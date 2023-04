„Die Zahlen haben uns erschreckt“: Stadtrat hält dennoch an Kinderbibliothek fest

„Hier entsteht ein neues Kinderzimmer“: Das kündigt das Plakat an der Glasfront der Rathauspassage an. Auch ein „Fitnesszimmer“ soll dort einziehen.

„Wohnzimmer“-Projekt in Penzberg

Von Wolfgang Schörner schließen

Der Penzberger Stadtrat hält an den Plänen für eine neue Kinderbibliothek und an zusätzlichen VHS-Räumen in der Rathauspassage fest, trotz eines Kostenvoranschlags von mehr als 100.000 Euro. Allerdings hieß es, dass der gewünschte Eröffnungstermin im kommenden Mai kaum zu halten ist.

Penzberg – Kurzzeitig schien es diese Woche, als ob der Stadtrat den Plan, der Stadtbücherei und der Volkshochschule den städtischen Teil der einstigen Lampka-Fläche in der Rathauspassage zu überlassen, deutlich abspecken könnte. Die Bücherei will im Erdgeschoss eine neue, voll ausgestattete Kinderbibliothek eröffnen, die VHS möchte mit ihren Bewegungskursen ins Obergeschoss einziehen, was ein weiterer Schritt zum „Wohnzimmer Rathauspassage“ wäre. Darauf weisen auch schon Plakate an der Glasfront hin. „Hier entsteht unser neues Kinderzimmer“, steht dort. Ebenso wirbt die VHS für ihr „Fitness-Zimmer“.

Im Oktober hatte der Stadtrat einstimmig entschieden, dass Stadtbücherei und VHS dort eine neue Dependance eröffnen dürfen. Diese Woche lag ihm nun jedoch ein Kostenvoranschlag vor. Laut Rodja Maier vom Stadtbauamt soll der Umbau der einstigen Ladenfläche fast 131.000 Euro kosten.

Aus Eröffnungstermin im Mai wird womöglich nichts

Zugleich teilte er mit, dass der gewünschte Eröffnungstermin im Mai 2023 nicht zugesagt werden könne. Erst müssten – falls der Stadtrat zustimmt – die Firmen beauftragt werden, danach hänge der Umbau von den Lieferzeiten fürs Baumaterial und von den Kapazitäten der Firmen ab. Wie berichtet, hatte die Bücherei gehofft, die Kinderbibliothek im Frühjahr zu eröffnen, am besten bei einer für 11. Mai geplanten Lesung für Kinder. Die VHS wollte ihre Räume im Obergeschoss sogar schon früher nutzen.

Stadtrat nicht begeistert von den Kosten

Nicht begeistert war der Stadtrat von den Kosten. Allerdings wurde schnell klar, dass er nicht grundsätzlich an den Plänen rütteln will. „Wir sind erschrocken über die Zahlen“, sagte Maria Probst (CSU). „Wir haben das so nicht erwartet, wir dachten, dass es günstiger ist.“ Dennoch stehe man nach wie vor zu dem Projekt, sagte sie. Es müsse aber mit „scharf gespitztem Bleistift“ geschaut werden, was man noch einsparen könne. Ähnlich äußerten sich die anderen Fraktionen. „Natürlich liegen uns Stadtbücherei und Volkshochschule am Herzen“, sagte Hardi Lenk (SPD). Man habe aber schon im Oktober nachgefragt, was es kostet. Damals hieß es seitens der Stadt, es sei „kostengünstig“. Die vorliegenden Zahlen hätten nun einen „faden Beigeschmack“, so Lenk. „Wir gehen aber natürlich mit und freuen uns auf die neuen Räume“, sagte er. Auch Ute Frohwein-Sendl (PM) und Kerstin Engel (Grüne) erklärten, am Projekt festhalten zu wollen.

Beide Einheiten müssen getrennt werden

Rodja Maier hatte in der Sitzung erklärt, dass die Hauptarbeit darin bestehe, beide Einheiten, also Erd- und Obergeschoss, zu trennen. Als ein Beispiel nannte er die Elektrik. Wird unten der Lichtschalter betätigt, geht das Licht sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss an. Nötig seien getrennte Steuerungen, neue Verteilerkästen, neue Verkabelung und Beleuchtung. VHS-Leiterin Katja Wippermann sagte in der Sitzung aber auch, dass beide Einheiten, um zu sparen, nicht vollständig getrennt würden. So hätten die VHS-Räume keine eigene Toilette. Auch habe man abgesprochen, dass die Kinderbibliothek bis etwa 16.30 Uhr offen hat und erst danach die VHS-Kurse beginnen.

Maiers Liste beinhaltete auch Trockenbau- und Malerarbeiten sowie eine Audioanlage. Ebenso müssten Glasscheiben ausgetauscht und eine neue Stahl-Glastür in der Fensterfront eingebaut werden. Vorerst sparen könnte man sich aber den außen liegenden Sonnenschutz, was die Kosten auf rund 119.000 Euro senken würde, sagte er. Diesen Vorschlag nahm der Stadtrat umgehend an. Er stimmte den Umbaukosten ohne Sonnenschutz geschlossen zu. Zudem beauftragte er die Verwaltung, mit Stadtbücherei und VHS weiteres Einsparpotenzial zu prüfen.