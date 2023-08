„Man sieht, wie sie leiden“: Stadtbäume im Trockenstress - Wassermangel verschärft noch ein anderes Problem

Stadtplatz in Penzberg

Von Wolfgang Schörner schließen

Bäume leiden mit dem Klimawandel zusehends unter Trockenstress. Das betrifft vor allem Stadtbäume. Der Wassermangel verschärft ein anderes Problem, das mit dem Boden zu tun hat. Am Stadtplatz in Penzberg ist das gut zu beobachten.

Penzberg – Traurig schauen die Bäume auf dem Penzberger Stadtplatz aus. Vor zehn Jahren wurden die Kastanien gepflanzt. So richtig wachsen wollen sie nicht. An einem heißen Augusttag hängen die Blätter schlaff an den Ästen, manche verfärben sich schon. Das Blätterwerk ist dünn. Seit Jahren befinden sie sich im Trockenstress. Noch dazu wird die Hitze von Häusern, Gehweg und Straßen reflektiert. „Man sieht deutlich, dass die Bäume leiden, wir müssen uns etwas überlegen“, sagt Carl-Christian Wippermann von der städtischen Umwelt- und Klimaschutzabteilung. Ein paar Tage später gießt es in Strömen. Also alles wieder gut, zumal es im Frühjahr ja auch ausreichend Regen gab? Wippermann schüttelt den Kopf. Die Trockenheit ist zwar in Oberbayern nicht so stark wie an anderen Orten, aber auch hier ist sie spürbar. Gerade für Stadtbäume. Denn sie verschärft ein anderes Problem, mit denen die Bäume zu kämpfen haben: das Problem mit dem Boden.

Die „schlechten Standortbedingungen“ bereiten Sorgen

Die städtische Baumkontrolleurin Anita Suttner bestätigt, dass sich die Stadtplatz-Bäume im Trockenstress befinden. Er würde aber nicht so ins Gewicht fallen, wäre der Boden in Ordnung, fügt sie an. Es sind die „schlechten Standortbedingungen“, die ihr Sorgen bereiten. Der Boden bei den Kastanien am Stadtplatz ist so verdichtet, dass kaum Wasser zu den Wurzeln dringt. Schon der menschliche Fußabdruck reicht, dass sich die Bodenstruktur verändert. Wenn es wenig regnet, trocknet er zusätzlich aus.

Schädlinge haben ein leichtes Spiel

Dann rollen sich die Blätter ein, die Äste werden dürr und nach innen immer schütterer. Auch Totholz bildet sich. Die Vitalität nimmt ab, die Nährstoffaufnahme funktioniert nur noch eingeschränkt. Schädlinge haben dann ein leichtes Spiel. Die Antwort lautet also: Wenn schon die trockenen Tage zunehmen, muss wenigstens die Bodenstruktur stimmen. Die Baumscheiben bräuchten einen Boden, der Wasser aufnimmt und es nicht durchlaufen lässt, ein Substrat mit Lehm, Sand, Schluff und Ton, ein Gemisch mit einer bestimmten Körnung, die Wasser speichert und den Gasaustausch ermöglicht, erklärt Suttner.

„Sie standen wie im Backofen“

Dass dies helfen kann, haben ihr zufolge die Silberlinden an der Bahnhofstraße gezeigt. Vor ein paar Jahren seien die jungen Bäume in einem schlechten Zustand gewesen. „Sie standen wie in einem Backofen.“ Damals wurde der Boden ausgetauscht. Seit die Silberlinden in einem „hochwertiges Substrat“ stehen, seien sie förmlich explodiert. Weniger gut schauen dagegen auf der anderen Straßenseite die Zierkirschen aus. Vielleicht, so Suttner, müsse auch dort der Oberboden ausgetauscht werden.

Einige Baumarten kommen besser, andere schlechter zurecht

Dabei kommen einige Baumarten besser, andere schlechter mit den Verhältnissen in Städten zurecht. Der Bergahorn vertrage zum Beispiel die Hitze in der Stadt schlecht, erklärt die Baumexpertin. Silberlinden würden dagegen das Klima erstaunlich gut überleben. Klimaerprobt sei auch die Ungarische Eiche. An der Seeshaupter Straße habe man sogar eine Silberweide. Wobei ihr zufolge auch hier gilt: im Endeffekt kommt es auf den Boden an. „Wenn er passt, geht alles.“ Suttner nennt aber auch noch weitere Probleme, die Bäumen in Städten zusetzen: das Salz, das im Winter gestreut und bei einem trockenen Frühjahr nicht aus dem Boden gewaschen wird, Fahrzeuge, die an Bäumen entlang schrammen, oder Menschen, die mit dem Taschenmesser Namen in den Stamm ritzen.

Projekt „Stadtgrün 2021+“: Suche nach klimaresistenten Bäumen

Wegen des Klimawandels wird in jüngster Zeit verstärkt diskutiert, Bäume zu pflanzen, die besser mit Trockenheit und Standort zurechtkommen. Damit beschäftigt sich in Bayern das Projekt „Stadtgrün 2021+“, das von der Biologin Susanne Böll geleitet wird. Sie sucht und testet klimaresistente Baumarten aus aller Welt für den Freistaat. Eines der Testgebiete ist Würzburg in Unterfranken, das viel stärker unter Trockenheit leidet als Oberbayern. Die Silberlinde hat sich ihr zufolge zum Beispiel als idealer Baum für trockenes und heißes Klima erwiesen. Böll hat ebenso gute Erfahrungen mit Ungarischer Eiche und Hopfen-Buche gemacht. Seit 2019 stellt auch Penzberg Daten für das Projekt zur Verfügung.

Platane verträgt Klima gut, sondert aber hochallergene Stoffe ab

Anita Suttner nennt ebenso die Platane, die allerdings hochallergene Stoffe absondere, die bei Trockenheit nicht aus der Luft gewaschen werden. Ähnlich ist es mit der Italienischen Erle. Sie wachse auf jedem Boden, auch bei Hitze, verursache aber ebenfalls eine hohe Pollenbelastung. Besser sieht es mit Robinien aus, die ebenfalls nicht so hohe Ansprüche haben. Ein Austausch von Bäumen ist allerdings auch teuer. In Penzberg geschieht dies, wenn ein Baum gefällt werden muss. Wenn es passt, pflanze man dann Klimabäume, die sowohl die Trockenheit als auch bestimmte Bodenbeschaffenheiten vertragen, erklärt Suttner. In der Friedrich-Ebert-Straße und an der Karlstraße ist das schon passiert. Dort fiel die Wahl auf Eisenholzbaum und Rancho-Linde. Auch Robinien und Kobushi-Magnolien werden nachgepflanzt.

Mehrere Versuche am Stadtplatz, aber ohne durchschlagenden Erfolg

Am Stadtplatz gab es schon einige Versuche, den Bäumen zu helfen. Der Sand wurde durch grobkörniges Material ersetzt, der Boden aufgelockert, die Wurzeln belüftet, Baumgießkannen aufgestellt und Wildpflanzen angesät. Einen durchschlagenden Erfolg brachte das alles nicht. Aufgeben will man aber nicht. Suttner hat ein 132-seitiges Gutachten geschrieben. Im September will sie im Umweltausschuss ein neues Konzept vorstellen. Näheres verrät sie noch nicht. Sie sagt: „Man muss etwas tun, der Ist-Zustand ist nicht haltbar.“ Und: „Man muss die Sache bei der Wurzel anpacken.“