entschieden, bei zwei Gegenstimmen. Sehr knapp war dagegen die Entscheidung, nicht auf Natureis zu setzen, sondern zum Schlittschuhlaufen eine Kunststoffbahn aufzubauen.

Penzberg – Der Stadtrat diskutierte am Dienstagabend mehrere Varianten, darunter auch, das „Eismärchen“ vollständig abzusagen oder auf die Berghalde zu verlegen. Eine weitere Frage war, ob es einen Natureisplatz oder eine Kunststoffbahn geben soll. Am Ende entschied sich der Stadtrat klar für ein „Eismärchen“ auf dem Stadtplatz. Eine Verlegung auf die Berghalde wurde einstimmig abgelehnt. Zehn Stimmen entfielen auf Natureis, zwölf auf eine Kunststoffbahn, die allerdings doppelt so teuer ist. Stattfinden soll das „Eismärchen“ von 3. Dezember bis 8. Januar. Das sind 37 Tage. Veranstaltungen und Partys wird es wegen des Lärmproblems aber nicht geben, hieß es.

Viele Problemfelder: Corona, Energie und Lärm

Vor der Entscheidung für das siebte „Eismärchen“ hatte Thomas Sendl, Leiter der städtischen Abteilung für Kommunikation, Kultur und Wirtschaft, die einzelnen Problemfelder erläutert. Bezüglich der Corona-Pandemie verwies er darauf, dass die Stadt bereits in der vergangenen beiden Jahren ein Hygienekonzept erarbeitet hat, die Vorarbeiten also geleistet wären, sollte im kommenden Winter ein Hygienekonzept nötig sein.

Rahmenprogramm samt Eisdisco ist auf dem Stadtplatz nicht möglich

Ebenso sprach Sendl das Lärmproblem an – deswegen hatten Anwohner bereits in der Vergangenheit bei der Stadt protestiert. Wie berichtet, gibt es ein Gutachten des TÜV-Süd, demzufolge Veranstaltungen wie das „Eismärchen“ auf dem Stadtplatz nur unter strengen Auflagen möglich sind. Eisdisco und laute Musik sind ausgeschlossen. Allein die Schlittschuhgeräusche würden die Grenzwerte überschreiten, sagte Sendl. Ein „Eismärchen“ am Stadtplatz könne jedenfalls nicht mehr im bekannten Maße stattfinden, es würde viel von seiner Attraktion verlieren, weswegen auch mit weniger Besuchern zu rechnen sei.

Sorge wegen Energieknappheit

Außerdem ging Sendl auf die Energiefrage ein. Als Unsicherheitsfaktoren nannte er eine mögliche Energieknappheit, die Inflation sowie den Ukrainekrieg und daraus folgende Lieferprobleme. Er stellte zugleich Maßnahmen vor, um bei Natureis die Energiebilanz zu verbessern: eine Thermounterlage zur Isolierung und zwei voneinander unabhängige Kältemaschinen, von denen eine bei kaltem Wetter abgeschaltet werden kann. Außerdem werde Energie komplett aus erneuerbaren Quellen verwendet. Die Umweltabteilung erklärte dazu, dass der Stromverbrauch beim letzten „Eismärchen“ dem Jahresverbrauch von 7,5 Familienhaushalten entsprochen habe.

Kunststoffbahn für das Penzberger „Eismärchen

Als Alternative zum Natureis nannte Sendl eine Kunststoffbahn. Der Preis würde bei einer Größe von 600 Quadratmetern aber rund 100 000 Euro statt etwa 50 000 Euro betragen. Die Energiekosten würden jedoch wegfallen. Was Mikroplastik betrifft, hätten die Firmen erklärt, dass es damit keine Probleme gebe, was Organisationen wie der WWF allerdings ganz anders sehen. Sendl verwies noch darauf, dass Schlittschuhläufer auf Kunststoff mehr Kraft benötigten. Andere Kommunen hätten deshalb 50 Prozent weniger Besucher gehabt.

Stadtrat gespalten: Natureis oder Kunststoffbahn

Für eine Kunststoffbahn plädierten in der Debatte Markus Bocksberger (PM) und Kerstin Engel (Grüne). Es sei unverantwortlich, Energie für Freizeit zu verschleudern, sagte Engel. Armin Jabs (BfP) argumentierte, dass man mit einer Kunstbahn, auf der sicheren Seite wäre, falls „wir von den Energiekosten überrannt“ werden. Jack Eberl, dessen FLP-Fraktion schon vor zweieinhalb eine Kunstbahn vorgeschlagen hatte, warb ebenfalls dafür. Es handle sich nicht um Plastik, sondern um „selbstschmierende Kunsteisbahnen“, auf denen auch US-Eishockeymannschaften trainieren. Zudem seien die Schlittschuhgeräusche geringer.

Für Natureis setzten sich dagegen Adrian Leinweber (SPD) und Maria Probst (CSU) ein. Werde es „Hannis Eismärchen oder Hannis Plastikmärchen?“, fragte Probst. Sie erklärte, dass Kunstbahnen wegen des Abriebs und der erdölbasierten Herstellung „gar nicht so ökologisch“ seien. Außerdem seien die Gleiteigenschaft schlecht und die „Kosten doppelt so hoch bei halbem Vergnügen“.

Keine Verlegung auf die Berghalde

Für den Stadtplatz sprachen sich indes fast alle Stadtratsmitglieder aus. Das „Eismärchen“ sei ein wesentlicher Punkt zur Belebung der Innenstadt, sagte Probst. Es führe Menschen am Stadtplatz zusammen, fügte Elke Zehetner (SPD) an. Unverständnis wurde im Gremium darüber geäußert, dass in das Lärmgutachten auch Kinderlärm eingeflossen sei.

Für eine Absage des „Eismärchens 2022/2023“ waren nur Regina Bartusch (SPD) und John-Christian Eilert (Grüne). Es gebe zu viele Unwägbarkeiten wegen Corona, Haushaltslage und Energie, sagte Bartusch. „Ich weiß, ich bin die Spaßbremse.“