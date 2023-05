Penzberg hält an Landesgartenschau 2028 fest - Bedenken werden aber lauter: „Deutliche Bauchschmerzen“

Von: Wolfgang Schörner

Vor knapp einem Jahr machte sich eine Jury der Landesgartenschau ein Bild von Penzberg; hier an der Abzweigung zum „Posten 10“. Die Entscheidung für Penzberg fiel dann im vergangenen August. © Wolfgang Schörner

Der Penzberger Stadtrat hält an der Landesgartenschau im Jahr 2028 fest, auch wenn wegen der Finanzlage die Bedenken lauter werden. Anders als beim Bahnhofsumfeld, bei dem er auf die Stopptaste drückte, hat er bei der Landesgartenschau dem Start des Architektenwettbewerbs zugestimmt.

Penzberg – Die Finanzplanung sieht derzeit vor, dass die Stadt Penzberg zehn Millionen Euro in die Landesgartenschau investiert. Die großen Brocken fallen in den Jahren 2026 und 2027 an: erst 3,9 Millionen Euro, dann 3,5 Millionen Euro. Davon abziehen muss man fünf Millionen Euro, die als Förderung des Freistaats nach Penzberg fließen. Nicht berücksichtigt ist bei der Rechnung die Durchführung der mehrmonatigen Landesgartenschau. Dies dürfte nochmals ein Millionenbetrag sein.

Wettbewerb: Tagesordnungspunkt gewinnt plötzlich an Brisanz

Im Stadtrat ging es diese Woche eigentlich nur darum, einen „offenen Realisierungswettbewerb“ für „Landschaft, Städtebau und Freiraum“ zu starten, aus dem sich die konkrete Planung für die Landesgartenschau ergeben soll. Was zunächst wie eine Formalie aussah, bekam allerdings Brisanz – weil der Stadtrat wenige Minuten zuvor einen ähnlichen Wettbewerb für das Bahnhofsumfeld stoppte, und zwar wegen der Finanzlage (wir berichteten). Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) hatte in dem Zusammenhang ein Schreiben des Bayerischen Gemeindetags vorgelesen, das für alle Kommunen ein düsteres Bild zeichnet.

Jack Eberl (FLP) befürchtete deshalb bereits „eine Kampfabstimmung“. Dazu kam es aber nicht, auch wenn die Bedenken lauter wurden. Der Stadtrat startete den Wettbewerb (Kosten 251 000 Euro) mit deutlicher Mehrheit und benannte Vertreter aller Fraktionen für die Jury.

„Ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können“

Dagegen stimmte nur Kerstin Engel (Grüne). Sie habe „deutliche Bauchschmerzen“, sagte sie. „Ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können.“ Der frühere Stadtkämmerer habe gesagt „Geht schon“, aber es sei nun offenbar doch enger als gedacht. Engel appellierte, den Haushalt kritisch unter die Lupe zu nehmen, ob man sich die Landesgartenschau leisten könne. „Ich sehe das nicht.“ Sie schlug vor, die Entscheidung für den Wettbewerbsstart zu verschieben, „bis wir sicher sind, ob wir sie finanzieren können“. Ein Rücktritt sollte ihr zufolge auch rechtzeitig geschehen, damit die Landesgartenschau-Gesellschaft Zeit hat, einen Nachfolger zu finden.

Bedenken äußerte auch Armin Jabs (BfP). Er sei sich nicht sicher, ob man sich die Landesgartenschau bei all den Pflichtaufgaben wie Schulen und dem Schuldendienst leisten kann. Könne man es aber bezahlen, „sind wir dabei“. Wenn dies nicht über höhere Steuern und Gebühren geschieht, ergänzte Wolfgang Sacher (BfP).

„Bis zum letztmöglichen Zeitpunkt an der Landesgartenschau festhalten“

Markus Bocksberger (PM) erklärte, dass er die Bedenken verstehe, seine Fraktion wolle aber bis „zum letzten möglichen Zeitpunkt“ an der Landesgartenschau festhalten, weil sie ein immenser Gewinn für die Stadt sei. Katharina von Platen (Grüne) sagte, es sei schwer zu vermitteln, wenn in Blumenrabatte, aber nicht in Schulen investiert werde. Sie bat um eine Gegenüberstellung, welche Kosten sich die Stadt durch die Landesgartenschau spart – weil sie zum Beispiel das Hochwasserbecken im Säubach-Bereich auch ohne Fördergeld der Landesgartenschau bauen muss.

CSU und SPD verteidigen Gartenschau: „Langfristige Investition“

Klar für die Schau sprach sich Christian Abt (CSU) aus. Er verstehe die Aufregung nicht. Seine Fraktion, sagte er, stehe komplett zur Landesgartenschau. Sie sei eine große Chance, Penzberg zu entwickeln und noch schöner zu machen, begleitet von Profis. Es handle sich um „eine langfristige Investition“. Hardi Lenk (SPD) wies darauf hin, dass man die Wege im Säubach-Bereich ohnehin bauen würde, jetzt aber gefördert durch die Landesgartenschau. Er erzählte auch von einem Besuch in Lindau, wo die Landesgartenschau 2021 stattfand. Er habe mit vielen Leuten gesprochen, alle hätten gesagt, dass es einen Schub für die Stadt bedeutet habe. Jack Eberl (FLP) pflichtete ihm bei. Die Landesgartenschau hebe das Erscheinungsbild und den Bekanntheitsgrad weit über Penzberg hinaus. Es werde etwas Nachhaltiges mitten in der Stadt geschaffen, sagte Aleksandar Trifunovic (CSU).

Bürgermeister Korpan erklärte, dass es keine „Blümchenschau“ sei, es würden Infrastruktur, Rad- und Fußwege für die nächsten 40 Jahre geschaffen. Zum Zehn-Millionen-Euro-Etat sagte er, dass man auch nur sechs oder sieben Millionen (von denen 50 Prozent gefordert werden) ausgeben könne, wenn es die Finanzlage nicht hergebe.